「四個月役期」是馬英九挖坑讓民進黨跳，我難得同意趙少康兩個主張

文：黃澎孝

自封為「戰鬥藍」的趙少康，已多次表態要參選2024總統大選。12月10日趙少康在臉書上，更率先提出對「兵役議題」的總統大選政見：「如果我當總統，役期回歸四個月絕不延長。」趙少康還痛批民進黨說：「年輕人原本對民進黨有高期望，才讓民進黨執政，結果現在要延長兵役，還要上戰場打仗。」

趙少康這番告白，其實已提前洩漏了藍營2024總統大選的秘密。

「四個月役期」是馬英九拍板定案

馬英九2008年5月20日就任總統後，2009年3月10日，就由他任命的國防部陳肇敏宣佈：國軍將在2010年開始廢除徵兵制 ，2014年底，完成「全志願役的軍隊」。於是國軍自2013年12月起，在1994年1月1日（含）以後出生之役男僅須接受四個月軍事訓練役。

國民黨「挖坑」讓民進黨來跳？

事實上，馬英九總統「國防砍樹」的「政績」，還不僅於「役期四個月」。他還在2014年將總兵力降為21萬5千人。但是，2015年趕在「馬習會」之前，他更提出「勇固案」，企圖將台灣兵力再降為17萬至19萬人。幸虧這個方案在立法院被擋了下來。

馬英九第二任總統任期到2016年5月20日。然後，這個「四個月役期」的問題，就丟給了蔡英文。

Photo Credit: 中央社

當我們回顧以上這段馬英九「國防砍樹」的歷史，可以清晰地發現：

「四個月役期」，根本就是國民黨挖的坑，讓民進黨來跳。

趙少康的臉書，更近一步「洩密」，「役期」問題，將是2024總統大選，藍營必然操作來坑殺綠營的「議題陷阱」。

所謂：「解鈴還須繫鈴人」，因此，我強烈主張，既然「四個月役期」是國民黨執政時期所提，國防部若要進行更張，務必要「尊重」國民黨當年的「初衷」。應讓社會大眾更全面的，來檢視當年國民黨削減役期的「著眼」與「立意」所在？同時，也要讓國民黨有充分的時間，來為其當初的政策，向全民說清楚講明白。

我難得同意趙少康以下兩個主張：

趙少康認為，比起延長兵役，其實政府現在更該做的是「好好訓練、提高待遇、精兵政策」。 趙少康指出，四個月其實也可以訓練得非常的精實，另外在募兵現在一個月3萬5千元的待遇實在太低也該提高募兵待遇。

至於，趙少康說：「錢不夠就不要募那麼多，縮減兵力、走精兵政策，才是正確的作法。」這我就完全難以苟同了。

總而言之，從國民黨「戰鬥藍」重要人物，同時又已表態參選總統的趙少康，這番具有代表性的言論，足以顯示；對於「役期延長」的社會共識不足。執政的民進黨，絕不可「一意孤行」，應該更努力與國民黨溝通，並在朝野共識未能達成前，不本案不宜急於一時。反正拜登也說了：中國暫無攻台打算⋯⋯。

更何況，按照俄羅斯人嘲諷中國的「中國式最後警告」，中國已持續叫囂武統台灣70幾年了，為什麼始終不敢輕舉妄動？不就是因為有美國在台海「橫刀立馬」嗎？干我們役期延不延長？簡直沒有任何一毛錢的關係啊。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航