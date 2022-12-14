2022/12/14,
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中印邊境再爆衝突：時隔兩年，兩國軍隊為何再次擦槍走火？

中印邊境再爆衝突：時隔兩年，兩國軍隊為何再次擦槍走火？
Photo Credit: AP / 達志影像

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印度軍方透露，日前與中國士兵在喜馬拉雅山邊界發生衝突，雙方人馬皆有受傷，但確切傷亡情況不明。距離上一次中印邊境衝突已時隔兩年，此次兩國軍隊為何再次擦槍走火？

文：德國之聲中文網（路透社、法新社）

《法新社》週一（12月12日）引述消息人士報導，印度和中國軍隊上週（9日）在爭議未解的喜馬拉雅邊境發生了新的「對峙」，雙方都有數人受傷。這是自2020年6月中印兩國發生致命衝突以來第一起類似事件。

衝突發生的實際位置，位於印度東端、與中國接壤的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh state）塔旺地區（Tawang）。中國聲稱擁有該地區的全部主權，並稱該地區為南藏。

來自印度軍方的消息人士指，由於中印對該地區的存在「不同看法」，雙方軍隊都同意在其事實邊界線以下進行巡邏，「這是自2006年以來的趨勢」。

然而，中國士兵據稱接近了該地區的事實邊界。另一個消息來源告訴《法新社》，這一舉動「受到了……（印度）軍隊堅定而強烈的質疑」，衝突因此一觸即發。

印度軍方透露，至少有六名印度士兵受傷，且「雙方都有一些人員受到輕傷」。《法新社》援引印度媒體的匿名消息來源指出，該事件涉及約300名中國人民解放軍士兵，並稱中國遭受的傷害數量更大。

塔旺地區一名印度指揮官表示，衝突之後，「雙方軍隊已立即脫離了該地區。」並已與中國該地區的負責指揮官會晤，「按照結構化機制討論這一問題，以恢復和平與安寧。」

目前印度外交部發言人沒有回應《路透社》的置評請求，而國防部發言人則拒絕透露更多印度或中國士兵在這起事件中的受傷情況；中國外交部和中國駐新德里大使館也未回應置評請求。

中印邊境衝突

自1962年中印發生大規模的邊境戰爭以來，這兩個亞洲巨頭長期以來都遵守協議，以避免雙方軍隊在被稱為「實際控制線」（the Line of Actual Control）的事實邊界上動武。

而這一條事實邊界長達3800公里（2360英里），其確切路徑從未被劃定，但其中部分區段的海拔可超過4000公尺，冬季氣溫則可降至零下30攝氏以下，易使槍管破裂，機器癱瘓。

2020年6月，印度和中國軍隊在加勒萬河谷又再度爆發邊境衝突，而該河谷毗鄰受到中國控制的西藏高原。當時雙方士兵皆未持武器，演變成一場徒手肉搏戰。最終有20名印度士兵死亡，而中國的傷亡人數不詳，但據稱至少有4人死亡。

該事件導致中印關係急遽下降。今年9月，雙方同意從喜馬拉雅山脈邊界的爭議地區離開、避免接觸。

近年來，印度在戰略上不斷向西方靠攏，加深與美國、日本和澳大利亞在亞太地區的安全合作。他們聯合組成四國聯盟，以抵禦中國在印太地區日益增長的影響力。

此外，印度還開始一項價值1300億美元的武裝部隊現代化建設，包括從美國訂購攻擊型直升機和從俄羅斯訂購導彈防禦系統，以加強其國防戰力。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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