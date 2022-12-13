精障者收容「去機構化」所造成的社會問題，社區有足夠的資源來承擔嗎？

文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）

先前提到，強制住院從原先審查會改為法官保留，是因應台灣病權運動的高漲與提審造成的繁瑣與困擾。

對於整個精神醫學界而言，一邊面對超英趕美的人權標準，一邊又是幾乎年年都到年會外抗議的山達基，再加上始終爭取不到的給付提升，以及體制銜接的不友善，其實是很無奈的。

例如，絕大多數的精神科醫師都希望病友好好回家，復健病房的設計，其實是為了透過功能訓練，改善患者的社會適應能力，做好社區銜接之後回歸。

但在病權運動與某些經濟上的考量（健保署希望縮減慢性床的給付，社區經營者希望有病患），相當早就開始希望減床或是縮減住院時間。

但是這跟家屬與社區甚至地方行政的需求落差很大。

健保縮減住院時間，一邊用的是指標管控，一邊則跟民眾說：「我們並沒有限制住院時間」（這個指標殺人的事情，等我哪天豁出去再來講）。導致醫院為了避免核刪，得花相當多的時間定期跟家屬討論如何回家的事情，有時候討論的差不多了，鄰里社區又跑過來求。

過去，因為法規的限制，有的社區滋擾個案得重覆訪視數次，才有機會帶回醫院，帶來了又不見得能住得了院（休息一下，不符合要件，也是要讓人家回家的），入了院要出院社區又抗議。

各位不知道，有的時候要出院，懇求、下跪、民代、黑道都不是罕見的事情（對，我也被威脅過發生什麼事情，就要讓我發生一樣的事情）。

我還接過公部門的公文說請考量社會安全延長住院⋯⋯，其實以照護業務而言反而花最多時間的是出院準備。

若社區支持做得好，我們「勸」病患家屬、「勸社區鄰里」願意讓病患返家的阻力會少很多。但，很多醫師還是不看好短期內就建構得起來所謂的社會支持系統，並且能把收緊的強制住院，以及毫無調整的社區強制治療外的個案，好好接住。

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沒有從基層開始的事業很難在社區生根

一是整個社會鮮少有那個氛圍。就個人過去在英國與到過的其他歐盟國家而言，社會支持的力量是來自於社會，而非僅是公部門。

支撐其財務運作與佈點佈建的，除了來自於政府的「基金」（Trust）以外（類似台灣目前可以申請的公彩基金），很大的來源是慈善捐款，他們的慈善商店四處可及，民眾也很願意捐助，並不排斥相關機構設置在附近。

但，在台灣，我曾經為了「治療性社區」（當時想，台南沒有醫療型的治療性社區，也欠缺兒少安置機構，不忍心台南的子弟得到外縣市區，發了願要成就這件事情），在台南市政府的協助下，陸續看了五、六個地方。

除了偏遠地區以外（就是連讓安置兒少上課都很困難的區域），其他都有或大或小的阻力，最後只好打消這個念頭。

當然，目前的精神衛生法設有社區條款去排除阻力，但民眾若沒有接納，要反對的方式多的是。修法的各位是在台北首善之都，可能不知道有些民風強悍的地方會怎麼處理。

病人的樣態複雜，社區難包容

二則是精神病患的樣態很多，大多數困難照顧的個案，包括合併藥物酒精問題、性干擾問題、暴力問題、人格問題等幾乎是全部被吸納到醫院來。

這類個案，不見得是所謂的「觸法個案」，但相當不容易治療，經常是急性並非稍微穩定一會兒，趕快轉到復健病房，撐不到幾個星期，暴力、自傷、性干擾等又得再轉回急性病房治療。

其實，很多病患並沒有治療到穩定，至於為何不穩定還得轉，又牽涉到給付的問題。

前面提到，健保希望減少慢性精神病患的治療負擔，利用各種方式減額，到後來，住一天復健病房比不上台南的鐵道大飯店，導致許多社會適應的治療，包括心理治療，在復健變得完全不可行，除了造成監護處分個案難以降低再犯風險意外，其他病患也很難好好準備。

而，這樣的病患，醫師有的武器有二，一是「藥物」，不論是口服或是針劑，二是「電痙攣治療術，ECT」。前者不用多說，後者則是目前學界公認相對便宜（相較於經顱磁振刺激術），對暴力、自傷行為相當有效的治療模式，經過治療後，待個案穩定下來，幾乎八九成的個案都可以減藥。

但，目前碰到了嚴重病人知情同意這件事情，如我所說，在極度混亂與嚴重自殺意念的個案，要知情同意是很困難的。最後的結果就是醫師只好調高藥物的劑量，造成更多的副作用，卻不一定有良好的治療效果。

你等於是強迫醫師要用實證等級更差的方式治療。這，對我而言，反而是在虐待病患。

而，目前的新法方向，也讓嚴重病人給藥這件事情有了疑慮。當然，有些前輩說：「法，並未明定」，但我得說對於人民權利而言，法未明定是不得以限制的。不然要不要請政府公告嚴重病人治療得不經同意為之。

講遠了，這類個案，是社區支持很難涵容的。

很多民團遇到的，都是相對穩定的個案，舉我這星期討論的個案，精神症狀相對穩定，過去有連續性騷擾、猥褻的前科，偶會使用甲基安非他命，繼續治療健保會核刪，出院後誰又能給社區支持呢？

但，你讓他回家，社區就跟你拚了。轉社區康家、護家，光評估就退貨了。

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尊重病患意願講得很輕鬆，知情同意才能限制活動範圍說得很容易，但實務上就是沒有那麼容易。

某次會議，我還聽過：「醫院為了賺錢，都不讓民團進來做社區支持」這種論調。其實我巴不得有人可以過來幫忙，只要家屬同意、疫情解禁。過去，我還請過牧師、太極拳老師到病房帶活動，能多些人協助，有甚麼不好的（趕快來跟我報名，多元監護、結束轉銜也需要）。