2022/12/17,
健康

網傳「泡完熱水再沖冷水，可訓練血管強度」，醫師警告：極端溫度變化，當心引起主動脈剝離

網傳「泡完熱水再沖冷水，可訓練血管強度」，醫師警告：極端溫度變化，當心引起主動脈剝離
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我們想讓你知道的是

主動脈是心臟要將血液傳到全身血管途中很重要的結構，就像一個多層的水管，有時會因血壓太高、外傷等原因造成血管破裂，血液滲進去，崩開了主動脈的血管壁，這就是「主動脈剝離」。極端溫度會過度刺激周邊血管，造成血壓突然飆高，嚴重可能引起「主動脈剝離、心肌梗塞、中風」等致命的危急狀況。

進入冬天，全台氣溫明顯降低，許多人在下班之餘或假日選擇泡澡或泡湯來放鬆紓壓，傳言：「泡完熱水再沖冷水，可訓練血管強度！」花蓮慈濟醫院外科部主任張睿智澄清，極端溫度會過度刺激周邊血管，造成血壓突然飆高，嚴重可能引起「主動脈剝離、心肌梗塞、中風」等致命的危急狀況。

先前陸續傳出藝人因為主動脈剝離而離世的遺憾新聞，引起社會大眾的關注。張睿智主任表示，主動脈是心臟要將血液傳到全身血管途中很重要的結構，就像一個多層的水管，有時會因血壓太高、外傷等原因造成血管破裂，血液滲進去，崩開了主動脈的血管壁，這就是「主動脈剝離」。

崩開的血管可能會造成血液逆流回心臟，讓心臟突然衰竭；也可能因為血管壁崩塌造成冠狀動脈被壓迫，產生心肌梗塞；還有可能因為血液流到心包膜腔，把心臟壓扁了，讓心臟無法跳動；甚至是造成腦血管或其他血管供血不足，出現讓病人突然中風等急迫症狀。

為什麼主動脈剝離常秋冬發生在浴室？有何前兆？

張睿智醫師表示，天氣冷或者是洗澡前脫去衣物的時候，接觸到冷空氣會讓人體周邊的毛細孔與微細血管收縮，在這種情況下血壓會上升，心臟的阻抗就會增加，當心臟無法負荷這個壓力時，很可能就會有急性心血管疾病的風險。

臨床上，主動脈剝離的病人會有「胸口劇烈的撕裂疼痛」，有時候會從前胸延伸痛到後背，有時候是從後背痛到前胸。張睿智醫師提醒，如果有類似感覺產生，請直接撥打119，請求緊急醫療協助。

醫師也建議，如果有慢性病史，尤其是高血壓的民眾，泡澡時，一定要注意自身狀況，同時要避免過冷或過熱的極端溫度刺激，才不會讓遺憾發生。

本文經大家健康授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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