台中鍋物「新食力」！ 築間幸福鍋物搶進台中雙重劃區周邊卡位

全台CP值最高的火鍋連鎖餐廳「築間幸福鍋物」，2022年末展店不停歇， 12月接連搶進台中雙重劃區周邊，為台中再添「新食力」選擇。築間餐飲集團指出，北屯軍功店席設40個座位，受惠機捷特區與單元12周邊外溢效益，還能網羅軍功商圈與東山商圈的消費群，點位絕佳，除了集團旗下早在去（2021）年底已佈局的築間幸福鍋物松竹店業績亮眼外，評估周邊目前還無大型連鎖餐廳進駐，而未來2-3年內預估該區將約有1萬戶以上的人口遷入，發展無限可期，再度嗅到餐飲商機，再下一城；而南屯永春店50個座位，也搶農曆年前開幕，位於嶺東建功重劃區周邊，綜觀嶺東科技大學學區、精科園區、社宅竣工等等因素，集團皆看準2-3年內，雙重劃區將有大量交屋潮造鎮，搶先進駐周邊卡位。

Photo Credit：築間幸福鍋物

營業到凌晨，科技人下班宵夜吃鍋也沒問題！

400+10%元起享蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋自助放題超霸氣！

「築間幸福鍋物」主打CP值超高的自助吧，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等無限吃到飽，套餐400-1,580+10%元起，北屯軍功店一路營業到凌晨2點，南屯永春店營業到凌晨4點，即使科技人深夜下班，一個人宵夜吃鍋也沒問題，強調以宵夜市場做區隔。北屯軍功店開幕期間推出免費贈肉活動，12/15起至12/30於官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記三位好友，即獲得肉品9選1電子券乙張，爽嗑海鮮，大口吃肉！

築間餐飲集團指出，火鍋最重要的靈魂湯底提供14款，其中招牌必點的「石頭湯底」，以嚴選秘製麻油、蒜末、洋蔥、魷魚爆炒後，再加上獨家研發的原湯及柴魚昆布湯底，濃濃手炒香氣，冬天暖心又暖胃；還有女生最愛的「鮮菇奶香」，無論肉品或海鮮都百搭；喜歡重口味的民眾也別錯過「川味麻辣」，加入朝天椒、燈籠椒、白荳蔻、龍眼乾提味，及多種中藥材熬煮，搭配滑嫩鴨血與豆腐最適合不過。主餐則提供牛、雞、豬、羊等肉品，及海鮮28款可選，從巨無霸草蝦、北海道大干貝、生蠔，到綜合魚片，吃的到海味的鮮甜；附餐還有白飯、冬粉、烏龍麵、泡麵、蒸煮麵、CAS優良紅殼蛋等多種可選。

中部展店不停歇、大舉徵才逾百位

1.2個月年終搶先發，儲備店主管月薪上看5.2萬元

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，這波中部展店將超過5家，還有全新用餐型態的「築間幸福鍋物 絵馬別邸水湳店」，以及「NAKAMA 肉匠屋ステーキ」，分別為主打挑戰金字塔頂端客群的火鍋餐廳，及結合了日式與在地台灣味的排餐料理餐廳，目前正如火如荼籌備中，預估將再次掀起一波討論熱潮。

築間餐飲集團董事長林楷傑進一步指出，繼今（2022年）8月率先宣布調漲2023年基本起薪後，再開出第一槍率先宣布於2023年1月16日發放年終獎金，而今年年終獎金將以1.2個月做為基準，高於去年的1個月基準，調高20%。築間餐飲集團2022年1-11月累積總營業額40.6億，今年預估可達成目標45.5億元相較去年預估成長約50%；2022年10月營業額4.5億元創下歷史新高的佳績與去年同期相較成長約60%。

築間餐飲集團董事長林楷傑進一步表示，為提供更好的薪資及福利制度，2023年起外場服務員平均薪資3.5萬元，加上相關獎金、福利制度平均薪資約4萬元，儲備店主管上看5.2萬元，持續打造更完整、更完善的職場環境，提供更多創意舞台機會盡情揮灑。