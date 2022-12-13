中國疫情蔓延退燒藥缺貨，北京發燒就診者一週暴增16倍，專家籲子女返家探親戴N95口罩

北京疫情快速蔓延，發燒就診者一週暴增16倍

（中央社）北京COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情快速蔓延中，11日全市發燒門診就診患者2.2萬人次，是一週前的16倍。當局並在昨（12）日投放2500萬抗原檢測試劑。儘管如此，官方要求要大力推進復工，不設置到崗率上限。

綜合《人民網》等媒體報導，北京昨天的疫情防控新聞發布會上，北京市衛健委副主任李昂說，新政策公布後，大量感染者選擇居家康復，全市在院診斷COVID-19感染者數量及核酸檢測數量均呈下降趨勢，同時，發燒門診就診量和流感樣病例數明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。

11日，全市發燒門診就診患者2.2萬人次，是一週前的16倍。120急救電話打入量急劇增加，9日達到高峰，24小時打入量3.1萬次，達到常態時的6倍，其中有8成是諮詢和重複撥打，要車電話約占2成，要車電話中涉疫人員非急危重症轉運需求持續升高。為了因應這種情況，北京急救中心已擴容120調度指揮系統。

報導指出，從病毒傳播的速度和波及的範圍上看，當前北京市疫情快速擴散蔓延的趨勢仍然存在。

北京市政府新聞發言人徐和建則在新聞發布會上表示，當前要把推進復工復產放在突出位置，按照「應復盡復、願復必復、願到盡到」原則，各區政府或主管部門不應設置復工復產審批，不應因疫情設置到崗率上限。

發布會上，北京市藥監局副局長王厚廷說，在全國內調配貨源，協調北京防控藥品生產企業與經營企業藥店對接，開通綠色通道，打通藥品供應最後一公里。北京在12日單次投放2500萬COVID-19抗原檢測試劑。

Photo Credit: 中央社 COVID-19疫情升溫，上海市掀起布洛芬、乙醯氨基酚等退燒與鎮痛用藥搶購潮，藥局負責人建議，這兩款藥品以外也有替代選擇，清熱解毒類用藥都可以在出現症狀時有舒緩效果。圖為12日，上海市某家藥局內清熱解毒類藥品專區。

上海掀起搶購潮，退燒藥布洛芬大缺貨

（中央社）中國COVID-19疫情升溫，隨著防控力道鬆綁，感染病例恐將急遽增加。記者走訪上海市多家藥房，布洛芬、乙醯氨基酚等用於解熱鎮痛效用藥品搶購一空，貨源吃緊也難補到貨。

一家連鎖藥房單店負責人告訴《中央社》，布洛芬、乙醯氨基酚都沒有貨了，現在根本買不到，廠家產製速度跟不上；就算公司有配貨，來貨量也是個位數，貨源供應吃緊、想訂也訂不到，大家都在搶這兩款藥品。

他說，來問得最多的就是布洛芬，這款藥品主要用於解熱鎮痛，其實退燒藥有好幾種，家裡只要有退燒藥，都可以有一樣效果，只要備好一款就夠了，不用搶、不用囤，搶了、囤了回去可能最後是浪費。

他說，連花清瘟更是完全買不到了，因為全國只有一個廠家產，生產來不及，預計可能再等1個多月左右，供貨較能趨於正常，只要把這段時間度過去就好，「大家都在搶的時候，貨肯定是不夠的」。

他建議，清熱解毒類用藥都可以做為布洛芬、乙醯氨基酚的替代選擇，每個方面的藥備一點，看症狀吃藥，不是一有症狀就把什麼藥都吃了，發燒、頭痛、四肢痠痛可以吃退燒藥；嗓子痛就吃消炎藥，對症吃藥就好。

他說，先前有些無症狀感染者被拉到方艙醫院，也沒有給藥，提供3餐外就是等待轉為陰性，除非真有些症狀才會對症給藥、紓解症狀，「真正被感染也不是那麼可怕的」、「國家不管你了啦，增強自身抵抗力才是真的」。

另一家藥房負責人說，布洛芬、乙醯氨基酚和連花清瘟早就叫不到貨了，最近來問的人很多，「不是我們不進貨，而是貨都搶光了，沒有貨可進」。

中國疫情嚴峻，專家籲子女返家探親戴N95口罩

（中央社）中國當局放寬防疫管制以致疫情日益加劇，中國防疫專家張文宏表示，建議這段時間子女返鄉探望家裡的老人要戴N95口罩，並且這一個月的時間老人不要去廣場跳舞及打麻將。

中國媒體《界面新聞》昨天報導，張文宏近期在華山醫院疫情防控工作會議中指出，基本上這一個月會比較辛苦，對老人的保護很關鍵，醫院要把醫療管理做到最好。

他說，醫院務必重點關注80歲以上的老年病患，盡可能幫助高齡長者安全度過高峰期，並建議子女回家看望家族長輩要戴N95口罩，老年人這一個月不要去跳廣場舞、打麻將或是聚集在社區中心聊天。

中國防疫鬆綁後感染人數暴增，民眾瘋搶N95口罩，以致實體及網路店面的販售經常缺貨，價格也水漲船高，約是防疫鬆綁前的1.5至3.5倍不等。

自從各地爆發反封控抗爭「白紙運動」後，北京當局宣布優化防疫措施新10條，大幅放寬防疫規範，但香港大學生物醫學學院教授金冬雁說，突然放寬防疫措施不是準備得很好，何況時值冬季，可能出現海嘯式爆發。

中國疾病預防控制中心前副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健6日表示，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80％至90％的人都會經歷感染Omicron病毒株。

他還說，因應首波大規模衝擊過程中，有3件事亟需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。

Photo Credit: 中央社 「通信行程卡」為中國為COVID-19防疫目的所開發的程式，透過手機定位蒐集個人資料，記錄使用者過去一段時間到訪之地，藉此作為可否放行使用者自由通行的憑證。「通信行程卡」於12月13日零時起下線。

以疫為名追蹤個資，大數據行程卡13日下線

（中央社）中國官方持續放寬COVID-19防疫要求，用於追蹤、掌握個人到訪城市的「通信行程卡」，將於13日零時起下線，相關查詢管道都將一併下架。

通信行程卡官方公眾號12日零時發布公告，「根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，12月13日零時起，正式下線通信行程卡服務。通信行程卡短信、網頁、微信小程式、支付寶小程式、APP等查詢管道將同步下線」。