亞洲投資客趁日元貶值大買日本房地産，房仲：台灣上半年諮詢量超越過去2年加總

國內房地產走向低迷情況下，卻有大批民眾趁著「日圓貶值」前往日本購置房地產。據信義房屋日本事業部統計，今（2022）年6月，客戶諮詢日本購屋事宜數量，創下單月新增客戶數新高，上半年來客量超越過去2年的年度總來客數。

趁著日圓貶值，台灣民眾前進日本置產

不僅是海外大型基金，全球許多有餘裕的民眾也開始買入日本房地產。《日經亞洲》引述銷售日本住宅項目等仲介公司資料顯示，台灣、香港和新加坡等亞洲投資客諮詢大幅上升，而受惠日圓貶值，各類資金正湧入日本。

近日全球疫情趨緩，國境開始鬆綁，國內民眾將投資焦點放到了日本不動產市場。

根據信義房屋日本事業部統計，從今年6月起，有超過500組客戶參與日本購屋說明會或諮詢，創下單月新增客戶數的新高，而今年上半年的來客量已超越過去2年的年度總來客數。

日本房價持續上漲、日圓匯率維持低檔是主要原因。

信義房屋不動產株式會社社長何偉宏表示，「新增來客數屬於前期指標，而從實際成交的數據來看也是同樣火熱，觀察整體的結構變化，在價量質3方面都出現成長和改變。」

信義房屋不動產株式會社繼2021年的成交件數達到近年新高後，2022年上半年成交戶數較去（2021）年同期增加40%以上，而第2季平均每戶成交價格為7148萬日圓（新台幣1595萬元），較第1季增加7%，因為日本房價持續上漲，所以平均成交價格也隨之增加。

何偉宏指出，今年以來成交金額達1億日圓以上的件數已與2021年全年相當，第2季成交達1億日圓以上物件的佔比，相較第1季幾乎是倍數增加，且有3分之1是集中在6月份成交。

根據信義房屋日本事業部表示，4月起日圓匯率持續下探，原本還在觀望的投資人看準時機進場外，更重要的是看好資產價值性，像是客戶大多是因為看好日本房市長期穩健的特性，所以願意付出更高的總價購買房地產。

中國投資客受限法律，多以現金支付買日房地產

另外，美國房地產服務大型企業仲量聯行（JLL）的數據也有相同情況，數據顯示2022年4至9月海外投資者，對日本房地產的投資額達到逾5000億日元，比上年同期增加8成。

海外投資者佔對日本房地產投資整體的比率7至9月達到49%，幾乎接近一半。值得注意的是，在此之前投資客多以透過基金方式購入日本房地產，但隨日圓貶值「個人投資戶」數量也開始拉升。

日本的地產仲介商告訴《日經亞洲》，自從今年春天以來，海外客戶諮詢數目增加，亞洲客戶不傾向申請貸款，多以現金購買。另外，主要面向大中華市場的仲介商Bourn Mark的社長桂小川表示，中國人喜愛購買位於港區等黃金地段的超高層公寓。

房地產中介公司透露，中國人在日申請貸款受到很大限制，10多億日元一次性支付現金的客戶不在少數。

另外，一家日本國內銀行也指出，亞洲人投資房地產，大多會使用貸款；不過，近日中國人受其國內法律限制，恐有難以償還的疑慮，其中若未繳貸款，是否可以強制執行也存在高度不確定性，因此獲得貸款機率較為困難。

最後，投資日本房地產也有相當風險。桂小川表示，其實日本的房地產本身並不便宜，便宜的只有日元。如果出現日元升值，熱潮也會很快退去。

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核稿編輯：翁世航