內政部承接促轉會任務後首發政策：移除「威權象徵」銅像每件補助10萬元

促進轉型正義委員會解散後，清除威權象徵的任務交由內政部處理。內政部提出補助10萬元給移除威權象徵的機關團體，對此，藍綠立委都提出質疑，民進黨立委鄭運鵬認為，台灣在轉型正義上需要的不是錢，而是民意能不能支持；國民黨立法院黨團總召則指出，這項政策不僅對移除威權象徵沒有幫助，還浪費公帑。

促轉會於今（2022）年5月依照《促進轉型正義條例》提出完整調查、規劃方案與具體實施步驟等總結報告以後，便依法解散。解散後依照立院通過的《促轉條例》修正案，由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等部會參照總結報告，繼續推動轉型正義任務。

其中，內政部分配到的任務是清除威權象徵、籌設及輔導基金會辦理被害者權利回復，內政部也於8月接管原本的促轉會辦公室，未來將作為「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」使用。

而內政部接下任務後的首發作為，是補助10萬元給移除威權象徵的機關團體。針對直轄市、縣（市）政府及所屬機關（構）、鄉（鎮、市、 區）公所及直轄市山地原住民區公所，以及公私立各級學校、依法登記或立案的民間團體，只要移除、改名或以其他方式處置公共建築或場所記念、緬懷威權統治者的象徵，或是舉辦清除或反思威權象徵、反省威權統治與政治崇仰文化的相關活動，每件最高能拿到一般性補助10萬元。

另外，內政部也會依照政策需要，就各機關團體的計畫規模、影響範圍及預期效果，決定政策性補助的額度。

王美惠質疑縣市長換人當，給10萬都不願意遷

行政院秘書長李孟諺及發言人羅秉成今（12）日在立法院內政委員會備詢，民進黨立法委員王美惠在質詢時提及此事。羅秉成指出，促轉會解編之後，六大任務之中，清除威權象徵留在內政部。內政部目前主責才半年，正提出補助、遷移的計畫。

王美惠質疑，原本有想要遷移威權象徵的縣市，如今縣市長都不同了，要怎麼辦？羅秉成強調會溝通協調，內政部這部分要有完整的計畫，按照促轉會的總結報告去做。王美惠認為，過去政府要做也不積極，現在說要補助10萬元，但縣市長都換人當了，不要說10萬，50萬也不一定會願意遷移。

根據《民視新聞網》報導，民進黨立委許智傑認為，減少機關成本，對推動威權移除一定會有幫助。民進黨立委鄭運鵬則表示，在轉型正義上，台灣需要的不是錢，而是民意能不能支持跟接受，所以應該從教育著手。

國民黨立委賴士葆批評：「這是全民最感迫切的政策嗎？」他認為這幾年蔡政府施政最優先的是攸關意識形態的政策，舉著轉型正義的大旗，卻變成蔡政府的東廠打手。他指出，國人最關切的問題是治安敗壞、柬埔寨詐騙、88聲槍響以及黑道參政，蔡政府卻依舊讓意識形態指導政策。

根據《聯合新聞網》報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，這項政策不僅對移除威權象徵沒有幫助，還浪費公帑，他建議內政部參考建中做法，經投票後留下銅像，發揮創意另外裝飾。

促轉會所指的「清除威權象徵」，是以文化、藝術、生態或環境改造等方式，消除威權象徵紀念物的威權性格。促轉會認為，各機關可以基於個案狀況，綜合考量威權象徵物件的歷史脈絡、不同群體成員的情感乃至執行成本等因素，採取最合適的處置方式，也保留一定程度的彈性。

促轉會2020到2021的追蹤調查顯示，我國公共空間中，列入促轉會管考的兩蔣塑像及遺像總共有966個、命名空間580處，其中已經處置的佔19.4％、已同意處置者13.8％、待協商者45.9％、未曾協商者20.9％。其中，威權象徵高度集中於學校校園，校園內的威權象徵塑像截至2021年12月，還佔當時全國總數（863座）的61.4％。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航