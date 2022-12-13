Twitter無預警解散打擊剝削兒童及仇恨言論的誠信與安全委員會，前委員稱已無制衡機制、馬斯克不在乎專家意見

推特公司（Twitter）在美國時間今（12）日晚間突然以電子郵件通知解散誠信與安全委員會（Trust and Safety Council），表明「委員會不再是將外部洞見引入產品和政策開發工作的最佳組織」。

綜合《華盛頓郵報》、《NBC News》、《NPR》報導，這封主旨為「謝謝」、署名「推特」的電子郵件內容：

隨著推特進入一個新階段，我們正在重新評估如何最好地將外部洞見引入我們的產品和政策制定工作。 作為這個過程的一部分，我們認為信託與安全委員會不是執行此操作的最佳組織。 我們致力於讓推特成為一個安全、訊息豐富的地方，這將比以往任何時候都更快、更積極地推進，我們將繼續歡迎你提出關於如何實現這一目標的想法。 我們感謝您近年來的參與、建議和合作，並祝福您未來一切順利。

目前推特網站「誠信與安全委員會」頁面也已遭刪除，但推特公司尚未對此事進行回應。

《NPR》報導，上週推特公司曾答應將與委員會、推特員工進行公開對話與問答，但非營利組織The Net Safety Collaborative創辦人兼執行長安妮．克里爾（Anne Collier）等3位誠信與安全委員會成員卻在該日發表聲明離職。

我們宣布退出推特的信任與安全委員會，因為研究證據清楚地表明，與馬斯克的說法相反，推特使用者的安全和福祉正在下降。 我們一直在思考這個問題：是否應該允許馬斯克因言論自由定義數位安全？ 我們的回答是斷然的「不」。 出於良心，我們不能繼續留在推特的信任和安全委員會中，由絕對命令統治的推特不適合我們。

據《華盛頓郵報》，馬斯克（Elon Musk）不僅反控安妮．克里爾等人多年來拒絕對剝削兒童內容採取行動，也同時扭曲前誠信與安全負責人約爾．羅斯（Yoel Roth）——曾經支持馬斯克的高層——對性及未成年人的學術研究內容。《NPR》報導，此舉引發馬斯克支持者攻擊前委員會成員，委員會剩餘成員則要求推特公司停止扭曲委員會的價值。

知情人士向《華盛頓郵報》透露，誠信與安全委員會成員在與推特高層開會前一小時，被電子郵件通知解散。曾經是委員會成員的亞歷克斯．霍爾姆斯（Alex Holmes）在推特上寫道：「令人失望的是，經過多次推遲後，會議被取消，並發送了一封電子郵件通知小組委員會已解散。」

It is disappointing therefore that after much postponement, a meeting was cancelled and an email sent informing group that the council was disbanded.



Over past week several members of council have had their personal safety and well-being impacted by the actions of Twitter staff. — Alex Holmes 🏳️‍🌈 (@abcholmes) December 13, 2022

曾參與成立誠信與安全委員會的前推特員工派翠西亞．卡特斯 (Patricia Cartes) 向《NPR》表示，解散委員會意味著不再有制衡機制，現在馬斯克做出影響內容的政策前並不關心專家的想法，反而先對他的推特粉絲進行民意調查。

綜合《華盛頓郵報》、《NPR》報導，誠信與安全委員會於2016年成立，由來自世界各地的數十名民權領袖、學者和倡導者自願性組成，提供打擊兒童剝削、仇恨言論等內容的專業知識與指導。

過去，推特高層雖然會定期向委員會說明新產品與政策，但委員會無任何決策權，也無權審查具體內容；馬斯克接手推特後曾表態組成新的內容審查委員會，使其能夠做出重大決策，如今馬斯克卻已改變主意。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：楊士範