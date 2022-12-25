《厭世讀論語》：除了用「OK，好」取代髒話之外，孔子教你如何避免與主管衝突

文：厭世國文老師

〈主管愛生氣〉

親愛的厭世國文老師： 直屬主管喜怒無常，真的好恐怖，有時候甚至會被他人身攻擊。他還會對大主管說，是我的問題，才會導致進度落後；而且後來發現很多人都被他弄過。我該如何自保才好？——低階辦事員

親愛的低階辦事員：

我們之所以害怕情緒失控的人，是因為他們隨時會破壞社會秩序、做出違背常理的行動，更讓人難以預料自己會不會受到傷害。公司主管若正好屬於這種類型的人，那種壓力更是無比巨大——階級與地位越高，情緒失控帶來的傷害也越強。

如何展現你在職場的成熟度，避免與主管衝突或挨罵，除了用「OK，好」取代髒話之外，這裡提供你生存下去的兩種心態：戰鬥或逃跑。

《論語．衛靈公》中，孔子提及史魚和蘧伯玉兩位衛國的政府官員。孔子先是以「直哉」形容史魚，認為他就像是一支銳利剛硬的箭，隨時可以刺穿虛偽與醜惡。

光明的時代，史魚如箭；黑暗的時代，史魚亦如箭。

有趣的是，接下來孔子用「君子哉」形容蘧伯玉，認為他「邦有道，則仕；邦無道，則可卷而懷之」。意思是在光明的時代，蘧伯玉保護國家；在黑暗的時代，蘧伯玉保護自己。

理論上，孔子鼓勵人們追求目標、展現才能，並承擔責任；但他也認為在某些狀況下，逃避雖然可恥，但是有用，應該適時調整自己的思考與行動。

堅持信念很了不起，可是堅持也有個極限；一旦超過極限，人就會像拉扯太久的橡皮筋一樣斷裂。我總認為孔子是個溫暖的人，他嚮往人性的強悍處，也關心其中易碎裂的部分。

人們是有選擇的，可以戰鬥，也可以逃跑；可以勇敢，當然也可以軟弱。

就像角色扮演類的電玩遊戲，在冒險的旅途中，要是不幸遇到強大的BOSS級怪物，畫面有時會跳出「戰鬥」或「逃跑」的選項，讓玩家評估自己的等級、裝備或技能，以判斷什麼決定有利於現況——打得贏就打，打不贏快跑，下次還有重新再來的機會；若只想靠著熱血和意志力突破困難，反而會陷入卡關的窘境。

所以，該如何面對情緒失控的主管，好好保護自己？若是選擇「戰鬥」，就必須毫不畏懼地指出對方的問題或錯誤，捍衛自己的權益與原則；一旦彼此拉扯的日子越長，正義的你，也許可以獲得應有的尊重。若是選擇「逃跑」，那麼當你發覺情況不妙的時候，別遲疑，趕快請假回家，或是隨時準備好離職申請書。

——冷靜的，厭世國文老師

〈該不該推工作？〉

親愛的厭世國文老師： 新的學年度，學校的教務主任找我擔任教學組長。這個職務讓我壓力很大，光是想到要排全校的教師課表，就讓人覺得頭痛；而且某些老師還會有特殊要求，最後造成課表難產。主任說，如果我拒絕的話，我必須再找其他的老師代替。想請問這樣好嗎？——菜味很重的沙拉老師

親愛的菜味很重的沙拉老師：

老師是整所學校運作的核心，為了讓學校業務順利推動，學校各處室的主任和組長，經常由老師擔任，希望他們能輪流扮演教育工作者和行政人員的角色。

現在你面對的難題是：可以拒絕，但有條件。條件是你要自行尋找替代的人選，讓別人承擔你不願意接受的組長工作。往好處想，或許真的有人充滿熱忱與服務精神，希望能以教學組長的身分，積極協助學校的老師與學生，而你的詢問正可以達成媒合的功能，幫主任找到未來的組長。

但我必須告訴你：千萬不要。

即使結果可能是好的，你也不該付諸行動。孔子曾兩次提到以下這段話：「己所不欲，勿施於人。」分別回應子貢和仲弓兩位學生。前者提的問題是「有沒有可以當成人生座右銘的話」，後者則是想知道「什麼是仁」。

「自己不喜歡的，不要給別人。」除了代表個人處理日常生活的通則，還意味著要和群體社會保持穩定的連結；為了避免穩定的連結被破壞，必須先檢驗自己的主觀感受。這無關乎對群體社會的觀察，而是由內在情緒推向外部環境，保守地預測群體社會的反應——因為我不喜歡，所以群體裡可能也有人跟我一樣，但我無法確認哪些人不喜歡，哪些人喜歡，只好當成大家都不喜歡，這樣才是最安全的做法。

或許，你會覺得只要確認對方想法不就好了，至少可以問問看吧！有問有機會，不是嗎？很抱歉，一樣不行。

假如你的職位高，別人會不敢拒絕，就像你不敢完全拒絕主任所有要求；又或是你個性強硬，對方不知道該怎麼拒絕；甚至你的態度友善，也可能造成對方不好意思拒絕的狀況。

只要有任何強加自己意願在對方身上的可能性，就不該做出這樣的詢問，所以孔子也不會認為要「己所欲，施於人」，你喜歡的不見得別人也喜歡；你不喜歡的，更不該覺得別人可能喜歡，而是要想著萬一對方不喜歡怎麼辦。這就是一種發自內心的體貼，以此避免造成人際關係的緊張。

至於主任對你是否體貼、是否在意你們關係的緊張，我想大概沒有吧！否則不會讓你連選擇拒絕，都要設置一個令人為難的條件。

——痛苦自己吞下的，厭世國文老師

書籍介紹

本文摘錄自《厭世讀論語：千年名師神回覆，開解你的人生疑難》，究竟出版

作者：厭世國文老師

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◆人生難題這麼多，孔老夫子您怎麼看？

學生：「氣死人了，媽媽都以為我沒在念書！」

孔子：「人不知而不慍，不亦君子乎！」

人妻：「想買房，該選哪裡好呢？」

孔子：「里，仁為美。」