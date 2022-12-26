《深入人心的神表達》：演講最重要的一個原則，就是「不說假話」
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演講未必需要華麗的詞藻，孔子說：「辭達而已矣。」所有關於演講的技巧和工具，都只有建立在「真實」的本色之上，才能真正發揮作用。
文：陶峻、五頓
不說假話
在演講中（包括即興演講）最重要的一個原則，也是一個需要運用的技巧，就是不說假話。
主要有以下幾個原因：
一、辨識假話是人的天性
回想一下，你是不是經常能辨別出他人在撒謊？我們看電視，節目裡有些人就算預先做了準備，甚至是專業的演員，你還是能看出他們在撒謊。所以如果你說假話，別人也大多能看出來。
二、在演講中說假話，會讓你倍感緊張
在輔導許多人演講的過程中觀察到，凡是那些想說假話、想遮掩迴避什麼的演講者，往往在演講前內心會極度忐忑不安、緊張、缺乏自信，這反而會壞了他們的演講。
三、技術層面上，說實話更容易
說實話，只需陳述事實；但如果說謊，就需要用很多其他話來圓這個謊。毋庸置疑，說假話的成本更高，技術要求也更高。
有的人可能會說，我是個老實人，平常就不愛撒謊，也想不通演講的時候為什麼要撒謊。那接下來講兩個「老實人」的案例，供大家參考。
輔導公務員面試時，有個學員三十出頭，性格比較內向，去報考員警。他苦惱於自己難以流利地自我介紹，面試官只要一問他為什麼報考員警、自己有什麼優勢，他就啞口無言了。
我透過和他聊天逐漸了解到，阻礙他表達的第一個原因就是，該職位並不是他主動選擇報考的。
他本來是水利工程師，結婚後回老婆的故鄉定居。但在那裡他的專業技能根本找不到工作。於是他決定報考公務員，但當時沒有專業限制的職務只有當員警，所以他就報考了。
因此他的實際情況是，報考員警只是無奈的選擇。而第二個原因，是他沒有自信。
當時他已經是三十歲的已婚人士，而競爭對手都是二十歲出頭的精壯年輕人，他覺得自己完全沒有競爭力，所以更需要強調自己對從事員警工作的熱情。
他不好意思表達真實的原因，於是很怕被人問到這一痛處，因而變得特別緊張。
其實他已經編好一套說法，說自己從小就嚮往當員警，可以保護人民安全、維護社會治安等，但這些對他而言就是假話，自己都覺得說不過去。
你看，這是老實人窘迫的地方。
報考公務員某個職位的真實原因搬不上檯面怎麼辦？這時你就會傾向說假話，這便是在內心被局限、沒實力的時候，很多人會做出的選擇。
美國一名心理學家說過，人是愛講大話的動物，而且比自己意識到的講得更多。他做過一個試驗，請所有參與者身上攜帶一個答錄機，記錄自己一天的談話。他對這些錄音的分析結果是，每十分鐘的談話中，平均會出現三次假話。
人們真的會說那麼多謊言嗎？
「這首歌你唱得真好聽。」
「親愛的，你穿這件衣服一點都不胖。」
「我回信遲了不是故意的，剛從垃圾郵件裡發現這封郵件，真不好意思。」
你看，我們雖然都反對說假話，但其實都說過很多。
這麼說來，好像說假話是很正常、很普遍的事情，那為什麼我還要強調演講時不要說假話呢？
因為說假話會讓你在演講時變得沒有自信。
上文提及的那個考公務員的人，如果把自己所編冠冕堂皇的假話背起來，行不行呢？
事實證明這是行不通的。因為他心裡過不去，在模擬面試時就過不去了。
我告訴他唯一的辦法，就是面對自己的弱勢。
他的真實情況是為了妻子來到鄉下而失去工作，所以選擇考公務員。從某種意義上來說，他為了家庭捨棄了原來不錯的工作，說明了是個負責任的人，而員警就需要負責任。
雖然他三十歲才考員警，在年齡上和競爭者相較沒優勢。但身為知名大學理工科畢業的工程師，他的邏輯推理能力有很大的優勢，而且說話邏輯也很好。
我幫他做了這樣的心理建設後，他從心理上認可了兩點：第一、關於報考員警的初衷沒有什麼不能講的；第二、我有善於推理的優勢。他的演講因而發生了很大變化，再次進行模擬面試的時候，就敢於發言，在後來的正式面試中，應對也非常自如。
所以說，一定要誠實地面對自己的缺點。不光是演講，在生活中也是一樣。
記住這句話：「所有的問題，都有誠實面對的辦法。」
還有一個不要說假話的原因，是說假話比說實話更費心力。你一旦在演講中講了假話，接下來就要時時想著把那些話遮掩過去，這會大大影響你的心理狀態。
只有在不說假話的時候，心理狀態才真正是積極健康的。
有一部電影叫《當幸福來敲門》，影片的主角生活舉步維艱，好不容易才爭取到一個面試機會，結果在面試的前一天，他卻因為欠了銀行的利息被抓到警局。員警逮捕他的時候，他正在刷牆，衣服上都是油漆。第二天從警察局出來，正好面試的時間快到了，他就穿著那身髒衣服去面試了。面試官當然很生氣，問他怎麼穿成這樣就來了。如果你遇到了這種情況，你會怎麼辦？
他沒有迴避，坦誠地告訴面試官，自己想了很多辦法來解釋這一切，但沒有找到合適的理由。他如實講了事情的原委，接著講了自己有哪些優點，他的真誠打動了面試官，順利地被錄用。
常常大家說假話或誇大其詞，是因為覺得自己可能沒有那麼多的特點和優點，沒有那麼多特殊的經歷可以講，所以需要編或誇大一些自己的優點，藉此吸引別人和彰顯自己，但真的是這樣嗎？
我當記者時曾經採訪過許多人，其實每個人都有其獨特的經歷，都有值得講的故事，即使再微不足道的人，身上也有很多故事和優點。
我曾在我的實體課堂上做過一個實驗，要求每位同學寫一則真誠的訊息發給周遭的十個人，問對方：「你覺得我有哪些優點或長處？」然後每個同學都收到了許多回覆。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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