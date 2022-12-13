一場印尼峇里島行看疫後重生：「跟疫情相比，恐怖攻擊和火山爆發都不算什麼」
我們想讓你知道的是
峇里島雖然不大，因為它太依賴旅遊——全島430萬人口，每年迎接600萬遊客，接近80%的經濟產出來自旅遊業。所以可能是全球遭受疫情打擊最嚴重的經濟體。
文：陳岩
上個月， 我抵達印度尼西亞的峇里島，濕潤的空氣鑽入毛孔；當地人微笑、鞠躬、雙手合十；還未至行李轉盤，就聽到輕盈的宗教音樂，快走幾步，一副巨大印度教神龕，鋪展開來。
走出機場，異域風情更盛，熱帶植物種類繁多，葉片竟好像打了蠟，亮閃閃的；路邊花叢、牆上掛畫，人們繽紛的衣著、燦金的頭飾，高度飽和的色彩，衝擊訪客的視網膜。
像許多訪客一樣， 剛一抵達的我， 全身都感覺到那個熱烈又風情萬種的旅遊勝地回來了！
此時此刻，遊客們很難覺察，這個小島經歷過痛楚。2020年因疫情關閉，峇里島全年遊客量，從600萬驟降到105萬；2021年更慘，據官方數據， 前10個月，僅有45名國際遊客來訪。
峇里島雖然不大，因為它太依賴旅遊——全島430萬人口，每年迎接600萬遊客，接近80%的經濟產出來自旅遊業。所以可能是全球遭受疫情打擊最嚴重的經濟體。
依賴度如此之高， 讓它的經濟幾乎瞬間歸零，全球承受這個級別痛感的經濟體並不多。
峇里島經濟如同全球化時代一隻敏感的「金絲雀」，環境惡化，瞬間萎靡不振；但疫情後，它在一步步療癒，正在艱難而堅定地重生。
爆炸、岩漿與兒子們
「疫情對峇里島影響大嗎？」坐上車後，隨口問了一句，司機戈迪（Gede）似乎早已在等待這個問題，他有太多話想說。
「疫情一開始大家想，如果持續六個月，從3月到9月，錯過整個夏天的生意，那就完了。」包括戈迪，或許全球每個人都沒想到，事情比估計得最糟還要遭。
一個月接著一個月沒有生意，戈迪的生活陷入困頓，把自己的車賣了，給出租車公司打工，好在作為本地人親戚朋友多，互相幫襯下，還過得去。
戈迪有個兩個兒子，大兒子十歲，小兒子四歲。他以前從不擔心兒子的前途，在峇里島謀得一份生計並不難，會開車就可以接送遊客，英語好一點就可以去酒店前台，即不會開車也不會英語，至少可以去清理泳池或修剪園林灌木，這裏大部分人甚至連高中都不必上。
但疫情的來襲，讓他也在思考，靠旅遊，到底還行不行？
而這個問題以前從未出現在戈迪四十年的人生中。「我出生前，峇里島就是旅遊勝地。」一邊穿行在去往酒店的路上，他一邊驕傲地用「過來人」的口吻回憶幾次影響峇里島的重大事件。
2002年的爆炸案，晚上11點兩個炸彈在酒吧街先後爆炸，傷者多的數不過來，剛20歲的戈迪住的比較遠，沒有聽到爆炸聲。 但全島都在驚恐中面對這個消息，「那次爆炸案的前一年美國發生了911，這個就像我們的911」。恐怖的陰影讓遊客遠離這個熱帶島嶼，「酒店入住率只有10%」。
當時旅遊業應對措施簡單粗暴——打折、降價，八折不行就五折，五折還不行就二折，直到遊客回來。「大別墅房間（big villa）只要25美元，剛過去3個多月，遊客全回來了」。
我們一行隨戈迪的車離開最南邊的機場，一路向北深入峇里島。 戈迪向前一指說「往那邊就是阿貢火山」，但是煙雨之中看不到火山的身影。上次大噴發已過去半個世紀，但還停留在戈迪父母輩的記憶中——噴發持續了快一年，死了1000多人。2017年再次噴發時，嚇了一跳，「火山灰讓機場關了三天」。
「媒體只會放岩漿和噴發的照片，外國人都覺得峇里島很危險，快被岩漿覆蓋了，其實十公里以外，一切正常，」戈迪頗為抱怨地說。因為2017年他已是出租車司機，每月要還車貸，但凡一個月生意不好，對生活都有影響。
旅遊業同樣也受到衝擊，根據峇里島酒店協會（Bali Hotels Association）統計，當時正值聖誕節旺季，大面積取消預定，使酒店預訂率從往年同期的80%下降到25%。
2018、2019兩年接連再有火山爆發，但並不嚴重，好在這幾次爆發對旅遊業的整體影響有限。戈迪打趣說到： 「G20峰會後就更不用擔心了，這麼多大頭（big heads）都來了，肯定好好勘查過了，沒事的。」
烤乳豬、靜居日與「出城費」
「我說這些是證明，跟疫情比，恐怖襲擊和火山爆發對生意的影響，啥都不算（It's nothing）。」戈迪說，2020年疫情後，有天他一個客人也沒有，機場停車場空蕩蕩，他才意識到問題的嚴重性，因為以前遊客雖然會減少，但從未歸零。
我們聊到這裏，突降暴雨，能見度下降，出租車放慢速度，11月正是峇里島的雨季，雨水雖大，但來得快去得也快。洗刷過後，長滿棕色苔蘚的印度教廟宇，在氤氳的水氣下，散發出神秘氣息。
印度尼西亞雖然是全球穆斯林人口最多的國家（2.2億，佔人口87%）；但峇里島絕大多數信印度教，島上的文化氛圍在整個印尼獨樹一幟，剛下飛機，到處能見到本地名吃「烤乳豬」的圖片和招牌，顛覆了我對印尼的印象。
前幾年，俄羅斯政府會議上，農業部長建議向印尼出口豬肉，普京捂臉嘲笑對方無知，其實如果出口到峇里島，多少還是有些市場的。可惜普京沒來過峇里島度假，今年G20峰會也缺席，錯失深入了解的機會。
車繼續往前走，路過一大片石材市場，路邊林立的店鋪前的院落中，密集地擺放著佛像、印度教神像、神獸坐像和其他各種石制裝飾。 戈迪說， 他們最大的客戶不是寺廟，而是酒店，後者為了營造氣氛而大量採購，過去兩年生意蕭條，不少石像風吹雨打下反而有了做舊效果。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。