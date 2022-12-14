時代力量路線困境、柯文哲民眾黨沒有未來，台灣的第三勢力何去何從？
我們想讓你知道的是
如果台派只想維護民進黨在這過程當中被保護得毫髮不傷，取代國民黨的本土勢力並沒有那麼容易成形。批評新興力量當然還是要有，但是，如果流於對既有勢力的維護，那麼台派就永遠無法主導取代國民黨的過程，反而是被柯文哲民眾黨主導。
文：林秀幸
時代力量的核心人物黃國昌在2022九合一選舉前到台北市長候選人黃珊珊的造勢場合現身支持，並加碼一句「加入這個隊伍」的話語。如此的發展，等於提早引爆時代力量的黨內分歧，也可能揭示了台灣政治的戰國時代。
台灣的民主路上每一代的新生政治力量都有他們的挑戰和困境，對上一代的黨外前輩來說，他們的危險是被抓被關，或是被國民黨威脅利誘；318之後的新生力量面臨的當然比不上前輩們立即的命在旦夕的險惡，但是，卻是另一種難度的門檻。我們就以他們目前的政治處境作為開端來討論。
假設318之後進入政界的新生代在國家認同上是接近的，他們在政治圈的出路大致可以分成：
- 進入民進黨。
- 當一個個體戶。
- 成立有別於民進黨的政黨。
這三者都有他們各自的現實處境要考量。
進入民進黨的年輕人，起碼國家認同不會被質疑，但是，必須面臨黨內複雜的權力關係。不需要擔心被指背刺，但是，得提防在複雜的權力格局當中被錯置、遺忘或是被放棄。
當一個個體戶，仍舊得以不批評執政的民進黨為前提（在藍白執政的縣市當民代則可免於此難），但是需要在個人經營的議題上比進入大黨的人更努力以爭取曝光度，畢竟資源少，沒有大樹可以靠，一不小心就要等著失業或是轉業。
但是，成立有別於民進黨的政黨，其難度大概是最高的，因為這六年來中央執政的剛好是民進黨。不批評執政者，無從表現成立這個政黨的必要性，一旦批評民進黨，則要被一般台派指為背刺。
時代力量困境：開闢本土認同的疆土、拉攏淺藍勢力
這幾年只要有機會，我都會提醒在時力的朋友，和民進黨要保持有點黏又不太黏的距離。可以批評民進黨，但是要小心揀選項目，打民進黨時，要提防不能讓國民黨撿到便宜……。寫完這段，令人啞然失笑，任務實在有點難，實在不是一件輕鬆的工作。
因此，在當代這個時空擔任一個有別於民進黨的本土政黨本就有它的命運格式：作為本土政黨，使命在於擴大本土認同的利基。但是，當下的政治格局下，如果不能挖民進黨的票，就必須向中間淺藍的支持者那邊開闢，然而，中間淺藍的支持者當中，有一大半是在國家認同中搖擺的國民。
而時代力量的難處和誘惑在此，旁觀者的隱憂也在此，擔心他們為了挖淺藍的票而在國家認同上妥協。但是，不往那邊開闢，又會挑動民進黨敏感的神經：這邊的票已經不夠了，你還要來瓜分？而中間選民期待的卻又是一個有別於國民黨的政黨，不是幫民進黨搖旗吶喊的側翼。
因此，如何既要開闢本土認同的疆土，又要能夠和淺藍溝通逐漸取代國民黨，是時力艱難的路徑。而就在時力仍舊摸索可能的立足點時，柯文哲成立了台灣民眾黨，也一舉讓戰局翻新。
柯文哲民眾黨「不藍不綠」搶佔選民，短線思考、沒有未來
其實，民眾黨等於透過最短路徑搶佔了中間淺藍。
畢竟柯文哲個人並沒有本土認同的堅持，只要祭出「不藍不綠」，並提出人人都不排斥的「效率第一」，要搶佔這個區塊不是那麼困難。民眾黨只要一方面讓已經對藍綠對立不耐的選民目光轉向他，一方面不要挑動國家認同的敏感神經，就可以將中間淺藍選民輕鬆入袋。
這樣的政治選擇真可謂最省力路徑，應該是台灣這幾十年來的僵化教育造就的短線思考所致：只在意猜題拿分，無需管知識和教育的目的是什麼的「考生」體質。我們只能說柯文哲一直還在考聯考吧。畢竟台灣的政治難題在於國際艱難處境中，必須向一個正常國家的地位邁進以及相應的國際承認，與此同時，又要化外在的險阻為助力，將外力壓縮為內力轉化成國家社會自我改造的動力。
這項內外交迫的情境與政治進程恐怕連相對成熟的民進黨都不一定處理得來，更何況這個迴避歷史深度，只知道喊出「藍綠一樣爛」的平面化政黨。畢竟，政治不是「功效」，而是歷史經驗的反芻和創新；否定歷史，絕對沒有未來。
柯文哲和台灣民眾黨這樣的戰略有效嗎？也許可以收一時之效，但是，長期而言，不僅這個政治勢力最終將流標，也將帶給國家社會一段混亂的重整期。
台灣內政與外交險局、歷史難題並存，第三勢力何去何從？
台灣並非西歐那些沒有國家認同問題也沒有強敵壓境的國家，也不是內閣制，不容易透過不涉國家認同相近光譜的小黨共組聯合政府來執政，也不太可能像日本的戰後經驗一黨獨大到底。最重要的是，台灣的內政始終和外交險局緊密相連，歷史的難題也將會是台灣新局的起點。
如果柯文哲和他的政黨迴避國家認同，假裝沒有歷史，終究無法通過台灣嚴苛的政治考驗。而那些倒向台灣民眾黨的新人，也幾乎等於規避上述艱難考驗的政治白紙，也終將難以通過時代的考驗。
因此，我們可以說，柯文哲的政治選擇等於把時力的誘惑具體化：丟棄本土認同和歷史問題，利用非常平面的「藍綠一樣爛」來博取空間，想要透過短期成長來和大黨談判，重組政治勢力。那麼黃國昌的表態，等於加速把時力未來走向的問題攤開。
如果，本土第三勢力的路那麼難走，是不是就放棄，加入柯文哲路線是最簡單又立竿見影的選擇。一來，民進黨已經沒有位子可以容身，二來，還是可以維持新的政治力量的假象，爭取不藍不綠的選票。雖然這樣的路徑並沒有任何紮根本土的能耐。
在批評時代力量的時候，總令我語帶保留，因為我知道，這條路不好走，走來辛苦而路迢迢，雖然任誰也不敢保證他們是否可以堅持到最後。
看來黨內也早已顯現內部分歧，有親黃國昌派與邱顯智和王婉諭的行動時代辦公室。也許黃國昌的表態可以逼迫時力提早面對他們一直不願意面對的路線問題。黨已經很小，再分裂又還剩多少呢？但是不面對，就得面臨被民眾黨裂解的後果。很難，卻仍還是勉勵時代力量勉力為之。畢竟，每個黨的考驗不一樣，通不過就將變成歷史的灰燼。
「超脫藍綠」掩蓋政治危機，台派勢力仍須經歷艱難考驗
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。