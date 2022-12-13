掌權近20年，土耳其總統艾爾多安暗示2023年大選後將交棒給年輕世代
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艾爾多安2003年擔任總理，於2014年土耳其首次總統直選中當選。土耳其2017年公投將政體由議會制（內閣制）改為總統制，艾爾多安隔年6月再度勝選入主總統府。士耳其政制總統只能擔任兩屆。親政府人士聲稱，土耳其政體已經改變，艾爾多安若再次獲提名參選總統，並無法律障礙。
（中央社）土耳其總統艾爾多（Recep Tayyip Erdoğan）安暗示，明（2023）年6月的總統選舉將是他最後一次挑戰國家領導人大位，「我們將把這面神聖的旗幟交給年輕人」。
艾爾多安10日於黑海薩姆森（Samsun）一場開幕活動說，「希望2023年，我們將以最後一次代表我們從國家支持下所獲得的力量，開始打造土耳其世紀。」並為年輕人鋪平道路。
艾爾多安的支持率因經濟問題重重難有顯著起色，明年的大選將是他掌權20年來最嚴峻考驗之一。土耳其10月官方通貨膨脹率飆升至24年來的最高水準85.51％，許多民眾認為實際數字可能更高，甚至翻倍。
過去幾年土耳其貨幣里拉匯率暴跌、增加進口商品成本，削弱企業及家庭的消費能力。2021年9月，1美元約等於8里拉，如今可兌換近19里拉。
艾爾多安說，「我們不僅解決20年的老問題。建立了連已開發國家都欽羨的基礎服務設施，現在他們說土耳其是一個真正不同的國家。」每場全球危機也都有助外界更了解土耳其的力量。
他話鋒一轉指出：「一個人治國這麼多年，當然會有缺點及過失，舊土耳其最大的問題是國家賦予權力的人沒有受到究責；我們自己做這些功過檢討，不留給他人。」
艾爾多安派遣親信掌控國營與民營媒體，宗教滲入政治，保守氛圍高漲，他雖獲得傳統基層支持，但與開明派及年輕世代漸行漸遠。這位強人總統的5年任期將於明年6月屆滿，他是否能再次參選，仍有爭論。
艾爾多安2003年擔任總理，於2014年土耳其首次總統直選中當選。土耳其2017年公投將政體由議會制（內閣制）改為總統制，艾爾多安隔年6月再度勝選入主總統府。士耳其政制總統只能擔任兩屆。
親政府人士聲稱，土耳其政體已經改變，艾爾多安若再次獲提名參選總統，並無法律障礙。
批評人士則指出，土耳其憲法第101條規定總統任期不得超過兩屆，修憲必須獲國會三分之二同意，也就是400席，而由艾爾多安所屬的保守執政黨正義發展黨（AKP）、右翼的民族行動黨（MHP）及極端民族主義大團結黨（BBP）組成的聯盟僅占335席。
民族行動黨黨魁巴契利（Devlet Bahceli）表示，艾爾多安再次成為總統候選人沒有任何障礙。世俗派共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）曾表示，共和人民黨不會反對艾爾多安的候選資格。
在野黨總統參選人方面，雖然若干共和人民黨人稱基里達歐魯將迎戰艾爾多安，但基里達歐魯本人迄今未正式宣布參選。
一些專家認為，共和人民黨籍的伊斯坦堡巿長伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu）應該出馬參選，因為基里達歐魯可能無法從執政聯盟中吸引足夠的保守選民；此外，基里達歐魯若與艾爾多安言詞交鋒，可能也沒有勝算。也有民意調查顯示，如果與艾爾多安對決，伊瑪莫魯及同為共和人民黨的安卡拉巿長亞瓦許（Mansur Yavas）的贏面比基里達歐魯大。
親庫德族的左翼人民民主黨（HDP）人士表示，只要原則獲滿足，他們對「聯合候選人」持開放態度。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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