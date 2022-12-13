在士林北投，選上第一屆只能當好運撿到，能撐到連任才是真正的議員

文：王聖芬（台北市議員黃郁芬的服務處主任）

台灣每兩年一次大選，常常是前一年地方選舉、緊接著兩個月後過完年，總統大選起跑。別的行業是淡旺季，我們是淡旺年。2022年，我的輔選區域正好在士林、北投，一個跨過基隆河、依傍淡水河，且無法用小中國地圖來分辨東西南北的選區。

是台北，也不是台北

輔選的第一要務是認識環境。有別於以往熟悉的台北市南邊，士林、北投的路，還有廣闊的土地，一開始真讓我暈頭轉向。

基隆河以南的台北南區，以幾條主要幹道劃分；但在士林、北投，是以山系與河流來區隔次分區。士林從河岸起算，分為社子、後港、街上、芝山岩、蘭雅、天母、陽明山等7個次分區，總共51個里；北投則是由北至南，有關渡、大屯山、陽明山竹子湖、新北投、舊北投、唭哩岸、石牌等7個次分區，共42個里。

光是聽次分區與里數量，似乎不足以形容士林北投地域廣闊。那麼，讓我們沿著延平北路往南走，來到大同區的大龍峒，這裡和社子葫蘆堵是同一個生活圈。大同區有25個里，數量為士林的二分之一，里長的年節禮品，可用3個小時騎腳踏車分送完畢。

1949年國民黨南渡來台，歷史因素下的維安需求，軍事與國安單位在全區錯落分佈，限建令也讓士林、北投的屋宇普遍低矮，老社區道路狹窄。比如士林捷運站北邊的舊佳里，里長曾在會議中言及，里內許多道路窄到連救護車都過不去；又比如車隊掃街時經過的聖山里至岩山里，小路兩旁遍布的農田與矮屋，很難想像這裡跟天母圓環是同一個行政區。

士林、北投基礎建設不足，也是台北最容易淹水的區域。今年10月16日颱風天，曾經為基隆河廢河道的後港里通河東街二段，因為排水不及，地下室淹水、損失慘重。這都是台北市中心的居民無法想像的。

士林、北投是台北少數有聚落的選區。選舉時，我們來到北投農禪寺後方的小社區，這裡屬於頂八仙，道路彎彎繞繞，若無人帶路必定迷失方向。士林、北投有好多山上的里，湖山里長的美味餐點，熱情招呼的公館里長，都令人難忘。這里還有台北最重要的涵水箱，曾經在結束某個宮廟餐會行程後，遠遠的望見北投焚化爐、五分港溪，眼前是一大片稻田，夕陽餘暉下，洲美平原原來那麼美。

不是只有光鮮亮麗的地方才是台北。士林、北投門牌是台北，但地理景觀、人情淳厚、農特產品，都帶著泥土與河水的芳香。綜合起來，他是一個四成新、六成舊，他是台北的市郊。

Photo Credit: Taiwankengo @ CC BY-SA 3.0 社子大橋兩岸的社子與洲美

大疫之年：無黨籍議員的夾縫求生術

以藍綠板塊而論，士林、北投是個奇妙的地方，他既歡迎新人參選，但又固執保留許多舊勢力。

攤開第一選區的議員名單，這裡有爸爸的地盤、有政黨派系扶持的新星、有鈔能力就是我的超能力、有捷運催生者，還有眾多土地的主人。光看名單就知道競爭激烈，有資源、有實力的人，才能在不見血（不見血的戰場其實是文雅的比喻，畢竟2002年的台北市議員選舉，陳朝琴就買通太陽會槍手，在芝山捷運站一號出口附近的餐廳，射殺同為士林北投議員參選人的陳進棋）的戰場上存活。

所以地方傳言，在士林北投，選上第一屆，只能當好運撿到；能撐到第二屆也連任，才是真正的議員。

2020年疫情爆發到2022年，三年之間，許多陸戰行程都因疫情取消，但陸戰行程是候選人與民眾見面熟識的最好時機。舉例而言，以往神明生，士林、北投的宮廟不僅會舉辦聯合遶境、邀請地方軒社共襄盛舉，也會讓候選人們跟著神明出巡車輛向民眾拜票，這些都因防疫需求而取消。士林、北投的中秋節，向來熱鬧滾滾如過舊曆年，2022年也因疫情嚴峻，許多里長改為發放物資、取消中秋晚會，這就少了與民眾面對面的機會。

在眾多行程取消後，能比拚的是候選人的真金白銀，以及固有基本盤，以上兩項都是無黨籍議員最缺乏的資源。

沒有資源，那最弱勢的無黨籍議員要怎麼連任呢？更吸引人的人物形象設定、更多的服務案、法律諮詢、更細緻的對待陳情人，以及比別人在議題研究、市政質詢上更為用心。可以說，無黨籍議員的求生術，就是做好議員的份內之事。儘管如此，也不保證能夠連任，別忘了，士林、北投可是出現過大量一屆議員的殘酷選區。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

那些沒有投出來的票

無黨籍議員既沒有滿滿的荷包，也沒有固有組織，因此很需要議題團體的全力支持，以及把投票率衝高、吸收中間搖擺選民的選票。

「人民沒有發瘋，選舉就難選」，這是一位政界前輩告訴我的話。所謂發瘋，並不是醫學名詞，而是讓民眾滿心熱血、化為幫你拉票催票、出門投票的打氣幫浦。但2022年的選舉十分冷清，站在掃街的吉普車上，經過市長候選人車隊掃街站點，人數稀落缺少熱情。地方黨籍議員見此也就回防顧好自己，紛紛打出「搶救牌」。

無黨籍議員最怕一向力挺的議題團體與地方頭人分票。會關注各種議題的民眾，本來就為數甚少，必須集中全力才能支撐一個議員選上，何況是選前被分票？也有一些支持者，因為各種原因沒有走進投開票所，選後很懊悔地說，早知道就出門投票了。低迷的投票率，加上選前分票，對無黨籍議員而言自然是重傷。這些票，一點一點、積沙成塔，足以影響一個認真負責的陽春無黨籍議員當選或落選。

2022地方選舉結束，也標誌著太陽花運動帶起的青年參政風潮的尾聲。乘風而起的新科議員，不是要紮紮實實的經營地方組織，就是要取得絕對的空戰優勢，更重要的是，支持者必須出門投票，這才能挺過連任難關。