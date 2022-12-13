TNL+ 2022/12/13,
運動

失卻世界盃，他們把貓咪帶回英國

失卻世界盃，他們把貓咪帶回英國
Photo Credit: 英格蘭國家隊IG限動截圖

我們想讓你知道的是

卡塔爾的貓數量介乎200萬至300萬，幾乎相當於該國逾290萬人口。貓咪在伊斯蘭文化中雖然有著崇高地位，但近年卡塔爾流浪貓的生活並不理想，牠們面臨食物短缺、夏季氣溫經常超過45度、繁忙的道路和人類虐待等問題。

文：TaJ

今屆世界盃的亮點，除了那些把所有可能都變成不可能的12碼、許許多多的哥利亞遭大衛轟出局、C朗的冷板櫈與眼淚，也許還要加上貓，先有巴西隊工作人員粗暴扔貓，引發輸波皆因「貓詛咒」因果論，繼而是無緣捧盃的英格蘭，在踏上歸途的同時，宣布帶走卡塔爾流浪貓Dave，安慰了萬千球迷和貓迷的心靈，再一次展現了貓的新聞地位。

在卡塔爾，貓是無處不在的，當地貓科動物控制中心在2016年估計，卡塔爾的貓數量介乎200萬至300萬，幾乎相當於該國逾290萬人口。

根據卡塔爾哈馬德本哈利法大學（Hamad bin Khalifa University）的一份報告，1960年代，當地因為鼠患非常嚴重，遂引進了貓，在食物無憂之下，「貓口」在當地爆發式增長，街上、體育館，以至新聞發布會都可以見到牠們霸氣漫遊。

貓咪在伊斯蘭文化中雖然有著崇高地位，但當地志願者組織Trap Neuter and Return (TNR)表示，近年卡塔爾流浪貓的生活並不理想，牠們面臨食物短缺、夏季氣溫經常超過45度、繁忙的道路和人類虐待等問題。所以，這隻獲得英格蘭球員青睞的流浪貓，確實非常幸運。

英格蘭球隊甫踏足在卡塔爾下榻的酒店，這隻長相英俊的流浪貓就把握了機會，天天向球員示好，精明的牠從不缺席晚餐，很快就「馴養」了同樣效力曼城的兩將卡爾獲加（Kyle Walker）和史東斯（John Stones）。史東斯為貓咪取名「Dave」，又不時在社交媒體上讓Dave亮相，令Dave迅速成為媒體焦點，被捧為英格蘭的吉祥物。

「英法大戰」前夕，媒體追問Dave的近況，史東斯說，Dave跟另一隻流浪貓或許因為爭地盤和食物有點爭執，但並無大礙。獲加和史東斯曾表示，只要英格蘭捧盃便把Dave帶回英國，雖然最終好夢難圓，二人還是捨不得跟貓咪話別，宣布領養Dave

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。