2022/12/14,
軍事

中國對美國的忌憚「上不封頂」，讓我對台海和平信深感信心

中國對美國的忌憚「上不封頂」，讓我對台海和平信深感信心
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

些媒體朋友問我，為什麼對於台海和平如此有信心？我的答案有四個。

文：黃澎孝

我在臉書貼文反對延長義務役役期後，有些媒體朋友問我，為什麼對於台海和平如此有信心？

我的答案有四：

1. 中國對美國的忌憚，其實真是「上不封頂」

中國唯恐觸怒美國，寧可背棄與俄羅斯「上不封頂」、「背靠背」的戰略關係。始終不敢插手俄烏戰爭，絲毫不敢軍援深陷烏克蘭泥淖中的俄羅斯。這正足以證明，中國對美國的忌憚才真正是「上不封頂」。

對美國而言，中國侵台的嚴重性遠遠甚於「援俄」；但是中國連「援俄」都不敢輕舉妄動，更何況是「侵台」？

2. 中國堅信：解放軍武統台灣「美軍一定來」

因為，不止《美國台灣關係法》明訂，美國政府和總統也曾一再暗示、甚至明示：美國必定干預「非和平方式」改變台海現狀的行為。

就歷史而言，1958年「金門823砲戰」，美國不但軍援台灣當時美軍最強的現役八英吋榴彈砲，甚至於，連戰術核彈都移送到了台南空軍基地備戰。展現美國護台的決心，強如核子彈。

1996年美台關係陷於最低潮時，中國發動「台海飛彈危機」。美國兩大航母戰鬥群不待美國總統下令，就主動依據美軍太平洋司令部的職責，駛向台海執行「抗中保台」任務。可見，第七艦隊和駐日美軍，都不會是隔岸觀火的啦啦隊。他們主要的任務就是「抗中保台」。

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Photo Credit: AP / 達志影像

3. 中國絕不敢打「沒把握的仗」

因為中共是靠「槍桿子出政權」，萬一戰敗，必動搖中共統治基礎。另一方面，也為避免自曝其短。因為中國心知肚明，解放軍根本不是美軍的對手。尤其海空軍實力更存在著難以追趕的世代落差。

4. 中國其實更擔心：美國會否藉故開啟戰端？

自從2018年美中貿易戰開打以來，美國在中國南海、東海周邊的軍事抵近偵察、海空演習，對南海島礁中國所主張的領海「自由航行」的「騷擾」早已成為美國的「新常態」。

更值得玩味的是，在美國的「印太戰略」規劃下，美軍在西太平洋的軍事部署，實已超過了「保台」的軍事需要。這就不免令中國日益擔憂，俟俄羅斯在烏克蘭徹底失敗後，美國是否會在台海或南海「尋釁滋事」，甚至藉故開啟戰端呢？

中共「20大」後，習近平突然在中共中央軍委成立「軍委聯合作戰指揮中心」，並自任「總指揮」。實際上就是凸顯了中共深深忌憚美國，而不得不表現出的「全面加強練兵備戰的決心態度」。

換言之，台灣問題對中國再怎麼重要，中國也不會為了台灣去和美國打一場毫無勝算的戰爭。我們何必聽到一陣「狗叫」，就真以為「狼來了」呢？

更何況，翻翻「舊報紙」好嗎？美國政府敦促他的盟友們增加軍事投資，增加軍隊員額和役期、訓練。根本就是「老掉牙的新聞」了。但是，到頭來，有哪個遭受中國或俄羅斯壓迫的國家，能不依靠美國保護的嗎？

更何況，我們還繳了那麼多「保護費」，而且還在「抗中保台」的同時，不也等於幫忙美國、日本在台灣海峽和巴士海峽「看門」嗎？我們應該有足夠的底氣，把美國的要求頂回去吧？何必就乖乖的延長役期呢？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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