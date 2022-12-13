日本新版安保戰略：中國是國際秩序最大挑戰，擬設沖繩防衛集團因應「台灣有事」
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日本國防3文件內容有關對中國的看法，自民黨主張應該使用「威脅」的字眼，但公明黨對此採慎重的看法。防衛戰略的草案當中，原本記載的陳述是「對我國以及區域住民是威脅」，但是自民黨及公明黨最後採取折衷的作法，保留「威脅」的字眼，但刪除「我國以及」這些文字，意在盡量淡化與中日關係的關連。
（中央社）日本執政聯盟自民黨及公明黨12日召開修訂國家安全保障戰略等國防3文件的會議並達成共識，新版安保戰略將明載中國的動向對於國際秩序是「空前的最大戰略挑戰」。
日本經濟新聞報導，執政聯盟自民黨及公明黨12日針對規範外交及國防基本方針的安保戰略的修訂問題，召開實務人士會議進行討論並達成共識，兩黨預定13日發表內容。這是日本2013年制訂安保戰略以來首度進行修訂。
接下來，日本政府除了安保戰略之外，配合安保戰略的修訂，國家防衛戰略（原名防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（原名中期防衛力整備計畫）等的國防3文件本週將在內閣會議上決定。
新版安保戰略將明載日本將擁有可攻擊敵方飛彈基地的「反擊能力」等，這是日本二次大戰後安保政策的大轉變。此外，新版安保戰略也將記載，俄羅斯對烏克蘭的侵略、中國造成台灣有事的風險增高等國際局勢急遽變化，日本有必要因應，不能僅依賴美軍，有必要建立自立的國防能力。
報導說，國防3文件內容有關對中國的看法，自民黨主張應該使用「威脅」的字眼，但公明黨對此採慎重的看法。防衛戰略的草案當中，原本記載的陳述是「對我國以及區域住民是威脅」，但是自民黨及公明黨最後採取折衷的作法，保留「威脅」的字眼，但刪除「我國以及」這些文字，意在盡量淡化與中日關係的關連。
美國10月公布國家安全戰略，將中國定位為美國最重大的地緣政治挑戰。日本的國家防衛戰略指出，「中國是美國安全保障的最嚴重挑戰。」
日本安保政策的改變牽動防衛省（國防部）預算總額，日本預定2023至2027年度國防預算共編列43兆日圓（約新台幣9兆8126億元），規模是現行的5年防衛計畫預算的1.5倍。
有關防衛預算的財源，日本政府打算採增稅方式補足防衛預算缺口，一年增稅約一兆多日圓。目前的方案是以法人稅、香菸稅、311大地震的復興（重建）特別所得稅作為財源補充。日本政府正與執政黨進行協商，將反映於執政黨稅制修訂大綱。
因應台灣有事，日本擬創設沖繩防衛集團
日本政府防衛省為因應「台灣有事」（台灣發生事態），有意強化駐守沖繩的陸上自衛隊第15旅團，希望在2027年度前編成「沖繩防衛集團」，以便必要時能機動派遣部隊前往各離島。
日本《讀賣新聞》報導，防衛省已開始檢討創設「沖繩防衛集團」作為西南群島防衛核心的新部隊。目前想法是在陸上自衛隊第15旅團（駐地那霸市）增加部隊。不只一位日本政府相關人士透露上述訊息。
日本政府有意在12月要通過的防衛力整備計畫（現在的中期防衛力整備計畫）內，寫入沖繩防衛集團創設方針。
第15旅團成立於2010年，司令部位於那霸駐屯地，包括步兵部隊的普通科聯隊、負責防空的高射特科聯隊及偵察隊等，隊員數總計約2000人。
防衛省計劃在第15旅團再增加一個普通科聯隊，然後升格為「沖繩防衛集團」，總人數將多達約3000人。至於駐地依舊位於那霸駐屯地，預料不會再取得新的用地。
陸上自衛隊作戰部隊大致分為9個「師團」及6個「旅團」，新編成的「集團」被定位介於師團跟旅團間。在外界認為強化霸權主義行動的中國可能以武力統一台灣的情況下，日本為了加強靠近台灣的西南群島防禦，認為有必要把旅團升格為集團。
陸上自衛隊2016年3月及2019年3月，分別在與那國島及宮古島新設駐屯地，目前預定今年度內也將在石垣島新設駐屯地。這些離島上常駐沿岸監視隊與警備隊等部隊，其中最大規模的宮古島駐屯地約有700名隊員駐守。
未來如果沖繩防衛集團正式上路，一旦發生事態就能從沖繩本島機動派遣部隊前往各離島，可以在本土增援部隊抵達前完備防衛體制，有助提高嚇阻力。
沖繩防衛集團任務還包括在發生事態時，協助居民避難、強化保護民眾作為，及負責因應散布假訊息擾亂民心的「認知戰」。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。