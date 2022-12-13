跟網紅買「諮商心得筆記」，就像我外婆跟第四台買藥——他們這麼關心老人家，推薦的應該是不錯的東西
我們想讓你知道的是
或許，最終她買的不是藥品的療效，而是依著像是朋友般主持人的信任，買了他們推薦的東西，最底心的相信是——他們人那麼好，又這麼關心老人家，他們推薦的應該是不錯的東西，而他們也應該值得我的信任。
文：公關人生相談室
近日因為某YouTuber在線上課程平台販售自己接受諮商後的心得整理而成的線上課程，造成網路上的一陣熱議。
無論是諮商心理師、律師或是醫師紛紛出來發聲。他們認為該YouTuber以身為諮商個案進行類諮商行為的自我探索帶領，無疑是將對諮商不甚理解的民眾，甚至是有些已有身心症狀的觀眾置入險境，拖延他們尋求專業協助的時間；或是質疑該YouTuber不該踩在分享與類諮商行為的模糊地帶，藉此銷售線上課程。
另一方面，支持者則表示，課程已表明非諮商行為，也覺得若是有個知名的人物願意分享自己的諮商經驗，將有助於有需要類似服務的人也能勇敢求助。
針對相關的討論，身為諮商個案或是心理諮商初學者的我，雖不敢說自己有個確切的答案。但心裡的確覺得，若能藉由此事件的討論，讓大家對於心理健康與接受心理諮商專業服務這件事，能夠更理解、更願意去探索甚至使用相關專業服務，或許也是類似分享可達成的目的之一。
這件事也讓我我想起自己的外婆。在外婆還在時，白天當大家都出門工作時，待在家裡的她，最喜歡看著第四台後面編號100多台的卡拉OK節目。操著台語的雙主持人，不但會跟觀眾寒暄，還會接Call In 電話讓觀眾點歌，甚至還會跟觀眾開玩笑，彷彿是隔壁門的鄰居或是好久不見的親戚。
在節目播歌的空檔，主持人也會開始推薦保健食品甚至是藥品。無論是顧眼睛、保肝還是顧腎水，總是幾罐一組而且聽來價格划算的組合，還搭配放大字體版本的訂購進線電話，讓觀看電視的老人家可以隨時打電話。
於是，三不五時可能家裡就會出現一些不確定是什麼的藥品，也因為我們擔心是來路且成分不明的藥品，也擔心外婆吃了會對身體不好或是買了不需要的東西，總會提醒她要小心。但外婆總是說沒關係，主持人說這吃了對身體好，而且一次買都好幾罐，算起來也不貴。
只受過幾年的日本小學校教育，孩提時的日子都在躲空襲或是在食指浩繁的家中幫忙家務，只有在兒女都長大後去國小補校上過兩年課的的外婆，其實寫了一手工整方正的中文字。也時常看著電視上的新聞跑馬燈邊看邊唸，也邊問我們那是什麼字。
她對於世界有很多的好奇心，只要有機會到外頭玩，她也幾乎從不喊累。無論是日本、英國還是越南，還是溪頭或阿里山，不會暈車、暈船、暈機的她或許真的很有出去玩的天份。
她尤其喜歡日本，記著她總會唱著桃太郎的歌，或是唸著五十音說要教我們日文。或是在做早課時，唸著用日文發音的經文，好像透過那樣的專心誦唸，她可以跟另一個世界的神祇溝通，而她也可以用孩提時期熟悉的日文去連結那些逝去的記憶。
當外面的世界進化到智慧型手機時，以往埋頭在電腦前上網的兒孫輩，眼睛的視野更小了，盯著只有幾吋的螢幕，好像裡面有什麼看不完的有趣東西。外婆手邊有個筆記本，用她像是刻字般的工整字體，寫著親戚、兒女和孫兒的名字和電話，那些數字和熟悉的人際圈，構成了她的全部世界。
她有時也會用她那個不能上網有超大數字和超響鈴聲的手機，打給筆記本上的人。無論是閒話家常還是只是問問外縣市的孩子和孫輩，「你那裡冷不冷，有沒有吃飯？」三不五時家裡還是會收到來自電視台寄來的不知名藥品。直到有一天媽媽接到要確認送貨的電話，跟他們說我們沒有訂藥不需要送來，才暫時中斷了家裡不知名藥品的蹤跡。
隨著外婆年紀越來愈大，她能移動的範圍也越來越有限，但唱著台語老歌、依舊在電視台上插科打諢的主持人，依舊吸引外婆的目光，彷彿那是她通往外頭世界的通道。一直到外婆離開世界後，在家裡的一些角落，偶而看到那些來路不明，沒吃完或甚至沒開封過的保健食品和藥品總會想起外婆。無論是顧眼睛、顧腎還是顧肝，那些藥品是否具有療效，或許只有生產藥品的電視台知道。
然而，沒受過什麼醫療保健教育也不會Google搜尋的外婆，可能連什麼病症該吃什麼藥都不甚清楚。依舊會按著電視台的指示打電話買藥，即便是囤在家裡也讓人心安。
或許，最終她買的不是藥品的療效，而是依著像是朋友般主持人的信任，買了他們推薦的東西，最底心的相信是——他們人那麼好，又這麼關心老人家，他們推薦的應該是不錯的東西，而他們也應該值得我的信任。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。