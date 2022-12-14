中印邊境再爆衝突：時隔兩年，兩國軍隊為何再次擦槍走火？
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印度軍方透露，日前與中國士兵在喜馬拉雅山邊界發生衝突，雙方人馬皆有受傷，但確切傷亡情況不明。距離上一次中印邊境衝突已時隔兩年，此次兩國軍隊為何再次擦槍走火？
文：德國之聲中文網（路透社、法新社）
《法新社》週一（12月12日）引述消息人士報導，印度和中國軍隊上週（9日）在爭議未解的喜馬拉雅邊境發生了新的「對峙」，雙方都有數人受傷。這是自2020年6月中印兩國發生致命衝突以來第一起類似事件。
衝突發生的實際位置，位於印度東端、與中國接壤的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh state）塔旺地區（Tawang）。中國聲稱擁有該地區的全部主權，並稱該地區為南藏。
來自印度軍方的消息人士指，由於中印對該地區的存在「不同看法」，雙方軍隊都同意在其事實邊界線以下進行巡邏，「這是自2006年以來的趨勢」。
然而，中國士兵據稱接近了該地區的事實邊界。另一個消息來源告訴《法新社》，這一舉動「受到了……（印度）軍隊堅定而強烈的質疑」，衝突因此一觸即發。
印度軍方透露，至少有六名印度士兵受傷，且「雙方都有一些人員受到輕傷」。《法新社》援引印度媒體的匿名消息來源指出，該事件涉及約300名中國人民解放軍士兵，並稱中國遭受的傷害數量更大。
塔旺地區一名印度指揮官表示，衝突之後，「雙方軍隊已立即脫離了該地區。」並已與中國該地區的負責指揮官會晤，「按照結構化機制討論這一問題，以恢復和平與安寧。」
目前印度外交部發言人沒有回應《路透社》的置評請求，而國防部發言人則拒絕透露更多印度或中國士兵在這起事件中的受傷情況；中國外交部和中國駐新德里大使館也未回應置評請求。
中印邊境衝突
自1962年中印發生大規模的邊境戰爭以來，這兩個亞洲巨頭長期以來都遵守協議，以避免雙方軍隊在被稱為「實際控制線」（the Line of Actual Control）的事實邊界上動武。
而這一條事實邊界長達3800公里（2360英里），其確切路徑從未被劃定，但其中部分區段的海拔可超過4000公尺，冬季氣溫則可降至零下30攝氏以下，易使槍管破裂，機器癱瘓。
2020年6月，印度和中國軍隊在加勒萬河谷又再度爆發邊境衝突，而該河谷毗鄰受到中國控制的西藏高原。當時雙方士兵皆未持武器，演變成一場徒手肉搏戰。最終有20名印度士兵死亡，而中國的傷亡人數不詳，但據稱至少有4人死亡。
該事件導致中印關係急遽下降。今年9月，雙方同意從喜馬拉雅山脈邊界的爭議地區離開、避免接觸。
近年來，印度在戰略上不斷向西方靠攏，加深與美國、日本和澳大利亞在亞太地區的安全合作。他們聯合組成四國聯盟，以抵禦中國在印太地區日益增長的影響力。
此外，印度還開始一項價值1300億美元的武裝部隊現代化建設，包括從美國訂購攻擊型直升機和從俄羅斯訂購導彈防禦系統，以加強其國防戰力。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
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沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。