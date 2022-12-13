日本新版安保戰略：中國是國際秩序最大挑戰，擬設沖繩防衛集團因應「台灣有事」

（中央社）日本執政聯盟自民黨及公明黨12日召開修訂國家安全保障戰略等國防3文件的會議並達成共識，新版安保戰略將明載中國的動向對於國際秩序是「空前的最大戰略挑戰」。

日本經濟新聞報導，執政聯盟自民黨及公明黨12日針對規範外交及國防基本方針的安保戰略的修訂問題，召開實務人士會議進行討論並達成共識，兩黨預定13日發表內容。這是日本2013年制訂安保戰略以來首度進行修訂。

接下來，日本政府除了安保戰略之外，配合安保戰略的修訂，國家防衛戰略（原名防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（原名中期防衛力整備計畫）等的國防3文件本週將在內閣會議上決定。

新版安保戰略將明載日本將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」等，這是日本二次大戰後安保政策的大轉變。此外，新版安保戰略也將記載，俄羅斯對烏克蘭的侵略、中國造成台灣有事的風險增高等國際局勢急遽變化，日本有必要因應，不能僅依賴美軍，有必要建立自立的國防能力。

報導說，國防3文件內容有關對中國的看法，自民黨主張應該使用「威脅」的字眼，但公明黨對此採慎重的看法。防衛戰略的草案當中，原本記載的陳述是「對我國以及區域住民是威脅」，但是自民黨及公明黨最後採取折衷的作法，保留「威脅」的字眼，但刪除「我國以及」這些文字，意在盡量淡化與中日關係的關連。

美國10月公布國家安全戰略，將中國定位為美國最重大的地緣政治挑戰。日本的國家防衛戰略指出，「中國是美國安全保障的最嚴重挑戰。」

日本安保政策的改變牽動防衛省（國防部）預算總額，日本預定2023至2027年度國防預算共編列43兆日圓（約新台幣9兆8126億元），規模是現行的5年防衛計畫預算的1.5倍。

有關防衛預算的財源，日本政府打算採增稅方式補足防衛預算缺口，一年增稅約一兆多日圓。目前的方案是以法人稅、香菸稅、311大地震的復興（重建）特別所得稅作為財源補充。日本政府正與執政黨進行協商，將反映於執政黨稅制修訂大綱。

因應台灣有事，日本擬創設沖繩防衛集團

日本政府防衛省為因應「台灣有事」（台灣發生事態），有意強化駐守沖繩的陸上自衛隊第15旅團，希望在2027年度前編成「沖繩防衛集團」，以便必要時能機動派遣部隊前往各離島。

日本《讀賣新聞》報導，防衛省已開始檢討創設「沖繩防衛集團」作為西南群島防衛核心的新部隊。目前想法是在陸上自衛隊第15旅團（駐地那霸市）增加部隊。不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。

日本政府有意在12月要通過的防衛力整備計畫（現在的中期防衛力整備計畫）內，寫入沖繩防衛集團創設方針。

第15旅團成立於2010年，司令部位於那霸駐屯地，包括步兵部隊的普通科聯隊、負責防空的高射特科聯隊及偵察隊等，隊員數總計約2000人。

防衛省計劃在第15旅團再增加一個普通科聯隊，然後升格為「沖繩防衛集團」，總人數將多達約3000人。至於駐地依舊位於那霸駐屯地，預料不會再取得新的用地。

陸上自衛隊作戰部隊大致分為9個「師團」及6個「旅團」，新編成的「集團」被定位介於師團跟旅團間。在外界認為強化霸權主義行動的中國可能以武力統一台灣的情況下，日本為了加強靠近台灣的西南群島防禦，認為有必要把旅團升格為集團。

陸上自衛隊2016年3月及2019年3月，分別在與那國島及宮古島新設駐屯地，目前預定今年度內也將在石垣島新設駐屯地。這些離島上常駐沿岸監視隊與警備隊等部隊，其中最大規模的宮古島駐屯地約有700名隊員駐守。

未來如果沖繩防衛集團正式上路，一旦發生事態就能從沖繩本島機動派遣部隊前往各離島，可以在本土增援部隊抵達前完備防衛體制，有助提高嚇阻力。

沖繩防衛集團任務還包括在發生事態時，協助居民避難、強化保護民眾作為，及負責因應散布假訊息擾亂民心的「認知戰」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航