TNL+ 2022/12/14,
中國

中國「新十條」防疫髮夾彎：初衷仍是政權穩定，難保「封控封城」捲土重來

中國「新十條」防疫髮夾彎：初衷仍是政權穩定，難保「封控封城」捲土重來
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在疫苗有效力不足、醫療資源缺乏的狀態下，政府與社會大眾沒有萬全的準備，中國疫情可能出現海嘯式爆發，民眾擔憂中共可能會走回頭路，讓「封控封城」捲土重來。

過去近三年，中國堅守「動態清零」的防疫路線，全國各地嚴格封控的封城措施，民眾不但被強制足不出戶，企業也被迫停產減產甚至停工，可以說，中共嚴格的防疫政策，搞得民不聊生，經濟疲軟不振，更是讓社會民怨四起。

在此之下，「白紙運動」成了社會不滿聲浪的破口，迫使中共必須改弦更張，公佈「新十條」措施，內容放寬了現行的防控規定，「類解封」不再提及「動態清零」，許多中國防疫專家也跟著髮夾彎，改口全國防疫的重心是預防重症病例。

然而昨是今非的說法，也完全體現了中共的統治慣性風格。

新十條鬆綁防疫，中國疫情專家也跟著髮夾彎

「白紙運動」讓中國社會對防疫政策的不滿宣洩而出，無論是封控導致人民生活不便，或是經濟發展陷入低迷的困境，習近平才剛剛延任成功，但國內挑戰接踵而來，可以說，這是他掌權十年以來面臨的最大政治危機。

為了維持政權穩定，中共沒有立即採取政治肅清的鎮壓動作，反而很快的調整防疫路線，推出鬆綁相關措施的「新十條」方針，意圖緩解社會對政府的不信任，「與病毒共存」突然成為主流思維，讓外界感到意外，顯然這搓破了科學防疫的假面，以擴大成了政治壓力。

許多中國醫學及傳染疾病專家紛紛跳出來力挺中共的新防疫措施，見風轉舵的速度，不得不說這些號稱客觀的科學專家，「政治正確」的態度令人歎為觀止。

然而，就算用今天的自己打臉昨日的自己，這也不會是中共最在意的問題，畢竟在專制的黨國體制，「科學」是用來服務政治的工具，所謂的客觀理性都是為了粉飾政策失敗的藉口與說法罷了。

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