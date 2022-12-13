塞爾維亞與科索沃因「車牌」爆衝突，塞國請求北約允許跨境部署軍力

文：張瑞邦（Tucker Chang）

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）於2022年12月11日表示，塞爾維亞政府將要求北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）駐科索沃維和部隊，允許塞國軍隊與警政等武裝力量，部署至當前動盪的科索沃北部。

武契奇表示，儘管貝爾格勒當局深知北約不可能批准部署軍隊一事，官方仍會嘗試爭取。武契奇警告，倘若和平無法實現，塞爾維亞軍方將會採取行動，以此保衛他們在科索沃北部的「家園」。

據卡達《半島電視台》（Aljazeera）闡述，這是塞爾維亞首次根據聯合國安全理事會（UNSC）於1999年6月通過的第1244號決議，提出在北科索沃部署軍事力量的請求。

《半島電視台》表示，第1244號決議是結束1998年至1999年科索沃戰爭的關鍵條款，北約在該決議中，調解塞爾維亞安全部隊與科索沃解放軍之間的衝突，同時保護以阿爾巴尼亞人為主體的科索沃。

該決議也提及，一旦北約駐科索沃的維和部隊核准，塞爾維亞軍方便可向塞爾維亞族裔占多數的科索沃北方，部署約1000名軍事、警察人員。值得注意的是，第1244號決議通過時，2008年宣布獨立的科索沃，仍被視為塞爾維亞領土的一部分。

然而，《路透社》（Reuters）指出，武契奇其實無意升級與科索沃的衝突，其在近日的國家安全委員會會議結束後也強調，貝爾格勒當局要求科索沃政府，須釋放所有於科索沃北部，遭拘捕的塞爾維亞裔民眾，但塞爾維亞也在尋求方法，來緩解雙方的緊張局勢。