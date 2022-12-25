《厭世讀論語》：除了用「OK，好」取代髒話之外，孔子教你如何避免與主管衝突
我們想讓你知道的是
70個人生疑難，70則有所本的孔子話語，讓我們從不同視角去觀察這些問題。不論你認同或反對孔子的說法，都能藉此省思自身的想法、原則和因應之道，或許就更能了解自己要如何立足於現世，決定自己要活成什麼樣子。
文：厭世國文老師
〈主管愛生氣〉
親愛的厭世國文老師：
直屬主管喜怒無常，真的好恐怖，有時候甚至會被他人身攻擊。他還會對大主管說，是我的問題，才會導致進度落後；而且後來發現很多人都被他弄過。我該如何自保才好？——低階辦事員
親愛的低階辦事員：
我們之所以害怕情緒失控的人，是因為他們隨時會破壞社會秩序、做出違背常理的行動，更讓人難以預料自己會不會受到傷害。公司主管若正好屬於這種類型的人，那種壓力更是無比巨大——階級與地位越高，情緒失控帶來的傷害也越強。
如何展現你在職場的成熟度，避免與主管衝突或挨罵，除了用「OK，好」取代髒話之外，這裡提供你生存下去的兩種心態：戰鬥或逃跑。
《論語．衛靈公》中，孔子提及史魚和蘧伯玉兩位衛國的政府官員。孔子先是以「直哉」形容史魚，認為他就像是一支銳利剛硬的箭，隨時可以刺穿虛偽與醜惡。
光明的時代，史魚如箭；黑暗的時代，史魚亦如箭。
有趣的是，接下來孔子用「君子哉」形容蘧伯玉，認為他「邦有道，則仕；邦無道，則可卷而懷之」。意思是在光明的時代，蘧伯玉保護國家；在黑暗的時代，蘧伯玉保護自己。
理論上，孔子鼓勵人們追求目標、展現才能，並承擔責任；但他也認為在某些狀況下，逃避雖然可恥，但是有用，應該適時調整自己的思考與行動。
堅持信念很了不起，可是堅持也有個極限；一旦超過極限，人就會像拉扯太久的橡皮筋一樣斷裂。我總認為孔子是個溫暖的人，他嚮往人性的強悍處，也關心其中易碎裂的部分。
人們是有選擇的，可以戰鬥，也可以逃跑；可以勇敢，當然也可以軟弱。
就像角色扮演類的電玩遊戲，在冒險的旅途中，要是不幸遇到強大的BOSS級怪物，畫面有時會跳出「戰鬥」或「逃跑」的選項，讓玩家評估自己的等級、裝備或技能，以判斷什麼決定有利於現況——打得贏就打，打不贏快跑，下次還有重新再來的機會；若只想靠著熱血和意志力突破困難，反而會陷入卡關的窘境。
所以，該如何面對情緒失控的主管，好好保護自己？若是選擇「戰鬥」，就必須毫不畏懼地指出對方的問題或錯誤，捍衛自己的權益與原則；一旦彼此拉扯的日子越長，正義的你，也許可以獲得應有的尊重。若是選擇「逃跑」，那麼當你發覺情況不妙的時候，別遲疑，趕快請假回家，或是隨時準備好離職申請書。
——冷靜的，厭世國文老師
〈該不該推工作？〉
親愛的厭世國文老師：
新的學年度，學校的教務主任找我擔任教學組長。這個職務讓我壓力很大，光是想到要排全校的教師課表，就讓人覺得頭痛；而且某些老師還會有特殊要求，最後造成課表難產。主任說，如果我拒絕的話，我必須再找其他的老師代替。想請問這樣好嗎？——菜味很重的沙拉老師
親愛的菜味很重的沙拉老師：
老師是整所學校運作的核心，為了讓學校業務順利推動，學校各處室的主任和組長，經常由老師擔任，希望他們能輪流扮演教育工作者和行政人員的角色。
現在你面對的難題是：可以拒絕，但有條件。條件是你要自行尋找替代的人選，讓別人承擔你不願意接受的組長工作。往好處想，或許真的有人充滿熱忱與服務精神，希望能以教學組長的身分，積極協助學校的老師與學生，而你的詢問正可以達成媒合的功能，幫主任找到未來的組長。
但我必須告訴你：千萬不要。
即使結果可能是好的，你也不該付諸行動。孔子曾兩次提到以下這段話：「己所不欲，勿施於人。」分別回應子貢和仲弓兩位學生。前者提的問題是「有沒有可以當成人生座右銘的話」，後者則是想知道「什麼是仁」。
「自己不喜歡的，不要給別人。」除了代表個人處理日常生活的通則，還意味著要和群體社會保持穩定的連結；為了避免穩定的連結被破壞，必須先檢驗自己的主觀感受。這無關乎對群體社會的觀察，而是由內在情緒推向外部環境，保守地預測群體社會的反應——因為我不喜歡，所以群體裡可能也有人跟我一樣，但我無法確認哪些人不喜歡，哪些人喜歡，只好當成大家都不喜歡，這樣才是最安全的做法。
或許，你會覺得只要確認對方想法不就好了，至少可以問問看吧！有問有機會，不是嗎？很抱歉，一樣不行。
假如你的職位高，別人會不敢拒絕，就像你不敢完全拒絕主任所有要求；又或是你個性強硬，對方不知道該怎麼拒絕；甚至你的態度友善，也可能造成對方不好意思拒絕的狀況。
只要有任何強加自己意願在對方身上的可能性，就不該做出這樣的詢問，所以孔子也不會認為要「己所欲，施於人」，你喜歡的不見得別人也喜歡；你不喜歡的，更不該覺得別人可能喜歡，而是要想著萬一對方不喜歡怎麼辦。這就是一種發自內心的體貼，以此避免造成人際關係的緊張。
至於主任對你是否體貼、是否在意你們關係的緊張，我想大概沒有吧！否則不會讓你連選擇拒絕，都要設置一個令人為難的條件。
——痛苦自己吞下的，厭世國文老師
書籍介紹
本文摘錄自《厭世讀論語：千年名師神回覆，開解你的人生疑難》，究竟出版
作者：厭世國文老師
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讀完保證讓你「有質」（提高人生品質）「有亮」（讀到人生亮點），
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◆人生難題這麼多，孔老夫子您怎麼看？
學生：「氣死人了，媽媽都以為我沒在念書！」
孔子：「人不知而不慍，不亦君子乎！」
人妻：「想買房，該選哪裡好呢？」
孔子：「里，仁為美。」
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菸防法週五協商在即，立法委員林奕華：若未能禁加熱菸，是教育界一大遺憾
我們想讓你知道的是
菸害防制法草案即將於本週五繼續進行朝野黨團協商，這將會是多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應受到各界尊重。
菸害防制法草案即將於本週五（12月16日）繼續進行朝野黨團協商，而堅決主張雙禁的國民黨大安區立委林奕華表示非常希望趕快通過修法，但是國健署版本花了2年多，從雙禁新興菸品改為一開一禁，卻連加熱菸載具都不納管、也說不清健康風險評估機制，一旦通過，可能變成類雙開；尤其加熱菸的健康危害仍是個大問號，她反應教育界及家長的心聲、必須趁修法期間嚴格把關禁止，否則將成一大遺憾。
新興菸品假借維修店名義拓展，地方管制措施有極限
台灣目前有14個縣市設立新興菸品管理自治條例，台北市、新北市、高雄市與台南市四縣市採雙禁方針。倘若菸防法協商最終通過開放加熱菸版本，勢必對四縣市現行管理政策造成衝擊。即便有自治條例，市政管制新興菸品仍面臨困難。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗日前就曾在媒體上表示，全國目前有14個縣市訂定自治條例禁止，然新北市、台北市、台南市雖明確「雙禁」電子煙和加熱菸，業者卻避開「電子煙」3字，甚至把出貨地標示為桃園市，意圖鑽法律漏洞。
透過Google map搜尋加熱菸、電子煙品牌可發現，台北市新興菸品的潮流店不下20餘間。董氏基金會指出，這些店面外觀與潮流品牌無異，未特意遮掩logo，假借新興菸品維修站的名義分布市中心各地，有些據點甚至鄰近學校、大學宿舍。
新興菸品價格是障礙？ 他山之石：各國年輕吸菸人口暴增
美國食藥署和疾管局於今年11月份發布美國中學生各式菸品調查報告，報告指出2022年美國使用菸草產品的中學生數量突破3百萬，其中電子煙及加熱菸等新興菸品的使用者就佔2百多萬。該份報告也指出，年輕族群使用任何型態的菸草產品都是不安全的，當中多數含有尼古丁成分，容易上癮且傷害成長中的大腦。
10月底的朝野協商中，國健署署長吳昭軍表示，政府只會針對載具促銷及廣告行為進行規範，不會限制購買年齡；而且載具並不便宜，學生或未成年應該不會去買。吳署長的說法即引發其他立委質疑，認為國健署過於樂觀。新興菸品在日本的便利商店即有販售，且售價不足2千日圓，換算成台幣約500元，菸彈價格換算成台幣也才百元。如此低廉的價格，很難如國健署所說，形成年輕族群的購買障礙。
曾任台北市、新北市教育局局長的立法委員林奕華直言，光憑載具外觀，很多官員根本連是電子煙或加熱菸都分不清；未成年可以買載具的話，會是買來欣賞嗎？一定是買來使用的嘛！如果真的走向一開一禁、載具又無年齡限制，基本上就是變相的雙開，國外已經有很多前例可供殷鑑，這就是很多教育界人士及家長擔憂的事情。
林奕華委員表示，她發現不少新興菸品載具維修店都很靠近國、高中，加上業者早已推出外型為加熱菸、內含電子煙的混合菸草加熱載具，已可預見一旦菸防法通過，合法掩蓋非法的情形一定會發生，恐嚴重衝擊菸害防制工作，故雙禁真的有其必要性。
面對現行「一開一禁」草案版本通過機率大，加上國健署又不打算納管加熱菸載具，林委員擔憂地說，業者往往宣傳加熱菸的健康危害較低，但這方面的醫學論證目前仍不足，而加熱菸的菸味較淡、容易誤導民眾對身體的危害較低。台灣吸菸人口好不容易緩慢下降，從國外案例及國內趨勢來推測，加熱菸一旦開放，年輕族群的吸菸人口勢必增加。
菸防法修法陷各方角力 林奕華：修法應盡速，但雙禁意見仍應被尊重
林奕華委員表示，外界批評修法進度緩慢，實在是太多利益團體牽扯其中。行政部門必須負擔主要責任，從原先的雙禁版本到現在一開一禁版，行政院拖了整整4個立院會期，等同消耗立委任期的一半時間。然而菸防法中的諸多細節，包括加熱菸納管原則及載具是否納入、禁菸年齡、警示語比例與位置等等，衛福部到現在還無法清楚說明。林奕華委員也提到，衛福部甚至刻意曲解WHO資訊來進行政策辯護，例如衛福部指WHO對加熱菸、電子煙採取一開一禁的態度，但事實上WHO並未具體指涉。
在此次面對修法過程中不同團體的多方角力，林奕華委員感嘆，當初提議載具納管時，明明很多委員都同意，可是到了協商階段時，卻又出現反對聲浪。不過，她也明確表示，儘管推動雙禁的難度很高，但站在台北教育界的立場，為了學校、老師、家長、及學生們的健康權益，她有責任把教育界對新興菸品的憂慮明確表達出來。立院是社會縮影，立院黨團協商是讓多元意見在立法階段充分發聲的最後機會，雙禁電子煙與加熱菸的立場應該受到各界尊重。