內政部承接促轉會任務後首發政策：移除「威權象徵」銅像每件補助10萬元
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內政部接下轉型正義任務後的首發作為，是補助10萬元給移除威權象徵的機關團體。王美惠認為，過去政府要做也不積極，現在說要補助10萬元，但縣市長都換人當了，不要說10萬，50萬也不一定會願意遷移。
促進轉型正義委員會解散後，清除威權象徵的任務交由內政部處理。內政部提出補助10萬元給移除威權象徵的機關團體，對此，藍綠立委都提出質疑，民進黨立委鄭運鵬認為，台灣在轉型正義上需要的不是錢，而是民意能不能支持；國民黨立法院黨團總召則指出，這項政策不僅對移除威權象徵沒有幫助，還浪費公帑。
促轉會於今（2022）年5月依照《促進轉型正義條例》提出完整調查、規劃方案與具體實施步驟等總結報告以後，便依法解散。解散後依照立院通過的《促轉條例》修正案，由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部、國發會等部會參照總結報告，繼續推動轉型正義任務。
其中，內政部分配到的任務是清除威權象徵、籌設及輔導基金會辦理被害者權利回復，內政部也於8月接管原本的促轉會辦公室，未來將作為「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」使用。
而內政部接下任務後的首發作為，是補助10萬元給移除威權象徵的機關團體。針對直轄市、縣（市）政府及所屬機關（構）、鄉（鎮、市、 區）公所及直轄市山地原住民區公所，以及公私立各級學校、依法登記或立案的民間團體，只要移除、改名或以其他方式處置公共建築或場所記念、緬懷威權統治者的象徵，或是舉辦清除或反思威權象徵、反省威權統治與政治崇仰文化的相關活動，每件最高能拿到一般性補助10萬元。
另外，內政部也會依照政策需要，就各機關團體的計畫規模、影響範圍及預期效果，決定政策性補助的額度。
王美惠質疑縣市長換人當，給10萬都不願意遷
行政院秘書長李孟諺及發言人羅秉成今（12）日在立法院內政委員會備詢，民進黨立法委員王美惠在質詢時提及此事。羅秉成指出，促轉會解編之後，六大任務之中，清除威權象徵留在內政部。內政部目前主責才半年，正提出補助、遷移的計畫。
王美惠質疑，原本有想要遷移威權象徵的縣市，如今縣市長都不同了，要怎麼辦？羅秉成強調會溝通協調，內政部這部分要有完整的計畫，按照促轉會的總結報告去做。王美惠認為，過去政府要做也不積極，現在說要補助10萬元，但縣市長都換人當了，不要說10萬，50萬也不一定會願意遷移。
根據《民視新聞網》報導，民進黨立委許智傑認為，減少機關成本，對推動威權移除一定會有幫助。民進黨立委鄭運鵬則表示，在轉型正義上，台灣需要的不是錢，而是民意能不能支持跟接受，所以應該從教育著手。
國民黨立委賴士葆批評：「這是全民最感迫切的政策嗎？」他認為這幾年蔡政府施政最優先的是攸關意識形態的政策，舉著轉型正義的大旗，卻變成蔡政府的東廠打手。他指出，國人最關切的問題是治安敗壞、柬埔寨詐騙、88聲槍響以及黑道參政，蔡政府卻依舊讓意識形態指導政策。
根據《聯合新聞網》報導，國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，這項政策不僅對移除威權象徵沒有幫助，還浪費公帑，他建議內政部參考建中做法，經投票後留下銅像，發揮創意另外裝飾。
促轉會所指的「清除威權象徵」，是以文化、藝術、生態或環境改造等方式，消除威權象徵紀念物的威權性格。促轉會認為，各機關可以基於個案狀況，綜合考量威權象徵物件的歷史脈絡、不同群體成員的情感乃至執行成本等因素，採取最合適的處置方式，也保留一定程度的彈性。
促轉會2020到2021的追蹤調查顯示，我國公共空間中，列入促轉會管考的兩蔣塑像及遺像總共有966個、命名空間580處，其中已經處置的佔19.4％、已同意處置者13.8％、待協商者45.9％、未曾協商者20.9％。其中，威權象徵高度集中於學校校園，校園內的威權象徵塑像截至2021年12月，還佔當時全國總數（863座）的61.4％。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。