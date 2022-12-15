2022/12/15,
中國

中國經濟正在迅速失去動力，資本外流可能是讓北京頭痛的下一個問題

中國經濟正在迅速失去動力，資本外流可能是讓北京頭痛的下一個問題
Photo Credit: AP / 達志影像

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新冠疫情及其後果在無形中給中國政府幫了一個忙——讓大量資金留在了國內。但隨著人們對中國全面重新開放的期望上升，有分析預測，資本外流可能是讓北京頭痛的下一個問題。

文：德國之聲中文網（路透社、mckinsey.com.cn）

中國對公民的跨境現金轉移有嚴格的控制，一年內不得超過五萬美元。即便如此，2019年中國的出境遊客還是在國外消費了2550億美元，促進了外國服務業和奢侈品行業的生意——從泰國的渡假飯店到巴黎的名牌手提包。《路透社》報導稱，疫情三年來，沒有這筆開支，相當於節省了7650億美元。

此外，不少富裕的中國家庭把孩子送到西方學校和大學讀書，這也是一大筆投資開銷。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行以來，中國嚴格的檢疫規定和護照管制阻止了人們出境旅行。截至2022學年，美國學校的中國學生入學人數已降至29萬，比兩年前的峰值下降了22％。

加上強勁的出口，中國的外匯存底在2021年底創下了五年來的新高，並一直保持在三兆美元以上。《路透社》分析，由於估計到民眾被壓抑的海外消費需求高漲，中國可能試圖保留部分出境旅行限制，以抑制現金外流。

中國經濟正在迅速失去動力，美國聯準會的加息也讓人民幣備受壓力。《亨利全球公民報告》（Henley Global Citizens Report）估計，今年將有一萬名高淨值人士離開中國，是繼俄羅斯之後最多的國家。看到嚴格的防疫限制和相關的抗議活動之後，更多的中國中產階級可能對他們自己在國內的前景也不看好。

然而，對中國來說，資本外流的代價可能比繼續關閉要小。全球經濟放緩正在威脅著出口這一中國最後的經濟亮點之一。今年11月中國製造業的訂單縮減了8.7％，超過了預期。

財政已捉襟見肘的地方政府擔心外國投資下降，已經爭先恐後地組織出國商務旅行，以重振信心。《路透社》的分析稱，中國等待全面開放邊境的時間越長，它將付出的代價就越大。

儲蓄增加，中產壯大

最新發布的《2023麥肯錫中國消費者報告》則指出，近期的宏觀經濟壓力令中國消費者的信心受到影響。

麥肯錫對中國消費者進行的調研顯示，有58％的受訪城鎮家庭希望「存點錢以備不時之需」，創下2014年以來的最高水準。同時儲蓄率一路攀升。2022年前9個月，中國居民存款金額增長了14兆元人民幣。

國家統計局的數據顯示，2022年前三季度，中國居民人均可支配收入較去年同期名義增長5.3％。按照家庭年收入超過16萬元人民幣的標準，越來越多的中國家庭躋身上中產階級（Upper-middle-class）行列。麥肯錫報告預測，未來三年，中國有望再增加7100萬個上中產階級家庭。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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