Twitter無預警解散打擊剝削兒童及仇恨言論的誠信與安全委員會，前委員稱已無制衡機制、馬斯克不在乎專家意見
我們想讓你知道的是
Twitter無預警解散誠信與安全委員會——提供打擊兒童剝削、仇恨言論等內容的專業知識與指導；曾參與成立委員會的前員工表示，解散委員會意味著「不再有制衡機制」，現在馬斯克並不關心專家的想法，反而先對他的推特粉絲進行內容審查政策民意調查。
推特公司（Twitter）在美國時間今（12）日晚間突然以電子郵件通知解散誠信與安全委員會（Trust and Safety Council），表明「委員會不再是將外部洞見引入產品和政策開發工作的最佳組織」。
綜合《華盛頓郵報》、《NBC News》、《NPR》報導，這封主旨為「謝謝」、署名「推特」的電子郵件內容：
隨著推特進入一個新階段，我們正在重新評估如何最好地將外部洞見引入我們的產品和政策制定工作。
作為這個過程的一部分，我們認為信託與安全委員會不是執行此操作的最佳組織。
我們致力於讓推特成為一個安全、訊息豐富的地方，這將比以往任何時候都更快、更積極地推進，我們將繼續歡迎你提出關於如何實現這一目標的想法。
我們感謝您近年來的參與、建議和合作，並祝福您未來一切順利。
目前推特網站「誠信與安全委員會」頁面也已遭刪除，但推特公司尚未對此事進行回應。
《NPR》報導，上週推特公司曾答應將與委員會、推特員工進行公開對話與問答，但非營利組織The Net Safety Collaborative創辦人兼執行長安妮．克里爾（Anne Collier）等3位誠信與安全委員會成員卻在該日發表聲明離職。
我們宣布退出推特的信任與安全委員會，因為研究證據清楚地表明，與馬斯克的說法相反，推特使用者的安全和福祉正在下降。
我們一直在思考這個問題：是否應該允許馬斯克因言論自由定義數位安全？我們的回答是斷然的「不」。
出於良心，我們不能繼續留在推特的信任和安全委員會中，由絕對命令統治的推特不適合我們。
據《華盛頓郵報》，馬斯克（Elon Musk）不僅反控安妮．克里爾等人多年來拒絕對剝削兒童內容採取行動，也同時扭曲前誠信與安全負責人約爾．羅斯（Yoel Roth）——曾經支持馬斯克的高層——對性及未成年人的學術研究內容。《NPR》報導，此舉引發馬斯克支持者攻擊前委員會成員，委員會剩餘成員則要求推特公司停止扭曲委員會的價值。
知情人士向《華盛頓郵報》透露，誠信與安全委員會成員在與推特高層開會前一小時，被電子郵件通知解散。曾經是委員會成員的亞歷克斯．霍爾姆斯（Alex Holmes）在推特上寫道：「令人失望的是，經過多次推遲後，會議被取消，並發送了一封電子郵件通知小組委員會已解散。」
曾參與成立誠信與安全委員會的前推特員工派翠西亞．卡特斯 (Patricia Cartes) 向《NPR》表示，解散委員會意味著不再有制衡機制，現在馬斯克做出影響內容的政策前並不關心專家的想法，反而先對他的推特粉絲進行民意調查。
綜合《華盛頓郵報》、《NPR》報導，誠信與安全委員會於2016年成立，由來自世界各地的數十名民權領袖、學者和倡導者自願性組成，提供打擊兒童剝削、仇恨言論等內容的專業知識與指導。
過去，推特高層雖然會定期向委員會說明新產品與政策，但委員會無任何決策權，也無權審查具體內容；馬斯克接手推特後曾表態組成新的內容審查委員會，使其能夠做出重大決策，如今馬斯克卻已改變主意。
新聞來源
- Twitter dissolves Trust and Safety Council（The Washington Post）
- Twitter disbands its Trust and Safety Council（NBC News）
- Musk's Twitter has dissolved its Trust and Safety Council（NPR）
延伸閱讀
- 馬斯克開鍘推特高層、成為唯一董事，好萊塢名人擔憂「自由言論」紛紛停用推特
- 馬斯克無預警再裁4000多名約聘員工，恐影響推特內容審核與網站正常運作
- 裁員六成、硬核「Twitter 2.0」整頓完成，馬斯克稱將重啟招聘工程與銷售部門
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。