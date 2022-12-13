COVID-19、流感和RSV夾擊，美公衛官員重啟口罩議題；馬斯克不滿防疫措施呼籲起訴佛奇

COVID-19、流感和RSV夾擊，美公衛官員重啟口罩議題

（中央社）隨著3種具高度傳染性的呼吸道病毒在佳節氣氛濃厚的季節肆虐，美國公共衛生官員正在重新審視在室內場所佩戴口罩的議題。

美國《全國公共電台》（NPR）報導，過去幾週，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）、流感和呼吸道融合病毒（RSV）病例激增，數以百萬計美國人染病，急診室不堪負荷，甚至導致感冒藥品短缺。有些衛生專家將這3道威脅稱為「三重流行病」。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）指出，在3大呼吸道病毒夾擊下，全國各地的醫療保健系統已不堪重負。

瓦倫斯基說，追蹤COVID-19的疾管中心疫情地圖最近顯示更多橙色，這種顏色代表區域感染率很「高」。

她說，在這種情況下，「我們已經並將持續建議這些社區居民戴上口罩」。

疾管中心建議全美近1/10個郡的民眾在室內場所佩戴口罩。

疾管中心最新的疫情地圖顯示，全美超過9％的郡被認為具有高感染風險。這個聯邦機構建議居住在這些地區的人們在室內戴上口罩。一般來說，不建議替2歲以下幼兒戴口罩。

根據9日發布的地圖，幾乎每州都至少有一個郡的COVID-19感染率為中或高。州內所有郡感染率皆為低的只有夏威夷、緬因州、新罕布什爾州和哥倫比亞特區。

華盛頓、紐約、洛杉磯等地的公共衛生官員都敦促民眾佩戴口罩。

在華盛頓州，12名郡衛生官員和25名醫療院所高階主管9日發布新指南，要求居民在室內場所戴口罩。

俄勒岡州衛生局也建議居民在擁擠的室內戴上口罩，以保護兒童和老年人。

洛杉磯郡的COVID-19感染率上週調至「高」。當地公衛主管費瑞（Barbara Ferrer）敦促民眾在室內戴口罩，並補充說，如果COVID病例和住院人數繼續攀升，可能會強制要求戴口罩。

紐約市衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）9日建議民眾在商店、大眾運輸、學校、兒童托育中心和其他公共場所佩戴口罩，尤其是在人潮擁擠的時候。

不滿防疫措施，馬斯克呼籲起訴防疫指揮官佛奇

（中央社）全球首富馬斯克（Elon Musk）昨（12）日在推特（Twitter）呼籲起訴即將卸任的白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci），甚至還取笑針對性別代名詞發表聲明的人，這則發文旋即引起強烈反彈。

《法新社》報導，推特執行長馬斯克發文說：「我的人稱代名詞是起訴／佛奇。」他暗指在一個人名字後標明性別代名詞的做法，以及右翼組織指控佛奇參與美國COVID-19防疫政策相關的罪行。

My pronouns are Prosecute/Fauci — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

現年81歲的佛奇將於12月卸下總統首席醫療顧問，以及他自1984年以來一直擔任的美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute for Allergies and Infectious Diseases）院長職務。

馬斯克還上傳一個迷因圖，顯示佛奇俯身貼在美國總統拜登耳邊跟他說，「再封鎖一次，我的國王……」這顯然是在說馬斯克一再抨擊但已1年多未在美國實施的COVID-19緩解措施。

馬斯克曾於疫情初期在推特上表示，對這種病毒的擔憂是「愚蠢的」，自從他接管推特以來，已經取消針對散布 COVID-19不實訊息的政策。

馬斯克的這則推文被瘋狂轉傳，在約14小時內已獲得超過90萬個讚，但也迅速引發批評。

疫苗科學家兼作家霍泰茲（Peter Hotez）呼籲馬斯克刪除這條推文。他說：「因為這種反科學言論和假訊息，造成20萬美國人白白死於COVID-19。」

民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）稱讚佛奇如何「冷靜地引導我們的國家度過危機」，並對馬斯克說：「你似乎只是無止盡地尋求關注，能不能就此放過一個好人？」

但馬斯克得到右翼人士的讚賞。共和黨議員葛林（Marjorie Taylor Greene）因為散布有關COVID-19的不實訊息而被推特停權，但在馬斯克領導下恢復帳號後，她在推特上寫道：「伊隆（馬斯克的名字），我認可你的代名詞。」

馬斯克發推文籲起訴佛奇，白宮批涉及人身攻擊

（中央社）美國億萬富豪馬斯克昨天在推特發文，呼籲就美國傳染病專家佛奇處理COVID-19疫情的做法起訴他，白宮今天譴責馬斯克這番言論，稱這是非常危險的人身攻擊。

《法新社》報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在回應馬斯克週末瘋傳的推文時說：「這些是非常危險的言論，我們看到的是人身攻擊。」

她說：「這些言論令人厭惡且與事實脫節。」

美國2020年年初爆發COVID-19時，佛奇率領政府因應疫情，成了許多右翼人士的仇恨對象。

推特老闆馬斯克昨天發推文除了敦促懲罰佛奇，說「我的人稱代名詞是起訴／佛奇」，也嘲諷跨性別與非二元性別族群偏好使用的代名詞。

馬斯克也上傳一則迷因圖，顯示佛奇俯身貼在美國總統拜登耳邊跟他說，「再封鎖一次，我的國王」，顯然是在批評疫情爆發第一年，政府對美國部分地區採取的疫情減緩措施。

包括前總統川普在內，保守派人士在抨擊政府抗疫行動時將佛奇列為指責對象，佛奇因此面臨死亡威脅，政府也加派保鑣保護他的安全。

尚皮耶說：「我們看到對佛奇博士與其他公衛專家發出的人身攻擊是非常危險的。」