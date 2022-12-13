【2022卡達世界盃】法國大戰摩洛哥，超越運動的地緣政治與族裔認同對決
我們想讓你知道的是
除地緣政治外，族裔認同也是議題。法國北非移民眾多，光是摩洛哥國籍人口就70萬人。許多北非裔的法國球迷因此陷入兩難，有人表示「像在父親或母親間抉擇」，也有人說比賽那天臉頰一邊會塗上法國旗，另一邊則是摩洛哥國旗，使得這場大賽注定是場超越運動的地緣政治與認同對決。
（中央社）卡達世足14日將由法國對上非洲首支進入4強的摩洛哥，世紀之戰未演先轟動。法國眾多北非裔人口，有人表示兩隊都支持，卻也有人擔心新仇外加政治歷史舊恨，族裔衝突恐怕一觸即發。
本屆卡達世界盃足球賽進入最後倒數的準決賽時刻，除了傳統強隊法國、阿根廷、克羅埃西亞外，最大黑馬摩洛哥成首度進入世足4強的阿拉伯國家與非洲國家，被支持者譽為「非洲大陸的驕傲與希望」。
法國時間14日晚上8時，上屆世界冠軍法國將對上世界排行22的「亞特拉斯雄獅」（Lions de l’Atlas）摩洛哥。從法國電視一台（TF1）法英大戰再破紀錄的1770萬收視人數可知，「抵制」世足早已被法國人拋在腦後，法摩大戰備受期待，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也將飛往卡達觀賽。
法、摩關係向來密切，不同於前殖民地阿爾及利亞，法國與摩洛哥的淵源比較沒有那麼「令人痛苦」。摩洛哥在1912至1956年間成為法國的受保護國，也就是比殖民地有更多自治，接著摩洛哥在沒有浴血戰爭的情況下宣布獨立，兩國因此保有緊密友誼與合作。
然而近年來，摩洛哥不滿法國企圖與摩洛哥的世仇、鄰國阿爾及利亞修復關係外，且傳出間諜軟體「飛馬」（Pegasus）監聽醜聞。去（2021）年摩洛哥情報單位疑似監聽總統馬克宏在內的數百位法國重要人物，導致法國與摩洛哥外交關係緊張。
除地緣政治外，族裔認同也是議題。法國北非移民眾多，光是摩洛哥國籍人口就70萬人。許多北非裔的法國球迷因此陷入兩難，有人表示「像在父親或母親間抉擇」，也有人說比賽那天臉頰一邊會塗上法國旗，另一邊則是摩洛哥國旗，使得這場大賽注定是場超越運動的地緣政治與認同對決。
法國知名導演、編劇與演員瑟蒙（Elie Semoun）父親為摩洛哥與法國混血，他告訴媒體，「我支持祖國，即出生國法國。但我所有家人和最好朋友都來自摩洛哥，我很掙扎。若摩洛哥贏了，我還是會開心；若他們輸了，我會有點難過，雖然我認為法國會贏。」他指出，法國有許多摩洛哥移民，心繫母國，「好像有點兄弟相殘，當然這只是運動。」
馬賽球迷馬胡安（Maroine）父親來自摩洛哥，他告訴《巴黎人報》（Le Parisien），雖然掙扎，但仍開心看到兩國對決，「若法國贏了，就是連續二度進入決賽，寫下歷史；若摩洛哥贏，則是非洲足球隊首次，也是歷史新頁。對我跟我弟來說，真的無法抉擇，只希望晉級那隊能摘下冠軍。」
旅居卡薩布蘭加的法、摩夫妻檔則表示，「我兩隊都支持，不管結果如何都是好的」；他們17歲的兒子則支持摩洛哥，但身邊友人尚未表態，並擔心「比賽可能讓友誼出現裂痕」。
日前8強與4強賽後，摩洛哥和法國隊支持者紛紛湧上法國巴黎、馬賽等各大城街頭慶祝，卻出現有心人士藉口滋事，使部分地區的歡樂氣氛變調，演變為警民對峙與暴動，也再度被極右派政治人物用以高舉反移民政策。
總言之，法摩大戰極具象徵意義，卻也充滿爭議。這場比賽不僅被視為非洲與阿拉伯穆斯林國家對上歐洲傳統霸主的決鬥，以及前殖民國和被殖民國間的大戰。倘若不幸擦槍走火，更會成為分化法國境內族裔的導火線。
法國兩大陣營球迷是否真的能冷靜地祝福獲勝方仍未可知，極右翼「國民聯盟」（RN）黨魁巴德拉（Jordan Bardella）等人則擔心部分北非裔將之視為報復法國霸權的機會，製造「反法情緒」，緊張氛圍恐一觸即發。
然而幾乎可以確定的是，無論是誰勝出，巴黎香榭大道上勢必又將迎來一陣大亂鬥，警方已上緊發條，商家也準備在大門外加裝木片，如今只能祈禱人民的智慧能讓法國安穩走出這場世紀之戰所帶來的餘波。
新聞來源
延伸閱讀
- 【2022卡達世界盃】摩洛哥積極延攬海外好手締造佳績，阿拉伯世界普天同慶，4強賽將與法國進行「矛盾之爭」
- 【2022卡達世界盃】摩洛哥擊敗葡萄牙挺進四強，Ｃ羅5度征戰世界盃留下淘汰賽0進球尷尬紀錄
- 【2022卡達世界盃】英格蘭隊史進球王凱恩罰失12碼，法國挺進4強
- 【2022卡達世界盃】克羅埃西亞PK大戰淘汰巴西晉級4強，內馬爾痛哭：可能不再披國家隊戰袍
- 【2022卡達世界盃】阿根廷力克荷蘭闖4強，門神馬蒂內茲PK戰救2球成關鍵，兩隊踢出火氣整場祭出18張黃牌
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。