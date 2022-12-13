《理科太太的諮商筆記》線上課程三大爭議：網紅蹭流量、網友發洩都是常態，但所有的反對聲音都是酸民嗎？
我們想讓你知道的是
理科太太與線上學習平台「Hahow好學校」，發起了網路課程預購專案——《理科太太的諮商筆記》，而約莫10天左右，引發了網路各種批判與討論。有正有負、多面向的探討，才能讓討論更完整，在此分享不同的思考與解套方式。先聲明，這篇文章並非推薦或是不推薦這項課程，而是針對訊息引發的危機討論。
文：肚臍君看電影 ╮（╯▽╰）╭
2022年底，知名百萬訂閱YouTuber理科太太與線上學習平台「Hahow好學校」，發起了網路課程預購專案《理科太太的諮商筆記》，而約莫10天左右，引發了網路各種批判與討論。
批判與討論，有正有負、多面向的探討，才能讓討論更完整，在此，肚臍君想分享不同的思考與解套方式。先聲明，這篇文章並非推薦或是不推薦這項課程，而是針對訊息引發的危機來做論述。
本文章節：
1. 爭議的三種聲音
2. 如果這樣會更好
- 面對不同的聲音
- 為何打住購買
- 專案團隊如果這樣
3. 未來的可能，誰負責
爭議的三種聲音
除了Hahow平台內生動吸睛的圖文，理科太太的YouTube頻道，也有介紹影片。發布第一天觀看時，感受到她已琢磨過用字遣詞，有試圖打預防針避免公關問題。但是，仍隱約有一絲不協調感並感到憂慮。至於引發兩派爭議與新聞報導時已過一週，老實說比預期的晚。
- 爭議1：你需要的是尋求專業諮商
網路名人中最多反對派的論點在於：什麼人需要諮商？他們需要的是專業管道。
理科太太表明，走進諮商室超過兩年，諮商時間超過100小時。但理科太太仍是非專業領域下，卻在網路販售「諮商筆記」，引發各心理、人文背景的KOL評論：「這樣就能販售專業嗎？」
每個人的生命歷程不同，原生家庭的塑型、成長過程遭逢的事件、甚至在教育程度，多數人都大為不同。諮商的過程相當講究個別性，面對不同的個案有不同的應對之道。網路影音錄完就那樣了，無法針對每個人做變化，真的有需求的人，應該直接去找尋諮商師幫助，不然出了問題怎麼辦？
其實，在理科太太頻道12月1日發布的影片，看的出來，專案團隊已有訊息上的防護網，預備要應對可能會有的聲音，來看看影片內容訊息：
- 目標：了解身體訊號、辨識情緒、自我對話，到覺察自己的狀態
- 學姊的身份、分享、陪伴（而不是教導）
- 我不是心理師，不能幫你心理諮商、邀請我的諮商心理師加入這堂課程
這樣做照理來說有些許功能：
- 課程的主訴求是較通用於社會大眾的方式。和自己對話、自我覺察相關練習的網路文章、書籍已是琳琅滿目。較非醫療、法律那類的硬核項目。
- 影片中避開專業教育、指點之感，一再運用「分享、陪伴」等字眼，試圖迴避專業上的挑戰與閱聽者的心理防衛。
- 最後鄭重表明了自己非專業身份以及專業人士的加入
那為何還是引發爭議？
《理科太太的諮商筆記》這個課程名稱本身就帶有潛在的爭議危機。不但似乎以網紅的個人歷程為示範目標，又使用了諮商這個的字眼在商品名稱，直接面臨雙重挑戰。
現代網路資訊龐大，很多人都曾是標題黨，片段醒目化的主要字就可能決定了「暫時的風向」。多少人把焦點放在副標：「從自我覺察到自我療癒」呢？
如果標題、副標命名成：〈給現代人的愛與和解之旅—如何運用自我覺察練習來讓自己更好？〉，或是〈你的心受傷了，你知道嗎？—暖心的自我療癒小方法〉。少了某些字眼，也會少了一些挑戰。當然這麼做賣點會淡化，特別是「對理科太太私人諮商過程感到好奇」的受眾。
再者，平台上多有專業講師，相關工作經歷。
官方文字是「預估150分鐘的線上課程」，既然以課程包裝了，但講師的專業背景沒有出來，社會大眾能看到的是理科太太這位學姊，而不是那位心理師的完整人設與學經歷。
- 爭議2：理科太太的單元章節與自評表
影音課程多會藉由單元內容建立起架構，進一步吸引受眾。諮商筆記中有五個段落，其中一二三章節、課後練習都可以點開觀看細節，而魔鬼藏在細節裡，其實肚臍君點開細節後原本想購課。（為何打住於文末解釋）
2021年底，理科太太與先生John離婚的新聞傳遍各大媒體，不少網友揶揄其為離婚太太。這段期間陸續有過幾次新聞，2022年7月，雙方再次成為風口浪尖上，八卦媒體甚至專訪本非KOL的理科先生，這其實沒有不對、公眾人物們之間如果有衝突，有兩方的論述從不同角度看才完整，避免只有一方被輿論壓制。
但是，理科雙方的私人關係似乎不算和平收場。
當初看理科夫妻在影片中提到遺傳與憂鬱症的狀況，著實令人心疼。復出後以訪談分享等方式重啟頻道，我個人是頗開心的。後來理科先生漸漸隱遁，但在社會大眾視角他尚未完全消失。
章節三有幾項開頭為「與伴侶的關係」，宣傳影片與各文案完全沒有跟前理科先生有關的資訊，這是應該的。但屆時課程上線後，是否會有舉例性內容引發大眾揣測，被吃瓜群眾再次拉扯到理科先生呢？看到平台上的文字時有點擔心，後來在社群看到類似想法。
各大網紅還沒將主力炮火放在此。但假使內容被八卦性運用，或許現在宣傳課程倉促了些？這波事件前，頂端搜尋結果是7月的負面報導。
撇開單元章節可能給人造成的臆測，自評表的建立和參考也受到專業人士的挑戰。如果沒有針對個案狀況所擬，那它的實質用處又為何呢？
- 爭議3：知識型網紅的商業操作
台灣盛行群眾募資已10年左右，從flyingV到嘖嘖、貝殼或獨立專案網頁，無論實體、數位商品還是公益項目都可以放在平台上。好處是行銷上的特異化與曝光延續性，有時也能讓消費者有較佳感受：我不只是消費者、也是個參與者，甚至支持者。在此不論商品的滿意度和承諾兌現問題。
如果有看過一些募資網頁的介紹，多少能發現常見的商業形式。除了核心商品、還有其他附商品做「不同組合的販售」。有時還會宣告「達標後才解鎖」的商品。
《理科太太的諮商筆記》不僅是項數位商品，專案網頁上還包括了健康食品，依照現階段的折扣：課程1799為底價，課程＋食品4499為最高價，共四種選擇。聯想到了餐廳菜單中「單點主餐」、「主餐搭不同價位套餐」的方式。將商品在行銷上多做花樣與趣味無可厚非。
但，商品可是被命名為「諮商筆記」。
hahow並非一般的群募平台，是以預購形式為開端、類群募手法為行銷包裝開啟專案。身為行銷背景，理性上我不太受到包裝操作而吸引或反感，但感性上嗅到了一絲斷裂感。
《諮商筆記》有學習、暖心、療癒、陪伴等訴求，有它的動人之處。可惜行銷下猛藥，商品與評價還沒出來就要大家下單，立馬讓網友們消化不良。
《理科太太的諮商筆記》如果這樣會更好
- 面對不同的聲音
理科太太12月10日於粉專發文，針對各界抨擊有不少文字回應。擷取貼文：「現在只是預購，影音內容都還沒有上線，你要怎麼看起來？」這句話很OK，可惜搭配了這張大圖。
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2022資安嘉年華現場直擊：人才孕育、實證演訓、跨域連結，沙崙基地開啟臺灣資安新未來！
我們想讓你知道的是
沙崙基地舉辦「2022資安嘉年華」，活動匯集資安新秀、上百家的資安相關企業及組織，堪稱南臺灣年度最大規模的資安盛會。主辦單位不只規劃多達二十多場的跨領域講座，促進資安產業的交流及需求對接，也設計一系列有趣的闖關活動與攤位展示，呈現沙崙基地一整年的豐富成果，讓非產業人士也有一窺資安議題與發展的機會。
在如今的數位時代裡，資訊安全是一切數位發展的基礎，觀察產業環境，隨著數位發展經驗的累積，企業開始愈發重視資安抵禦的問題，金管會更為了強化上市櫃公司資安管理機制而修正法令，種種環境刺激都讓臺灣資安產業的人才需求不斷擴增。據報導顯示，光是2021年平均每月的資安工作機會就高達1,326個，比5年前成長1.5倍，而且人才的需求曲線仍持續向上攀升，可見臺灣資安人才培訓及產業資安發展輔導的勢在必行。
於是，以提升產業資安防護能量、培育本土資安人才為核心使命的臺灣指標性資安場域，「ACW SOUTH 沙崙資安服務基地」圍繞人才育成、技術扎根、產業跨域、發展輔導等面向積極推動，扮演著臺灣資安產業及產業資安發展過程的關鍵角色。
2022資安嘉年華盛大開幕，展現資安跨域影響力！
自沙崙資安服務基地（簡稱：沙崙基地）營運以來的點點滴滴，無論是基礎的導覽推廣、資安人培，還是進階的產品驗測、實證演訓，沙崙基地都做出豐富的內容與成果。為進一步促進資安產業與其他產業的交流互動，沙崙基地結合計畫成果分享、產業主題講座、亮點企業攤位展示以及互動遊戲等不同形式，於11月30日至12月1日舉辦今年度南臺灣最大規模的資安盛會──「2022資安嘉年華」。
本次嘉年華的目標之一便是對接資安產業與臺灣各產業的資安需求。為此，沙崙基地力邀中小型資安新創企業及民間駭客社群參與展出，也邀請物聯網、電子、工具機、航太、醫療、化學等橫跨不同領域的產業菁英共襄盛舉。短短兩天的活動匯集了上百家的臺灣資安相關產業及組織，不只活絡臺灣資安生態圈的技術交易與商機流動，更凸顯了沙崙基地用心經營的跨域影響力。
剛踏入嘉年華的會場，就已經感受到現場活絡的氣氛。不只有許多工作人員穿梭於人群中，積極引薦產業關係人，也有不少高階經理人與組織代表互相交流當前資安產業的發展趨勢、交換不同產業之間的資安需求；最特別的是，還有產業前輩主動與新秀同學攀談，希望啟發年輕學子將創意與業界接軌。儘管開幕儀式還沒正式開始，但輕鬆熱絡的氛圍已讓這場「嘉年華」有了名副其實的圓滿開場。
新血注入、應用整合，沙崙金鑰開啟臺灣資安新未來！
「資安產業的發展及產業資安的推動，其實關鍵點就是資安產業人才。」
開幕儀式中，數位發展部政務次長李懷仁也在致詞中強調，有好的人才，產業才能往前邁進，所以沙崙基地特別邀請首屆沙崙資安大賽脫穎而出的新秀選手上台分享，從新生代的角度分享對資安產業的看法與期待。其中，黃同學提到「硬體資安」的重要性、資安培育資源稀缺的議題都獲得與會者肯定，甚至後續產業演講時仍被反覆提及；而陳同學也談到資安大賽對他的深刻影響，無論是過程輔導、還是最終獲獎，都成為支持他深入資安領域的力量。儘管談話過程仍有幾分生澀，但他們對資安研究的熱情、與對沙崙基地培育的感激依舊清晰可見。
當新秀們從數位產業署的林俊秀副署長手中接過「沙崙金鑰匙」的那一刻起，邁向資安未來的大門也完全敞開。踩在他們腳下獲獎的舞台是比賽的終點，也是另一個起點。沙崙基地也將持續提供新秀們無償使用包含課程講座、演訓環境、共作空間等豐富資源，並繼續坐鎮產業、政策、技術的交接點，孕育產業新血、嫁接資安與不同企業的跨領域協作。
除了最基礎的人才養成，沙崙基地在產業資安應用的面向也是不遺餘力。今年下旬仍有多樣橫跨基礎設施、智慧綠能、半導體設備等不同領域的資安產品及物聯網設備，於沙崙基地的實測場域中進行駭客攻擊的情境模擬，考驗產品的防護能力以及進行資安人員攻防演訓。在嘉年華開幕儀式中，也由林俊秀副署長親自頒發驗測證書及獎座，肯定所有夥伴們為臺灣資安發展的努力。如此佳績不只展現出臺灣本土資安發展的軟實力，更凸顯出配有專業設備、技術支持的資安場域的重要性。
走入資安嘉年華，多元講座、趣味闖關，亮點成果親民展示
開幕儀式圓滿結束後，沙崙基地也安排許多與產業資安相關的跨領域講座，讓不同領域的參與者都能有所收穫。例如涉及醫療、航太、製造的「產業資安藍圖講座」，即是邀請產業聯盟透過資安評級輔導，帶動企業導入國產資安解決方案的經驗分享；或是「攻防驗測主題論壇」則是透過講座論壇，分享沙崙基地在攻防演練及驗測過程發現的常見產業資安漏洞。雖然講座內容涉及許多專業知識，但「資安聯防」的概念卻是許多演講內容的共同子題，讓每個領域、上中下游的不同企業們，都能輕易了解如何將資訊安全融入產業生態，維持最安全的網路、產品及服務。
除了資安領域的產官學人士，資安嘉年華也開放給對於臺灣資安發展感興趣的一般民眾參加，所以沙崙基地也規劃了豐富多樣的闖關體驗，讓民眾從遊戲體驗認識資安概念。最特別的是，闖關遊戲結合了沙崙基地特有的「攻防演訓、產品驗測實戰場域」，將解謎線索放入不同的驗測展示中，讓參與者在進行闖關遊戲的過程中，得以認識資安攻防運作的整體輪廓。而在活動主要會場的另一端，還有含括軟體、硬體、企業資安顧問、資安服務等多達20攤的資安新創企業受邀展出，新創企業們透過攤位布置、贈品與DM，結合現場專人的詳細介紹，就算是對資安實務運作沒有概念的人也能輕易理解，展現出臺灣資安新創產品／服務的多元活力。
孕育人才 x 攜手共進
數位時代下，資訊安全成為公私部門皆重視的領域，觀察這次資安嘉年華的舉辦盛況，也能發現一項特殊的轉變──不只上市上櫃的大型企業注重資安，越來越多的中小型企業、新創企業都開始注重資安領域的發展。而在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地成為一個育成人才、凝聚產業的關鍵節點，促進資安產業與產業資安彼此鏈結，一步一步、腳踏實地不斷累積，由政府帶領，攜手產業、人才一起朝向「數位好，臺灣產業才能更好；資安好，臺灣產業才能更好」的未來願景邁進。