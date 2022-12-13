精障者收容「去機構化」所造成的社會問題，社區有足夠的資源來承擔嗎？
我們想讓你知道的是
從精神科醫師的角度來看，《精神衛生法》修法的角度與理想是好的，由下而上的社區支持才能真正還給病人生活，但實務面做得到嗎？就台灣社會現在對精神病人的排斥與恐懼，社區要組織足夠能量來接住病人，可能還有很長一段路要走。
文：李俊宏（衛福部嘉南療養院成癮暨司法精神科主任）
先前提到，強制住院從原先審查會改為法官保留，是因應台灣病權運動的高漲與提審造成的繁瑣與困擾。
對於整個精神醫學界而言，一邊面對超英趕美的人權標準，一邊又是幾乎年年都到年會外抗議的山達基，再加上始終爭取不到的給付提升，以及體制銜接的不友善，其實是很無奈的。
例如，絕大多數的精神科醫師都希望病友好好回家，復健病房的設計，其實是為了透過功能訓練，改善患者的社會適應能力，做好社區銜接之後回歸。
但在病權運動與某些經濟上的考量（健保署希望縮減慢性床的給付，社區經營者希望有病患），相當早就開始希望減床或是縮減住院時間。
但是這跟家屬與社區甚至地方行政的需求落差很大。
健保縮減住院時間，一邊用的是指標管控，一邊則跟民眾說：「我們並沒有限制住院時間」（這個指標殺人的事情，等我哪天豁出去再來講）。導致醫院為了避免核刪，得花相當多的時間定期跟家屬討論如何回家的事情，有時候討論的差不多了，鄰里社區又跑過來求。
過去，因為法規的限制，有的社區滋擾個案得重覆訪視數次，才有機會帶回醫院，帶來了又不見得能住得了院（休息一下，不符合要件，也是要讓人家回家的），入了院要出院社區又抗議。
各位不知道，有的時候要出院，懇求、下跪、民代、黑道都不是罕見的事情（對，我也被威脅過發生什麼事情，就要讓我發生一樣的事情）。
我還接過公部門的公文說請考量社會安全延長住院⋯⋯，其實以照護業務而言反而花最多時間的是出院準備。
若社區支持做得好，我們「勸」病患家屬、「勸社區鄰里」願意讓病患返家的阻力會少很多。但，很多醫師還是不看好短期內就建構得起來所謂的社會支持系統，並且能把收緊的強制住院，以及毫無調整的社區強制治療外的個案，好好接住。
沒有從基層開始的事業很難在社區生根
一是整個社會鮮少有那個氛圍。就個人過去在英國與到過的其他歐盟國家而言，社會支持的力量是來自於社會，而非僅是公部門。
支撐其財務運作與佈點佈建的，除了來自於政府的「基金」（Trust）以外（類似台灣目前可以申請的公彩基金），很大的來源是慈善捐款，他們的慈善商店四處可及，民眾也很願意捐助，並不排斥相關機構設置在附近。
但，在台灣，我曾經為了「治療性社區」（當時想，台南沒有醫療型的治療性社區，也欠缺兒少安置機構，不忍心台南的子弟得到外縣市區，發了願要成就這件事情），在台南市政府的協助下，陸續看了五、六個地方。
除了偏遠地區以外（就是連讓安置兒少上課都很困難的區域），其他都有或大或小的阻力，最後只好打消這個念頭。
當然，目前的精神衛生法設有社區條款去排除阻力，但民眾若沒有接納，要反對的方式多的是。修法的各位是在台北首善之都，可能不知道有些民風強悍的地方會怎麼處理。
病人的樣態複雜，社區難包容
二則是精神病患的樣態很多，大多數困難照顧的個案，包括合併藥物酒精問題、性干擾問題、暴力問題、人格問題等幾乎是全部被吸納到醫院來。
這類個案，不見得是所謂的「觸法個案」，但相當不容易治療，經常是急性並非稍微穩定一會兒，趕快轉到復健病房，撐不到幾個星期，暴力、自傷、性干擾等又得再轉回急性病房治療。
其實，很多病患並沒有治療到穩定，至於為何不穩定還得轉，又牽涉到給付的問題。
前面提到，健保希望減少慢性精神病患的治療負擔，利用各種方式減額，到後來，住一天復健病房比不上台南的鐵道大飯店，導致許多社會適應的治療，包括心理治療，在復健變得完全不可行，除了造成監護處分個案難以降低再犯風險意外，其他病患也很難好好準備。
而，這樣的病患，醫師有的武器有二，一是「藥物」，不論是口服或是針劑，二是「電痙攣治療術，ECT」。前者不用多說，後者則是目前學界公認相對便宜（相較於經顱磁振刺激術），對暴力、自傷行為相當有效的治療模式，經過治療後，待個案穩定下來，幾乎八九成的個案都可以減藥。
但，目前碰到了嚴重病人知情同意這件事情，如我所說，在極度混亂與嚴重自殺意念的個案，要知情同意是很困難的。最後的結果就是醫師只好調高藥物的劑量，造成更多的副作用，卻不一定有良好的治療效果。
你等於是強迫醫師要用實證等級更差的方式治療。這，對我而言，反而是在虐待病患。
而，目前的新法方向，也讓嚴重病人給藥這件事情有了疑慮。當然，有些前輩說：「法，並未明定」，但我得說對於人民權利而言，法未明定是不得以限制的。不然要不要請政府公告嚴重病人治療得不經同意為之。
講遠了，這類個案，是社區支持很難涵容的。
很多民團遇到的，都是相對穩定的個案，舉我這星期討論的個案，精神症狀相對穩定，過去有連續性騷擾、猥褻的前科，偶會使用甲基安非他命，繼續治療健保會核刪，出院後誰又能給社區支持呢？
但，你讓他回家，社區就跟你拚了。轉社區康家、護家，光評估就退貨了。
尊重病患意願講得很輕鬆，知情同意才能限制活動範圍說得很容易，但實務上就是沒有那麼容易。
某次會議，我還聽過：「醫院為了賺錢，都不讓民團進來做社區支持」這種論調。其實我巴不得有人可以過來幫忙，只要家屬同意、疫情解禁。過去，我還請過牧師、太極拳老師到病房帶活動，能多些人協助，有甚麼不好的（趕快來跟我報名，多元監護、結束轉銜也需要）。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。