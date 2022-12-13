2022/12/13,
印太

中國幫派份子在泰國從事不法行為受包庇，民眾不滿情緒升高

中國幫派份子在泰國從事不法行為受包庇，民眾不滿情緒升高
圖為泰國首都曼谷。Photo Credit：Reuters/達志影像

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在近期泰國警方逮補的中國幫派份子中，有位綽號「土豪」、擁有泰國國籍的中國公民猜納（Chainat Kornchayanan）備受矚目。隨著多年來許多外國人在泰國從事不法行為，卻被泰國當局包庇、提供好處等問題浮現，許多泰國民眾的不滿情緒因此湧現。

近日一名中國幫派份子在泰國販毒、洗錢等犯罪行徑遭揭發後，被發現其背後與泰國政府官員有許多糾葛。隨著相關犯罪事件在泰國不斷出現，泰國民眾開始擔心若有更大量的中國資金湧入會排擠到本土市場，網路上，泰國民眾對外國人的犯罪行為的憤怒也與日俱增。

中國公民猜納在泰國犯罪行徑曝光，警方持續搜索其資產

南華早報》報導，泰國警方在今年10月下旬於全國展開緝毒行動時，於曼谷沙通（Sathorn）商業區發現一個名為「金陵」（Jinling）的非法夜店據點。在金陵，來自中國的客人可以在設有卡拉OK的房間裡吸食袋裝毒品。此外，客人也可以將尚未吸食完畢的毒品存放在此，之後可再繼續使用。

警方在非法夜店背後的資產清單中，發現其中包括價值570萬美元（約新台幣1.7億元）的豪宅、跑車、數百萬美元的現金，以及藏匿在豪宅內的毒品甲基安非他命。警方也逮捕了以學生簽證和偽造身份經營犯罪事業的5名幫派份子。

不過，在此起事件的嫌疑人中，最備受矚目的，是一位綽號「土豪」（Tuhao）、擁有泰國國籍的中國公民猜納（Chainat Kornchayanan）。他在11月23日向泰國警方自首，但否認有關毒品和洗錢的指控。

據警方說法，猜納在與泰國警察總長巴拉查（Pracha Promnok）的侄女結婚後，取得泰國國籍。領導此次緝毒行動的泰國皇家警察署副署長蘇拉切（Surachate Hakparn）表示，「猜納認識很多警察和前任政府官員很平常，已經不是什麼秘密。」

目前，泰國警方已查獲猜納超過50億泰銖（約新台幣44億元）的資產，包括一架噴射飛機、土地和三棟豪宅。此外，警方也正在調查猜納如何在短短幾年間獲得泰國公民身份，並積極尋找其他可能隱藏的資產和銀行帳戶。

國民報》指出，泰國警方也正在調查曼谷邦納（Bang Na）和空訕（Klong San）兩縣的兩個豪華住宅計畫中的50棟房子，這些資產疑似與猜納有關。初步調查顯示，這兩個項目共有66棟房屋，價格約在3500萬至6000萬泰銖（約新台幣3000萬至5300萬）間，其中50棟是由一群中國公民以現金購買。

隨著猜納的犯罪範圍擴大，幾位來自泰國各地的警察和官員也正被接受調查。蘇拉切表示，他們正在與擁有巨額財富的超級富豪作戰鬥，他說，「所以我們必須非常徹底地尋找證據，將他們繩之以法。」目前，猜納被曼谷的法院拒絕保釋。

外國人犯罪行徑被揭露，泰國人民不滿情緒上升

隨著多年來許多外國人在泰國從事不法行為，卻被泰國當局包庇、提供好處等問題浮現，許多泰國民眾的不滿情緒因此湧現。前夜店大亨、前國會議員朱威（Chuwit Kamolvisit）表示，「社會大眾應該和他一起質疑，像猜納這樣的人，是如何在短短10年內積累超過50億泰銖的資產？」

《南華早報》報導，近期，朱威幾乎每天都主持與猜納事件相關的記者會。朱威聲稱，猜納與幫派成員涉嫌向泰國移民官員支付金錢，透過建立虛假基金會的方式獲得簽證。報導指出，朱威的指控也涉及到其他在泰國的中國籍人士，但部分指控未能獲得證實。不過，這也凸顯了中國非法資金對泰國區域的控制。

此外，隨著外國人在泰國的犯罪事件不斷被爆出，許多泰國民眾擔心，無論是合法還是非法的中國資金，都可能會排擠到泰國人的市場。因此，泰國政府最近提議修改允許外國人擁有最多1萊土地（約1600平方米）土地的法案，也在民眾擔心中國投機客會藉此提高土地價格的憤怒情緒下遭到撤回。

目前，在泰國的推特中也可以看見如「中國灰色資本」（#ทุนจีนสีเทา）等標籤（hashtag）已存在數週了，顯現泰國大眾對外國人犯罪行徑表達的憤怒越演越烈。

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責任編輯：陳曉芙
核稿編輯：杜晉軒


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