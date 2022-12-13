2022/12/13,
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印度版《逃學威龍》，菜鳥女警扮學生蹲點校園3個月破霸凌案

印度版《逃學威龍》，菜鳥女警扮學生蹲點校園3個月破霸凌案
示意圖，非當事人。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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喬汗偽裝成護理系學生混進校園，每天背著厚重的書包前往學生餐廳，與人交談、蒐集資訊。為免別人起疑，她必須不時離開餐廳假裝上課，一個多小時之後再回來喝奶茶聊天。這是喬汗從警界後的第一個任務，她以開朗性格與甜美笑容，輕鬆交到許多朋友，包括學生餐廳的員工。經過3個月的努力，終於蒐集到必要證據，逮捕11名高年級學生。

（中央社）印度一名菜鳥女警最近喬裝醫學院學生，費時3個月，成功以甜美笑容卸下調查對象心防，破獲一宗本無頭緒的校園霸凌案。

《印度時報》（Times of India）12日報導，中部馬德雅省（Madhya Pradesh）印度爾市（Indore）警方7月接獲匿名報案指出，當地一所醫學院發生嚴重高年級生霸凌新生事件。

這些高年級生會把新生叫到宿舍，逼迫他們做一些「猥褻」行為。

由於警方手頭沒有其他線索，案件幾無進展。3個月前，24歲新科女警莎莉妮．喬汗（Shalini Chouhan）到警局報到，被指派加入專案小組。

喬汗偽裝成護理系學生混進校園，每天背著厚重的書包前往學生餐廳，與人交談、蒐集資訊。為免別人起疑，她必須不時離開餐廳假裝上課，一個多小時之後再回來喝奶茶聊天。

這是喬汗從警界後的第一個任務，她以開朗性格與甜美笑容，輕鬆交到許多朋友，包括學生餐廳的員工。經過3個月的努力，終於蒐集到必要證據，逮捕11名高年級學生。

她根據長官給的一份觀察名單，每天在校園待上5到6個小時，藉著與人交談，慢慢理出頭緒。報導說，喬汗的笑容讓所有調查對象都放下了戒心，完全沒有人懷疑她是警察。

喬汗表示，這項工作不容易，因為她本身是商科畢業，此外，很多時候她必須使用化名，還得假裝知道班上發生什麼事。

她說，雖然11名涉案高年級生不會在餐廳霸凌新生，但他們「侵略性的性格」卻已在餐廳展露無遺。

《印度時報》引述喬汗的長官說，原本警局派出便衣警察明查案訪，但因與學生格格不入，難以獲得信任，有時更會被認出，因此決定啟用具有學生氣息的喬汗去臥底。

警方說，他們也有派遣年輕男警進校園，把聽到的初步訊息傳遞給喬汗做進一步的確認及查證。

喬汗的父親也是警察。

新聞來源

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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