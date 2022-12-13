國軍保防「看下不看上」的駝鳥心態，正是共諜案層出不窮的最大破口

近期爆發的向姓陸軍上校涉及共諜案件引起台灣社會的矚目，尤其是媒體刊出他身穿軍服手持「投降承諾書」的照片，更是讓軍中內外為之譁然。先前李少民先生的文章〈依據「蟑螂理論」，台灣軍官簽署中共「投降承諾書」的恐怕不只一人〉，對此案作出獨到的分析。不過，筆者想進一步分析此案以及衍生的軍隊保防問題。

「投降承諾書」不是第一次出現

必須指出，在此案出現的「投降承諾書」並非第一次出現。在其他中國情報部門滲透事件中，同樣出現要求被吸收的台灣現役軍官簽署類似保證書的情況。

例如2019年的鄭氏父子共諜案，時任陸軍中校參謀的鄭姓軍官於2010年和中方情報人員會面時，不僅答應為中國方面工作推動「北平模式」，同時簽下「兩岸互信協議書」，事實上這份「兩岸互信協議書」跟向姓陸軍上校的「投降承諾書」是同樣性質的文件，只是差別在於沒有拍照為證。

如果根據李少民先生在前述文章的推測，可能存在其他尚未被查出的軍方內部中高階共諜。那麼都有可能如前述案例的鄭姓中校、向姓上校，簽下類似的「承諾書」，甚至拍照、錄下影片。

根據蕭台福《情報的藝術》所述及情報世界的作法，為了避免情戰人員捏造情報來源冒領經費，以及作為阻止對方反悔的制衡工具，大多數情報機構會要求情戰人員要求情報來源提供者在收據簽名。但是為了保護情報來源，儘量不會讓情報來源提供者留下文字、影像等可能洩露身份的證據。

反觀這些共諜案，中國方面要求被招募的對象簽下「協議書」或「承諾書」，甚至拍照為證，是非常奇怪的作法。這不得不讓人疑惑，中國方面要求這些被吸收的台灣現役軍官簽署保證書、拍照，並不僅止於回報中國情報部門作為「業績」的證明，而是另有所圖。這些保證書、拍照是否可能在戰時成為中國方面對於台灣軍隊進行認知作戰的「素材」動搖民心士氣？這方面恐怕值得國安方面進一步研析。

Photo Credit: 中央社

軍方看下不看上的保防措施

向姓陸軍上校共諜案再次帶出軍隊保防的癥結，那就是看下不看上，筆者之前在《新公民議會》投書指出：