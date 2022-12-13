2022/12/13,
運動

【2022卡達世界盃】姆巴佩「開心燦笑」英法隔空開戰；18張黃牌惹議，FIFA不讓西班牙裁判執法剩餘賽事

【2022卡達世界盃】姆巴佩「開心燦笑」英法隔空開戰；18張黃牌惹議，FIFA不讓西班牙裁判執法剩餘賽事
Photo Credit：AP / 達志影像

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英格蘭隊長凱恩踢失關鍵的12碼罰球，法國前鋒姆巴佩立即開心燦笑，興奮大叫的表情在社群媒體瘋傳，引起法、英媒體與球迷隔空對戰。另外阿根廷9日在激烈的PK大戰擊敗荷蘭，晉級卡達世界盃足球賽4強，但陣中巨星梅西很不滿西班牙籍主審馬杜整場狂發18張黃牌，有媒體指出，國際足球總會已不讓他執法接下來賽事。

姆巴佩世足燦笑英國不滿，法媒：為自家開心正常

（中央社）卡達世足法國以2比1擊敗英格蘭，法國明星球員姆巴佩（Kylian Mbappe）在對手凱恩（Harry Kane）罰球失誤後的「開心燦笑」引發英媒與球迷不滿，隔空開戰。法媒出面捍衛自家球員，表示他為保住優勢而喜悅，再正常不過。

英格蘭隊長凱恩踢失關鍵的12碼罰球，法國前鋒姆巴佩立即開心燦笑。繼與隊友吉魯（Olivier Giroud）擁抱深情對望後，姆巴佩毫無掩飾的表情再次成就本屆世足經典瞬間。

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卡達世足法國以2比1擊敗英格蘭，法國明星球員姆巴佩（圖）在對手凱恩罰球失誤後的「開心燦笑」引發英媒與球迷不滿，隔空開戰。

姆巴佩興奮大叫的表情在社群媒體瘋傳，引起法、英媒體與球迷隔空對戰。

部分英國球迷大做文章，認為姆巴佩在嘲笑凱恩的失誤，說「嘲笑凱恩，沒有運動精神」、「姆巴佩嘲笑凱恩罰球，令人惱怒」。下方留言則是口水戰，不少網友駁斥英國人在「說故事」。

隨後英國媒體更無情砲轟姆巴佩「不尊重對手」。《太陽報》（The Sun）表示姆巴佩的行為惹怒英國球迷。另外，《太陽報》在比賽前花錢在巴黎重要景點張貼海報，以「再見高盧」、「加油英國」等字詞挑釁法國人。

《每日郵報》（Daily Mail）和《每日快報》（Daily Express）則把姆巴佩的反應形容為「無情」、「殘酷」，並狠批姆巴佩整場比賽都被後衛華克（Kyle Walker）壓制。

法國媒體與球評立即出面捍衛自家選手，表示這只是「真誠地放下心中大石」、「為自家隊伍開心」，是完全合理的反應，並非在嘲笑對手。

本屆卡達世界盃足球賽法國時間9日晚上的法英大戰，法國隊以2比1踢走英格蘭，晉級4強。比賽第84分鐘，凱恩獲12碼罰球機會，然而球卻直接踢越球門上方，錯失第二次追平機會，凱恩神情失落，而一旁的姆巴佩則開懷大笑，再度成為網路迷因。

法國體育媒體Téléfoot於11日公布整段畫面，只見凱恩踢球前姆巴佩蹲在地上全神關注，在確認英格蘭隊沒有得分後雙手握拳、開心跳起，「他只是充滿快樂，其他參與如此大賽的所有選手也都會跟他有一樣的反應」。

另有媒體貼出就在兩隊交戰前，姆巴佩在球員通道遇到英格蘭中場韓德森（Jordan Henderson），微笑伸手致意，卻遭到韓德森無視，姆巴佩只好收手並開始暖身動作緩解尷尬氣氛。

但兩國球員目前看似未受口水戰影響，英格蘭隊本屆表現極佳的拉許福特（Marcus Rashford）11日推文抒發心情，獲得姆巴佩在下留言後回覆寫道：「祝大賽接下來一切順利，兄弟！取得勝利吧，王牌。」

西班牙裁判發18黃牌惹議，FIFA不讓他執法世足剩餘賽事

（中央社）阿根廷9日在激烈的PK大戰擊敗荷蘭，晉級卡達世界盃足球賽4強，但陣中巨星梅西很不滿西班牙籍主審馬杜（Antonio Mateu Lahoz）整場狂發18張黃牌，有媒體指出，國際足球總會已不讓他執法接下來賽事。

西班牙《人民廣播網》（COPE）報導，馬杜將不會在本屆世足賽的剩餘賽事中擔任裁判。

馬杜在阿根廷對陣荷蘭的8強戰中，狂發了18張黃牌。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，馬杜的執法並沒有獲得阿根廷或荷蘭隊的好評，尤其阿根廷球員對他的表現更是直言不諱。

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）說道：「我認為國際足球總會（FIFA）必須處理這個問題，它不能讓這樣的裁判來執法如此重大、如此重要比賽。」

國際足球總會似乎已經達成了梅西的期盼，馬杜不被允許執法4強賽或決賽。

儘管阿根廷球員們紛紛批評這位爭議裁判，但跟馬杜不同的是，阿根廷的世界盃旅程仍持續進行中。

阿根廷將於台灣時間14日凌晨3時與克羅埃西亞爭奪冠軍賽門票。克羅埃西亞在上屆2018年俄羅斯世界盃敗給法國，屈居亞軍。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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