民進黨為何短短數年之內流失百萬民心？綠營支持者韓粉化，難以擺脫「尾巴搖狗」的宿命

文：曾國豪

當蔡英文在2020年挾著817萬票的旋風再次贏得全面執政，短短兩年光景，迎來的卻是地方大選縣市長從原有的6席掉到僅剩5席，總票數僅有474萬票，相比2020年總統大選的817萬足足少了342萬票；如果與2014年地方大選的575萬票相比，也足足少了101萬票，如果把2014年民進黨支持的柯文哲的85萬票納入，2022年與2014年兩次地方大選民進黨更是少了186萬票之多。

是什麼原因，讓民進黨在短短數年之內流失百萬選民的民心呢？

綠營支持者邁向韓粉化

還記得嗎，2018年那場地方大選，國民黨倚賴韓國瑜的個人魅力，一舉贏得15席縣市長，當年韓國瑜激起的韓流所向披靡，甚至當2020年韓國瑜為了選總統不惜說出「Yes, I do」——即便國民黨黨內有不認同他才剛當選市長就提前落跑的聲音，但很可惜的是這些自省的聲音都抵擋不住韓粉們的吹捧，但凡是有不同的意見，都被韓粉們出征，甚至被逼著退黨。

緊隨其後的是，眼看著韓國瑜在2020總統大選落敗，接著又被以93萬票成功罷免下台，猖狂一時的韓粉，成為台灣大街小巷的笑柄。

但是就在蔡英文高票連任總統、韓國瑜被高票罷免之後，這兩年來綠營支持者有邁向韓粉化的趨勢，但凡與民進黨支持者意見不同的，要嘛被扣上「中共同路人」的標籤，要嘛社群帳號被集體出征。

如果是為了打擊政敵，那還無可厚非，這本來就是政治攻防的常態，但是這幾年卻連不是政治圈內的公眾人物都遭殃。

藝人郭彥均只是在臉書轉述醫護友人的看法呼籲大家不要群聚、做好防疫社交距離，只因截圖當中的一句話「很多孩子都走了」就被不斷洗版出征。

作家龍應台只是在臉書上發文感慨戰爭的無情呼籲反戰，也被大批網友出征說要呼籲反戰要跟習近平說。

退役上將李喜明出書《台灣的勝算》呼籲政府以及全體國民重視「整體防衛構想」、「不對稱作戰」結果卻被親綠名嘴扣上帽子說「李喜明是爬不出深藍的醬缸？還是，掉入了中共的紅色認知陷阱？」

像這樣的例子，這幾年來層出不窮發生，日本學者小笠原欣幸也說出對台灣的觀察說到：選舉時，有人提出「不投民進黨就不是民主」，但這與「不愛共產黨就不愛中國」是同一個思考方式，如果民進黨再堅持這樣的思維，那真的會導致政權交替。

如今直到民進黨大敗，民進黨立委高嘉瑜以及市議員王世堅直指「側翼網軍到處出征」導致敗選，這些「側翼網軍」卻紛紛喊冤說「我們不是網軍」、「我們只是熱心網友在網路上評論時局」、「我們也是支持者，為何選輸了要怪我們」。

我同意選輸了不能全怪側翼，輸了應該要從指揮體系檢討，側翼只是槓桿、走卒，但說自己是熱心網友，說自己只是評論時局，就太幽默太誇張了，難怪只能當走卒。

退一萬步來說，即便這些側翼網軍都是沒拿錢的「網路義勇軍」，當你在為你支持的民進黨做政治攻防時，你的一舉一動就與民進黨綁在一起，就會被視為是民進黨的一份子。

軍隊沒有紀律，就是燒殺擄掠的暴民，網軍也好、義勇軍也罷，沒有了紀律，充其量也就是網路上的暴徒。

民進黨當然可以找一千種理由否認豢養網軍，但不正視這個問題，民進黨就始終難以擺脫「尾巴搖狗」的宿命。

Photo Credit: 中央社

民進黨走向國民黨化

除此之外，民進黨的另一個問題就是走向國民黨化，更確切的說那是「新・黨國體制」的再現。

過去，尚在黨外時代的民主前輩主張言論自由，然而當民進黨執政時國家通訊傳播委員會（NCC）卻貿然推出《數位中介法》，美其名是管理網路上的謠言假消息，然而被社會大眾詬病的卻是「網路戒嚴」。

如今，曾經主張黨政軍退出退出媒體的民進黨執政後，然而當鏡電視前董事長裴偉在股東會上的錄音檔被揭露，社會大眾才得知府院高層介入鏡電視執照審查。NCC主委陳耀祥如何說服國人相信NCC真的是獨立機關不受政治力介入？

過去，民進黨主張「掃除黑金」，然而當民進黨執政，警政高層卻有人出入黑道集資開設的招待所，台南學甲卻爆發88槍的槍擊案至今仍未破案，掌管全國警政系統的內政部長徐國勇的擔當，又受到質疑。

如今，民進黨以「終結黑金」為選戰訴求，結果黨內的中常委黃承國卻曾與天道盟有關聯。一個標榜終結黑金的政黨，卻讓有黑道爭議的成員進入黨內決策圈，這是什麼詭異的雙重標準呢？

過去，民進黨宣稱「台電藏電」、「台灣不缺電」，結果在蔡英文執政內卻四次出現罕見的「全國大停電」，甚至時不時就傳出「分區限電」的消息，時任經濟部長沈榮津卻只能以饋線跳脫、小動物惹禍來作為理由。當此時台積電董事長劉德音呼籲政府要關心五年後電夠不夠用，經濟部長王美花卻說「沒有缺電，電夠用」以此來回應社會上的質疑。

如今，民進黨告訴我們不要過度仰賴中國市場，免得被以商逼政，結果當中共暫停進口台灣出產的鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚，農委會主委陳吉仲卻只能讓各級公家機關、學校、軍營、國營事業購買這些農漁產品，卻無法開拓足夠的其他國際市場幫農漁民打開通路。不仰賴中國市場，那請問民進黨政府的對策是什麼？

過去，民進黨告訴我們「台灣防疫成就，舉世共睹」 、「我國防疫世界第一」，然而台灣防疫成就卻是建立在壓榨基層醫護所得來的，當前衛福部長陳時中還在自豪「世界怎麼跟得上台灣」，一轉眼疫情確診人數破萬時，專責病房的護理師要照護的確診病人數量，也從1比3、1比5、1比7、1比12，來到不可思議的1比18。