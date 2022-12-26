《深入人心的神表達》：演講最重要的一個原則，就是「不說假話」

文：陶峻、五頓

不說假話

在演講中（包括即興演講）最重要的一個原則，也是一個需要運用的技巧，就是不說假話。

主要有以下幾個原因：

一、辨識假話是人的天性

回想一下，你是不是經常能辨別出他人在撒謊？我們看電視，節目裡有些人就算預先做了準備，甚至是專業的演員，你還是能看出他們在撒謊。所以如果你說假話，別人也大多能看出來。

二、在演講中說假話，會讓你倍感緊張

在輔導許多人演講的過程中觀察到，凡是那些想說假話、想遮掩迴避什麼的演講者，往往在演講前內心會極度忐忑不安、緊張、缺乏自信，這反而會壞了他們的演講。

三、技術層面上，說實話更容易

說實話，只需陳述事實；但如果說謊，就需要用很多其他話來圓這個謊。毋庸置疑，說假話的成本更高，技術要求也更高。

有的人可能會說，我是個老實人，平常就不愛撒謊，也想不通演講的時候為什麼要撒謊。那接下來講兩個「老實人」的案例，供大家參考。

輔導公務員面試時，有個學員三十出頭，性格比較內向，去報考員警。他苦惱於自己難以流利地自我介紹，面試官只要一問他為什麼報考員警、自己有什麼優勢，他就啞口無言了。

我透過和他聊天逐漸了解到，阻礙他表達的第一個原因就是，該職位並不是他主動選擇報考的。

他本來是水利工程師，結婚後回老婆的故鄉定居。但在那裡他的專業技能根本找不到工作。於是他決定報考公務員，但當時沒有專業限制的職務只有當員警，所以他就報考了。

因此他的實際情況是，報考員警只是無奈的選擇。而第二個原因，是他沒有自信。

當時他已經是三十歲的已婚人士，而競爭對手都是二十歲出頭的精壯年輕人，他覺得自己完全沒有競爭力，所以更需要強調自己對從事員警工作的熱情。

他不好意思表達真實的原因，於是很怕被人問到這一痛處，因而變得特別緊張。

其實他已經編好一套說法，說自己從小就嚮往當員警，可以保護人民安全、維護社會治安等，但這些對他而言就是假話，自己都覺得說不過去。

你看，這是老實人窘迫的地方。

報考公務員某個職位的真實原因搬不上檯面怎麼辦？這時你就會傾向說假話，這便是在內心被局限、沒實力的時候，很多人會做出的選擇。

美國一名心理學家說過，人是愛講大話的動物，而且比自己意識到的講得更多。他做過一個試驗，請所有參與者身上攜帶一個答錄機，記錄自己一天的談話。他對這些錄音的分析結果是，每十分鐘的談話中，平均會出現三次假話。

人們真的會說那麼多謊言嗎？

「這首歌你唱得真好聽。」

「親愛的，你穿這件衣服一點都不胖。」

「我回信遲了不是故意的，剛從垃圾郵件裡發現這封郵件，真不好意思。」

你看，我們雖然都反對說假話，但其實都說過很多。

這麼說來，好像說假話是很正常、很普遍的事情，那為什麼我還要強調演講時不要說假話呢？

因為說假話會讓你在演講時變得沒有自信。

上文提及的那個考公務員的人，如果把自己所編冠冕堂皇的假話背起來，行不行呢？

事實證明這是行不通的。因為他心裡過不去，在模擬面試時就過不去了。

我告訴他唯一的辦法，就是面對自己的弱勢。

他的真實情況是為了妻子來到鄉下而失去工作，所以選擇考公務員。從某種意義上來說，他為了家庭捨棄了原來不錯的工作，說明了是個負責任的人，而員警就需要負責任。

雖然他三十歲才考員警，在年齡上和競爭者相較沒優勢。但身為知名大學理工科畢業的工程師，他的邏輯推理能力有很大的優勢，而且說話邏輯也很好。

我幫他做了這樣的心理建設後，他從心理上認可了兩點：第一、關於報考員警的初衷沒有什麼不能講的；第二、我有善於推理的優勢。他的演講因而發生了很大變化，再次進行模擬面試的時候，就敢於發言，在後來的正式面試中，應對也非常自如。

所以說，一定要誠實地面對自己的缺點。不光是演講，在生活中也是一樣。

記住這句話：「所有的問題，都有誠實面對的辦法。」

還有一個不要說假話的原因，是說假話比說實話更費心力。你一旦在演講中講了假話，接下來就要時時想著把那些話遮掩過去，這會大大影響你的心理狀態。

只有在不說假話的時候，心理狀態才真正是積極健康的。

有一部電影叫《當幸福來敲門》，影片的主角生活舉步維艱，好不容易才爭取到一個面試機會，結果在面試的前一天，他卻因為欠了銀行的利息被抓到警局。員警逮捕他的時候，他正在刷牆，衣服上都是油漆。第二天從警察局出來，正好面試的時間快到了，他就穿著那身髒衣服去面試了。面試官當然很生氣，問他怎麼穿成這樣就來了。如果你遇到了這種情況，你會怎麼辦？

他沒有迴避，坦誠地告訴面試官，自己想了很多辦法來解釋這一切，但沒有找到合適的理由。他如實講了事情的原委，接著講了自己有哪些優點，他的真誠打動了面試官，順利地被錄用。

常常大家說假話或誇大其詞，是因為覺得自己可能沒有那麼多的特點和優點，沒有那麼多特殊的經歷可以講，所以需要編或誇大一些自己的優點，藉此吸引別人和彰顯自己，但真的是這樣嗎？

我當記者時曾經採訪過許多人，其實每個人都有其獨特的經歷，都有值得講的故事，即使再微不足道的人，身上也有很多故事和優點。

我曾在我的實體課堂上做過一個實驗，要求每位同學寫一則真誠的訊息發給周遭的十個人，問對方：「你覺得我有哪些優點或長處？」然後每個同學都收到了許多回覆。