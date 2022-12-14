民進黨為何短短數年之內流失百萬民心？綠營支持者韓粉化，難以擺脫「尾巴搖狗」的宿命
我們想讓你知道的是
民進黨根基猶在，與其只想換換幾個人做做樣子，更該全面檢討這6年下來府院黨的各項缺失，即使會遭到側翼網軍或者勢力要角反咬，也將它視為刮骨療傷的陣痛期，因為這才是讓民進黨真正重生的。
文：曾國豪
當蔡英文在2020年挾著817萬票的旋風再次贏得全面執政，短短兩年光景，迎來的卻是地方大選縣市長從原有的6席掉到僅剩5席，總票數僅有474萬票，相比2020年總統大選的817萬足足少了342萬票；如果與2014年地方大選的575萬票相比，也足足少了101萬票，如果把2014年民進黨支持的柯文哲的85萬票納入，2022年與2014年兩次地方大選民進黨更是少了186萬票之多。
是什麼原因，讓民進黨在短短數年之內流失百萬選民的民心呢？
綠營支持者邁向韓粉化
還記得嗎，2018年那場地方大選，國民黨倚賴韓國瑜的個人魅力，一舉贏得15席縣市長，當年韓國瑜激起的韓流所向披靡，甚至當2020年韓國瑜為了選總統不惜說出「Yes, I do」——即便國民黨黨內有不認同他才剛當選市長就提前落跑的聲音，但很可惜的是這些自省的聲音都抵擋不住韓粉們的吹捧，但凡是有不同的意見，都被韓粉們出征，甚至被逼著退黨。
緊隨其後的是，眼看著韓國瑜在2020總統大選落敗，接著又被以93萬票成功罷免下台，猖狂一時的韓粉，成為台灣大街小巷的笑柄。
但是就在蔡英文高票連任總統、韓國瑜被高票罷免之後，這兩年來綠營支持者有邁向韓粉化的趨勢，但凡與民進黨支持者意見不同的，要嘛被扣上「中共同路人」的標籤，要嘛社群帳號被集體出征。
如果是為了打擊政敵，那還無可厚非，這本來就是政治攻防的常態，但是這幾年卻連不是政治圈內的公眾人物都遭殃。
藝人郭彥均只是在臉書轉述醫護友人的看法呼籲大家不要群聚、做好防疫社交距離，只因截圖當中的一句話「很多孩子都走了」就被不斷洗版出征。
作家龍應台只是在臉書上發文感慨戰爭的無情呼籲反戰，也被大批網友出征說要呼籲反戰要跟習近平說。
退役上將李喜明出書《台灣的勝算》呼籲政府以及全體國民重視「整體防衛構想」、「不對稱作戰」結果卻被親綠名嘴扣上帽子說「李喜明是爬不出深藍的醬缸？還是，掉入了中共的紅色認知陷阱？」
像這樣的例子，這幾年來層出不窮發生，日本學者小笠原欣幸也說出對台灣的觀察說到：選舉時，有人提出「不投民進黨就不是民主」，但這與「不愛共產黨就不愛中國」是同一個思考方式，如果民進黨再堅持這樣的思維，那真的會導致政權交替。
如今直到民進黨大敗，民進黨立委高嘉瑜以及市議員王世堅直指「側翼網軍到處出征」導致敗選，這些「側翼網軍」卻紛紛喊冤說「我們不是網軍」、「我們只是熱心網友在網路上評論時局」、「我們也是支持者，為何選輸了要怪我們」。
我同意選輸了不能全怪側翼，輸了應該要從指揮體系檢討，側翼只是槓桿、走卒，但說自己是熱心網友，說自己只是評論時局，就太幽默太誇張了，難怪只能當走卒。
退一萬步來說，即便這些側翼網軍都是沒拿錢的「網路義勇軍」，當你在為你支持的民進黨做政治攻防時，你的一舉一動就與民進黨綁在一起，就會被視為是民進黨的一份子。
軍隊沒有紀律，就是燒殺擄掠的暴民，網軍也好、義勇軍也罷，沒有了紀律，充其量也就是網路上的暴徒。
民進黨當然可以找一千種理由否認豢養網軍，但不正視這個問題，民進黨就始終難以擺脫「尾巴搖狗」的宿命。
民進黨走向國民黨化
除此之外，民進黨的另一個問題就是走向國民黨化，更確切的說那是「新・黨國體制」的再現。
過去，尚在黨外時代的民主前輩主張言論自由，然而當民進黨執政時國家通訊傳播委員會（NCC）卻貿然推出《數位中介法》，美其名是管理網路上的謠言假消息，然而被社會大眾詬病的卻是「網路戒嚴」。
如今，曾經主張黨政軍退出退出媒體的民進黨執政後，然而當鏡電視前董事長裴偉在股東會上的錄音檔被揭露，社會大眾才得知府院高層介入鏡電視執照審查。NCC主委陳耀祥如何說服國人相信NCC真的是獨立機關不受政治力介入？
過去，民進黨主張「掃除黑金」，然而當民進黨執政，警政高層卻有人出入黑道集資開設的招待所，台南學甲卻爆發88槍的槍擊案至今仍未破案，掌管全國警政系統的內政部長徐國勇的擔當，又受到質疑。
如今，民進黨以「終結黑金」為選戰訴求，結果黨內的中常委黃承國卻曾與天道盟有關聯。一個標榜終結黑金的政黨，卻讓有黑道爭議的成員進入黨內決策圈，這是什麼詭異的雙重標準呢？
過去，民進黨宣稱「台電藏電」、「台灣不缺電」，結果在蔡英文執政內卻四次出現罕見的「全國大停電」，甚至時不時就傳出「分區限電」的消息，時任經濟部長沈榮津卻只能以饋線跳脫、小動物惹禍來作為理由。當此時台積電董事長劉德音呼籲政府要關心五年後電夠不夠用，經濟部長王美花卻說「沒有缺電，電夠用」以此來回應社會上的質疑。
如今，民進黨告訴我們不要過度仰賴中國市場，免得被以商逼政，結果當中共暫停進口台灣出產的鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚，農委會主委陳吉仲卻只能讓各級公家機關、學校、軍營、國營事業購買這些農漁產品，卻無法開拓足夠的其他國際市場幫農漁民打開通路。不仰賴中國市場，那請問民進黨政府的對策是什麼？
過去，民進黨告訴我們「台灣防疫成就，舉世共睹」 、「我國防疫世界第一」，然而台灣防疫成就卻是建立在壓榨基層醫護所得來的，當前衛福部長陳時中還在自豪「世界怎麼跟得上台灣」，一轉眼疫情確診人數破萬時，專責病房的護理師要照護的確診病人數量，也從1比3、1比5、1比7、1比12，來到不可思議的1比18。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。