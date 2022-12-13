COVID-19、流感和RSV夾擊，美公衛官員重啟口罩議題；馬斯克不滿防疫措施呼籲起訴佛奇
我們想讓你知道的是
美國2020年年初爆發COVID-19時，佛奇率領政府因應疫情，成了許多右翼人士的仇恨對象。推特老闆馬斯克昨天發推文除了敦促懲罰佛奇，說「我的人稱代名詞是起訴／佛奇」，也嘲諷跨性別與非二元性別族群偏好使用的代名詞。
COVID-19、流感和RSV夾擊，美公衛官員重啟口罩議題
（中央社）隨著3種具高度傳染性的呼吸道病毒在佳節氣氛濃厚的季節肆虐，美國公共衛生官員正在重新審視在室內場所佩戴口罩的議題。
美國《全國公共電台》（NPR）報導，過去幾週，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、流感和呼吸道融合病毒（RSV）病例激增，數以百萬計美國人染病，急診室不堪負荷，甚至導致感冒藥品短缺。有些衛生專家將這3道威脅稱為「三重流行病」。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，在3大呼吸道病毒夾擊下，全國各地的醫療保健系統已不堪重負。
瓦倫斯基說，追蹤COVID-19的疾管中心疫情地圖最近顯示更多橙色，這種顏色代表區域感染率很「高」。
她說，在這種情況下，「我們已經並將持續建議這些社區居民戴上口罩」。
疾管中心建議全美近1/10個郡的民眾在室內場所佩戴口罩。
疾管中心最新的疫情地圖顯示，全美超過9％的郡被認為具有高感染風險。這個聯邦機構建議居住在這些地區的人們在室內戴上口罩。一般來說，不建議替2歲以下幼兒戴口罩。
根據9日發布的地圖，幾乎每州都至少有一個郡的COVID-19感染率為中或高。州內所有郡感染率皆為低的只有夏威夷、緬因州、新罕布什爾州和哥倫比亞特區。
華盛頓、紐約、洛杉磯等地的公共衛生官員都敦促民眾佩戴口罩。
在華盛頓州，12名郡衛生官員和25名醫療院所高階主管9日發布新指南，要求居民在室內場所戴口罩。
俄勒岡州衛生局也建議居民在擁擠的室內戴上口罩，以保護兒童和老年人。
洛杉磯郡的COVID-19感染率上週調至「高」。當地公衛主管費瑞（Barbara Ferrer）敦促民眾在室內戴口罩，並補充說，如果COVID病例和住院人數繼續攀升，可能會強制要求戴口罩。
紐約市衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）9日建議民眾在商店、大眾運輸、學校、兒童托育中心和其他公共場所佩戴口罩，尤其是在人潮擁擠的時候。
不滿防疫措施，馬斯克呼籲起訴防疫指揮官佛奇
（中央社）全球首富馬斯克（Elon Musk）昨（12）日在推特（Twitter）呼籲起訴即將卸任的白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），甚至還取笑針對性別代名詞發表聲明的人，這則發文旋即引起強烈反彈。
《法新社》報導，推特執行長馬斯克發文說：「我的人稱代名詞是起訴／佛奇。」他暗指在一個人名字後標明性別代名詞的做法，以及右翼組織指控佛奇參與美國COVID-19防疫政策相關的罪行。
現年81歲的佛奇將於12月卸下總統首席醫療顧問，以及他自1984年以來一直擔任的美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute for Allergies and Infectious Diseases）院長職務。
馬斯克還上傳一個迷因圖，顯示佛奇俯身貼在美國總統拜登耳邊跟他說，「再封鎖一次，我的國王……」這顯然是在說馬斯克一再抨擊但已1年多未在美國實施的COVID-19緩解措施。
馬斯克曾於疫情初期在推特上表示，對這種病毒的擔憂是「愚蠢的」，自從他接管推特以來，已經取消針對散布 COVID-19不實訊息的政策。
馬斯克的這則推文被瘋狂轉傳，在約14小時內已獲得超過90萬個讚，但也迅速引發批評。
疫苗科學家兼作家霍泰茲（Peter Hotez）呼籲馬斯克刪除這條推文。他說：「因為這種反科學言論和假訊息，造成20萬美國人白白死於COVID-19。」
民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）稱讚佛奇如何「冷靜地引導我們的國家度過危機」，並對馬斯克說：「你似乎只是無止盡地尋求關注，能不能就此放過一個好人？」
但馬斯克得到右翼人士的讚賞。共和黨議員葛林（Marjorie Taylor Greene）因為散布有關COVID-19的不實訊息而被推特停權，但在馬斯克領導下恢復帳號後，她在推特上寫道：「伊隆（馬斯克的名字），我認可你的代名詞。」
馬斯克發推文籲起訴佛奇，白宮批涉及人身攻擊
（中央社）美國億萬富豪馬斯克昨天在推特發文，呼籲就美國傳染病專家佛奇處理COVID-19疫情的做法起訴他，白宮今天譴責馬斯克這番言論，稱這是非常危險的人身攻擊。
《法新社》報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在回應馬斯克週末瘋傳的推文時說：「這些是非常危險的言論，我們看到的是人身攻擊。」
她說：「這些言論令人厭惡且與事實脫節。」
美國2020年年初爆發COVID-19時，佛奇率領政府因應疫情，成了許多右翼人士的仇恨對象。
推特老闆馬斯克昨天發推文除了敦促懲罰佛奇，說「我的人稱代名詞是起訴／佛奇」，也嘲諷跨性別與非二元性別族群偏好使用的代名詞。
馬斯克也上傳一則迷因圖，顯示佛奇俯身貼在美國總統拜登耳邊跟他說，「再封鎖一次，我的國王」，顯然是在批評疫情爆發第一年，政府對美國部分地區採取的疫情減緩措施。
包括前總統川普在內，保守派人士在抨擊政府抗疫行動時將佛奇列為指責對象，佛奇因此面臨死亡威脅，政府也加派保鑣保護他的安全。
尚皮耶說：「我們看到對佛奇博士與其他公衛專家發出的人身攻擊是非常危險的。」
Tags：
「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。