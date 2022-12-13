中國疫情蔓延退燒藥缺貨，北京發燒就診者一週暴增16倍，專家籲子女返家探親戴N95口罩
我們想讓你知道的是
中國COVID-19疫情升溫，隨著防控力道鬆綁，感染病例恐將急遽增加。多家藥房布洛芬、乙醯氨基酚等用於解熱鎮痛效用藥品搶購一空，貨源吃緊也難補到貨。中國防疫專家張文宏表示，建議這段時間子女返鄉探望家裡的老人要戴N95口罩，並且這一個月的時間老人不要去廣場跳舞及打麻將。
北京疫情快速蔓延，發燒就診者一週暴增16倍
（中央社）北京COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情快速蔓延中，11日全市發燒門診就診患者2.2萬人次，是一週前的16倍。當局並在昨（12）日投放2500萬抗原檢測試劑。儘管如此，官方要求要大力推進復工，不設置到崗率上限。
綜合《人民網》等媒體報導，北京昨天的疫情防控新聞發布會上，北京市衛健委副主任李昂說，新政策公布後，大量感染者選擇居家康復，全市在院診斷COVID-19感染者數量及核酸檢測數量均呈下降趨勢，同時，發燒門診就診量和流感樣病例數明顯攀升，120急救呼叫量急劇增長。
11日，全市發燒門診就診患者2.2萬人次，是一週前的16倍。120急救電話打入量急劇增加，9日達到高峰，24小時打入量3.1萬次，達到常態時的6倍，其中有8成是諮詢和重複撥打，要車電話約占2成，要車電話中涉疫人員非急危重症轉運需求持續升高。為了因應這種情況，北京急救中心已擴容120調度指揮系統。
報導指出，從病毒傳播的速度和波及的範圍上看，當前北京市疫情快速擴散蔓延的趨勢仍然存在。
北京市政府新聞發言人徐和建則在新聞發布會上表示，當前要把推進復工復產放在突出位置，按照「應復盡復、願復必復、願到盡到」原則，各區政府或主管部門不應設置復工復產審批，不應因疫情設置到崗率上限。
發布會上，北京市藥監局副局長王厚廷說，在全國內調配貨源，協調北京防控藥品生產企業與經營企業藥店對接，開通綠色通道，打通藥品供應最後一公里。北京在12日單次投放2500萬COVID-19抗原檢測試劑。
上海掀起搶購潮，退燒藥布洛芬大缺貨
（中央社）中國COVID-19疫情升溫，隨著防控力道鬆綁，感染病例恐將急遽增加。記者走訪上海市多家藥房，布洛芬、乙醯氨基酚等用於解熱鎮痛效用藥品搶購一空，貨源吃緊也難補到貨。
一家連鎖藥房單店負責人告訴《中央社》，布洛芬、乙醯氨基酚都沒有貨了，現在根本買不到，廠家產製速度跟不上；就算公司有配貨，來貨量也是個位數，貨源供應吃緊、想訂也訂不到，大家都在搶這兩款藥品。
他說，來問得最多的就是布洛芬，這款藥品主要用於解熱鎮痛，其實退燒藥有好幾種，家裡只要有退燒藥，都可以有一樣效果，只要備好一款就夠了，不用搶、不用囤，搶了、囤了回去可能最後是浪費。
他說，連花清瘟更是完全買不到了，因為全國只有一個廠家產，生產來不及，預計可能再等1個多月左右，供貨較能趨於正常，只要把這段時間度過去就好，「大家都在搶的時候，貨肯定是不夠的」。
他建議，清熱解毒類用藥都可以做為布洛芬、乙醯氨基酚的替代選擇，每個方面的藥備一點，看症狀吃藥，不是一有症狀就把什麼藥都吃了，發燒、頭痛、四肢痠痛可以吃退燒藥；嗓子痛就吃消炎藥，對症吃藥就好。
他說，先前有些無症狀感染者被拉到方艙醫院，也沒有給藥，提供3餐外就是等待轉為陰性，除非真有些症狀才會對症給藥、紓解症狀，「真正被感染也不是那麼可怕的」、「國家不管你了啦，增強自身抵抗力才是真的」。
另一家藥房負責人說，布洛芬、乙醯氨基酚和連花清瘟早就叫不到貨了，最近來問的人很多，「不是我們不進貨，而是貨都搶光了，沒有貨可進」。
中國疫情嚴峻，專家籲子女返家探親戴N95口罩
（中央社）中國當局放寬防疫管制以致疫情日益加劇，中國防疫專家張文宏表示，建議這段時間子女返鄉探望家裡的老人要戴N95口罩，並且這一個月的時間老人不要去廣場跳舞及打麻將。
中國媒體《界面新聞》昨天報導，張文宏近期在華山醫院疫情防控工作會議中指出，基本上這一個月會比較辛苦，對老人的保護很關鍵，醫院要把醫療管理做到最好。
他說，醫院務必重點關注80歲以上的老年病患，盡可能幫助高齡長者安全度過高峰期，並建議子女回家看望家族長輩要戴N95口罩，老年人這一個月不要去跳廣場舞、打麻將或是聚集在社區中心聊天。
中國防疫鬆綁後感染人數暴增，民眾瘋搶N95口罩，以致實體及網路店面的販售經常缺貨，價格也水漲船高，約是防疫鬆綁前的1.5至3.5倍不等。
自從各地爆發反封控抗爭「白紙運動」後，北京當局宣布優化防疫措施新10條，大幅放寬防疫規範，但香港大學生物醫學學院教授金冬雁說，突然放寬防疫措施不是準備得很好，何況時值冬季，可能出現海嘯式爆發。
中國疾病預防控制中心前副主任、國家新冠病毒肺炎聯防聯控機制專家組成員馮子健6日表示，不論疫情防控政策如何調整，最終中國可能80％至90％的人都會經歷感染Omicron病毒株。
他還說，因應首波大規模衝擊過程中，有3件事亟需做好，包括採取適當措施壓制疫情感染高峰；醫療系統提前做好應對壓力的準備；進一步加快疫苗接種，尤其是患有慢性病的老年人。
以疫為名追蹤個資，大數據行程卡13日下線
（中央社）中國官方持續放寬COVID-19防疫要求，用於追蹤、掌握個人到訪城市的「通信行程卡」，將於13日零時起下線，相關查詢管道都將一併下架。
通信行程卡官方公眾號12日零時發布公告，「根據國務院聯防聯控機制綜合組有關要求，12月13日零時起，正式下線通信行程卡服務。通信行程卡短信、網頁、微信小程式、支付寶小程式、APP等查詢管道將同步下線」。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。