一場印尼峇里島行看疫後重生：「跟疫情相比，恐怖攻擊和火山爆發都不算什麼」

Photo Credit: EPA / BBC News 垃圾讓旅遊勝地不堪重負。

文：陳岩

上個月， 我抵達印度尼西亞的峇里島，濕潤的空氣鑽入毛孔；當地人微笑、鞠躬、雙手合十；還未至行李轉盤，就聽到輕盈的宗教音樂，快走幾步，一副巨大印度教神龕，鋪展開來。

走出機場，異域風情更盛，熱帶植物種類繁多，葉片竟好像打了蠟，亮閃閃的；路邊花叢、牆上掛畫，人們繽紛的衣著、燦金的頭飾，高度飽和的色彩，衝擊訪客的視網膜。

像許多訪客一樣， 剛一抵達的我， 全身都感覺到那個熱烈又風情萬種的旅遊勝地回來了！

此時此刻，遊客們很難覺察，這個小島經歷過痛楚。2020年因疫情關閉，峇里島全年遊客量，從600萬驟降到105萬；2021年更慘，據官方數據， 前10個月，僅有45名國際遊客來訪。

峇里島雖然不大，因為它太依賴旅遊——全島430萬人口，每年迎接600萬遊客，接近80%的經濟產出來自旅遊業。所以可能是全球遭受疫情打擊最嚴重的經濟體。

依賴度如此之高， 讓它的經濟幾乎瞬間歸零，全球承受這個級別痛感的經濟體並不多。

峇里島經濟如同全球化時代一隻敏感的「金絲雀」，環境惡化，瞬間萎靡不振；但疫情後，它在一步步療癒，正在艱難而堅定地重生。

爆炸、岩漿與兒子們

「疫情對峇里島影響大嗎？」坐上車後，隨口問了一句，司機戈迪（Gede）似乎早已在等待這個問題，他有太多話想說。

「疫情一開始大家想，如果持續六個月，從3月到9月，錯過整個夏天的生意，那就完了。」包括戈迪，或許全球每個人都沒想到，事情比估計得最糟還要遭。

一個月接著一個月沒有生意，戈迪的生活陷入困頓，把自己的車賣了，給出租車公司打工，好在作為本地人親戚朋友多，互相幫襯下，還過得去。

戈迪有個兩個兒子，大兒子十歲，小兒子四歲。他以前從不擔心兒子的前途，在峇里島謀得一份生計並不難，會開車就可以接送遊客，英語好一點就可以去酒店前台，即不會開車也不會英語，至少可以去清理泳池或修剪園林灌木，這裏大部分人甚至連高中都不必上。

但疫情的來襲，讓他也在思考，靠旅遊，到底還行不行？

而這個問題以前從未出現在戈迪四十年的人生中。「我出生前，峇里島就是旅遊勝地。」一邊穿行在去往酒店的路上，他一邊驕傲地用「過來人」的口吻回憶幾次影響峇里島的重大事件。

2002年的爆炸案，晚上11點兩個炸彈在酒吧街先後爆炸，傷者多的數不過來，剛20歲的戈迪住的比較遠，沒有聽到爆炸聲。 但全島都在驚恐中面對這個消息，「那次爆炸案的前一年美國發生了911，這個就像我們的911」。恐怖的陰影讓遊客遠離這個熱帶島嶼，「酒店入住率只有10%」。

Photo Credit: Reuters / BBC News 峇里島召開G20峰會之際，也舉行了爆炸事件20週年的紀念活動。

當時旅遊業應對措施簡單粗暴——打折、降價，八折不行就五折，五折還不行就二折，直到遊客回來。「大別墅房間（big villa）只要25美元，剛過去3個多月，遊客全回來了」。

我們一行隨戈迪的車離開最南邊的機場，一路向北深入峇里島。 戈迪向前一指說「往那邊就是阿貢火山」，但是煙雨之中看不到火山的身影。上次大噴發已過去半個世紀，但還停留在戈迪父母輩的記憶中——噴發持續了快一年，死了1000多人。2017年再次噴發時，嚇了一跳，「火山灰讓機場關了三天」。

「媒體只會放岩漿和噴發的照片，外國人都覺得峇里島很危險，快被岩漿覆蓋了，其實十公里以外，一切正常，」戈迪頗為抱怨地說。因為2017年他已是出租車司機，每月要還車貸，但凡一個月生意不好，對生活都有影響。

Photo Credit: EPA / BBC News 2017年阿貢火山爆發，火光映天。

旅遊業同樣也受到衝擊，根據峇里島酒店協會（Bali Hotels Association）統計，當時正值聖誕節旺季，大面積取消預定，使酒店預訂率從往年同期的80%下降到25%。

2018、2019兩年接連再有火山爆發，但並不嚴重，好在這幾次爆發對旅遊業的整體影響有限。戈迪打趣說到： 「G20峰會後就更不用擔心了，這麼多大頭（big heads）都來了，肯定好好勘查過了，沒事的。」

烤乳豬、靜居日與「出城費」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 印度教文化使家庭成為當地青年失業的安全網。

「我說這些是證明，跟疫情比，恐怖襲擊和火山爆發對生意的影響，啥都不算（It's nothing）。」戈迪說，2020年疫情後，有天他一個客人也沒有，機場停車場空蕩蕩，他才意識到問題的嚴重性，因為以前遊客雖然會減少，但從未歸零。

我們聊到這裏，突降暴雨，能見度下降，出租車放慢速度，11月正是峇里島的雨季，雨水雖大，但來得快去得也快。洗刷過後，長滿棕色苔蘚的印度教廟宇，在氤氳的水氣下，散發出神秘氣息。

印度尼西亞雖然是全球穆斯林人口最多的國家（2.2億，佔人口87%）；但峇里島絕大多數信印度教，島上的文化氛圍在整個印尼獨樹一幟，剛下飛機，到處能見到本地名吃「烤乳豬」的圖片和招牌，顛覆了我對印尼的印象。

前幾年，俄羅斯政府會議上，農業部長建議向印尼出口豬肉，普京捂臉嘲笑對方無知，其實如果出口到峇里島，多少還是有些市場的。可惜普京沒來過峇里島度假，今年G20峰會也缺席，錯失深入了解的機會。

車繼續往前走，路過一大片石材市場，路邊林立的店鋪前的院落中，密集地擺放著佛像、印度教神像、神獸坐像和其他各種石制裝飾。 戈迪說， 他們最大的客戶不是寺廟，而是酒店，後者為了營造氣氛而大量採購，過去兩年生意蕭條，不少石像風吹雨打下反而有了做舊效果。