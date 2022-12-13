跟網紅買「諮商心得筆記」，就像我外婆跟第四台買藥——他們這麼關心老人家，推薦的應該是不錯的東西

文：公關人生相談室

近日因為某YouTuber在線上課程平台販售自己接受諮商後的心得整理而成的線上課程，造成網路上的一陣熱議。

無論是諮商心理師、律師或是醫師紛紛出來發聲。他們認為該YouTuber以身為諮商個案進行類諮商行為的自我探索帶領，無疑是將對諮商不甚理解的民眾，甚至是有些已有身心症狀的觀眾置入險境，拖延他們尋求專業協助的時間；或是質疑該YouTuber不該踩在分享與類諮商行為的模糊地帶，藉此銷售線上課程。

另一方面，支持者則表示，課程已表明非諮商行為，也覺得若是有個知名的人物願意分享自己的諮商經驗，將有助於有需要類似服務的人也能勇敢求助。

針對相關的討論，身為諮商個案或是心理諮商初學者的我，雖不敢說自己有個確切的答案。但心裡的確覺得，若能藉由此事件的討論，讓大家對於心理健康與接受心理諮商專業服務這件事，能夠更理解、更願意去探索甚至使用相關專業服務，或許也是類似分享可達成的目的之一。

這件事也讓我我想起自己的外婆。在外婆還在時，白天當大家都出門工作時，待在家裡的她，最喜歡看著第四台後面編號100多台的卡拉OK節目。操著台語的雙主持人，不但會跟觀眾寒暄，還會接Call In 電話讓觀眾點歌，甚至還會跟觀眾開玩笑，彷彿是隔壁門的鄰居或是好久不見的親戚。

在節目播歌的空檔，主持人也會開始推薦保健食品甚至是藥品。無論是顧眼睛、保肝還是顧腎水，總是幾罐一組而且聽來價格划算的組合，還搭配放大字體版本的訂購進線電話，讓觀看電視的老人家可以隨時打電話。

於是，三不五時可能家裡就會出現一些不確定是什麼的藥品，也因為我們擔心是來路且成分不明的藥品，也擔心外婆吃了會對身體不好或是買了不需要的東西，總會提醒她要小心。但外婆總是說沒關係，主持人說這吃了對身體好，而且一次買都好幾罐，算起來也不貴。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

只受過幾年的日本小學校教育，孩提時的日子都在躲空襲或是在食指浩繁的家中幫忙家務，只有在兒女都長大後去國小補校上過兩年課的的外婆，其實寫了一手工整方正的中文字。也時常看著電視上的新聞跑馬燈邊看邊唸，也邊問我們那是什麼字。

她對於世界有很多的好奇心，只要有機會到外頭玩，她也幾乎從不喊累。無論是日本、英國還是越南，還是溪頭或阿里山，不會暈車、暈船、暈機的她或許真的很有出去玩的天份。

她尤其喜歡日本，記著她總會唱著桃太郎的歌，或是唸著五十音說要教我們日文。或是在做早課時，唸著用日文發音的經文，好像透過那樣的專心誦唸，她可以跟另一個世界的神祇溝通，而她也可以用孩提時期熟悉的日文去連結那些逝去的記憶。

當外面的世界進化到智慧型手機時，以往埋頭在電腦前上網的兒孫輩，眼睛的視野更小了，盯著只有幾吋的螢幕，好像裡面有什麼看不完的有趣東西。外婆手邊有個筆記本，用她像是刻字般的工整字體，寫著親戚、兒女和孫兒的名字和電話，那些數字和熟悉的人際圈，構成了她的全部世界。

她有時也會用她那個不能上網有超大數字和超響鈴聲的手機，打給筆記本上的人。無論是閒話家常還是只是問問外縣市的孩子和孫輩，「你那裡冷不冷，有沒有吃飯？」三不五時家裡還是會收到來自電視台寄來的不知名藥品。直到有一天媽媽接到要確認送貨的電話，跟他們說我們沒有訂藥不需要送來，才暫時中斷了家裡不知名藥品的蹤跡。

隨著外婆年紀越來愈大，她能移動的範圍也越來越有限，但唱著台語老歌、依舊在電視台上插科打諢的主持人，依舊吸引外婆的目光，彷彿那是她通往外頭世界的通道。一直到外婆離開世界後，在家裡的一些角落，偶而看到那些來路不明，沒吃完或甚至沒開封過的保健食品和藥品總會想起外婆。無論是顧眼睛、顧腎還是顧肝，那些藥品是否具有療效，或許只有生產藥品的電視台知道。

然而，沒受過什麼醫療保健教育也不會Google搜尋的外婆，可能連什麼病症該吃什麼藥都不甚清楚。依舊會按著電視台的指示打電話買藥，即便是囤在家裡也讓人心安。

或許，最終她買的不是藥品的療效，而是依著像是朋友般主持人的信任，買了他們推薦的東西，最底心的相信是——他們人那麼好，又這麼關心老人家，他們推薦的應該是不錯的東西，而他們也應該值得我的信任。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航