萬維鋼《佛畏系統》：達到「灰度認知，黑白決策」境界的人，才可以託付大事

文：萬維鋼

灰度認知和黑白決策

「灰度認知，黑白決策」是最近流行的一句話，我最早是聽羅振宇說的，也不知發明人是誰。這句話非常有道理。我們知道世界不是非黑即白的，其中有很多灰色地帶，所以我們必須有灰度認知。可是，如果要做事的話，卻不能是灰色的。

比如，天氣預報說今天下雨的機率是四○％，那意思就是可能下雨，也可能不下雨，這就是灰度認知。可是在行動上，你要麼帶傘，要麼不帶傘，你不可能帶一把四○％的傘，這就是黑白決策。

其實這個說法以前就有。毛澤東曾稱讚鄧小平：「思圓行方，既有原則性，又有高度的靈活性。」

「思圓行方」，思維是圓的，行動是方的，這不就是灰度認知、黑白決策嗎？達到這個境界的人，才可以託付大事。那到底怎麼思圓行方，怎麼把握原則性和靈活性呢？這裡面有邏輯。

在講靈活性之前，你得先學會原則性。並不是所有認知都是灰度的。

為什麼要講原則

世界上有的人講原則，有的人沒原則，他們的人格高度有雲泥之別。講原則過了頭，可能有缺點，比如做事太過死板，有點迂腐，甚至有點「愣」；但是不講原則，就沒有優點。

講原則，你才能講邏輯，你才是講理的，你說的話才值得聽，你的行為才是可預期的，別人才會和你合作。如果一個人沒原則，什麼事情都幹得出來，那就絕對不能讓他承擔任何重要責任，這樣的人很難在社會上立足。

講原則，最符合邏輯的做法，是效法數學。數學講「公理」，也就是無須證明的事實，是邏輯推導的起點。比如歐幾里得，就是從五條最基本的公理出發，推導出整個平面幾何學。數學家鄭樂雋認為人生原則也應該構成一個合理的邏輯體系，最好能從幾條基本原則出發，推導出整個行動指南。

怎麼找到自己的原則呢？最好的辦法就是不停地追問自己：我為什麼這麼認為？一直追問到沒有為什麼、我就相信這個為止——那就是你的原則。

比如說，有的人認為政府應該透過社會福利專案，救助窮苦人；有的人認為每個人都應該自立自強，別指望別人。那你要問，你為什麼這麼認為呢？如果一個人的回答是：政府本來就應該這麼幹，我就這麼認為。那層次就有點低了。

高水準的回答得像這樣：人不是孤立的動物，人與人之間充滿了聯繫。窮苦人的生活得到改善，不僅僅對他們自己有好處，他的親友、他周圍的人都會受益，整個社會環境變好了，對繳稅的人也有好處。幫助別人，其實就是幫助自己。

這個答案提供了一個更底層的邏輯，一個更基本的原則。我們現在特別愛說「底層邏輯」「第一原理」這些詞，其實就是在追問你這套邏輯體系的公理是什麼——也就是你的原則。

兩個講原則的人哪怕有矛盾，也可以談，講一講各自相信什麼，也許就能在某一層原則上達成共識。你是國民黨，我是共產黨，咱倆政治理念不同，但是抗日救國你得贊成吧？那現在我的部隊是去打日本人的，你怎麼就不能給個方便呢？這就叫求同存異。

效法數學的精神，原則應該是分層的，越深層的原則越少、越簡單、越不容違反。反過來說，如果一個人把什麼東西都當作原則，只知道說我喜歡這個、不喜歡那個，不知道為什麼喜歡、為什麼不喜歡，那其實只剩下任性。

從最底層的幾個原則出發，隨時審視和判斷自己的決策，你的行事就會非常篤定。別人看你特別靠譜，你自己看自己也有一種榮譽感。

但是話說回來，我們能不能用原則指導我們的一切行為，讓每一個決策都那麼有邏輯呢？答案是不能。

灰度認知

所謂灰度認知，就是真實世界有些事並不是非黑即白的邏輯。我要保持健康，所以我重視食品安全，所以我不吃過期的食物，這很符合邏輯。如果有一瓶牛奶，上頭寫著三月二十六日過期，而現在是三月二十五日深夜，我為了不浪費，是不是應該趁零點還沒到，趕緊喝掉呢？

過期時間不可能是精確科學的。牛奶的性質不會在半夜十一點五十九分五十九秒到零點這一秒鐘之內發生急劇變化。實在不想浪費的話，等到明天早上再喝也沒什麼大問題。世界是有灰度的。

再比如你決心戒酒。今天是中學畢業三十週年聚會，三十年沒見的老師說要跟你喝一杯，你能不喝嗎？酒喝多了有害，但是不喝與喝多之間，存在灰度。哪怕從純邏輯來講，這裡面也沒有明確的分界線。

鄭樂雋舉了一個美好的例子，是珍．奧斯汀的小說《傲慢與偏見》的一個情節。伊莉莎白問達西先生是什麼時候愛上她的，達西先生回答說：「我不知道是在哪一個時刻、哪一個地點，或者是你的哪一個形象、哪一句話讓我愛上你。那是在很長時間之前，在我意識到愛上你之前，我就已經愛上你了。」

你看，愛上一個人也不是非黑即白，從完全沒愛到確定愛上，是一個連續過渡的過程。這種灰色地帶特別不好決策。

比如你為了減肥，決心要少吃餅乾，但是你真的喜歡吃餅乾。你想，只吃一小口餅乾，難道還能影響減肥大業嗎？肯定不會。那再吃一口呢？應該也沒事。符合邏輯的結論是，不管今天你已經吃了多少餅乾，再多吃一小口也不會有本質上的區別。那你到底應該吃幾口呢？

再比如，前一段時間熱議的「Me Too」話題。到底什麼行為構成性騷擾？握手肯定沒事，那碰一下肩膀算不算呢？

要畫線，邏輯上不支援絕對的畫線。不畫線，就有了得寸進尺的機會。吃一小口餅乾沒事，再吃一小口也沒事，吃著吃著你就胖了。如果握個手沒事，碰一下肩膀也沒事，最後你可能就被性騷擾了。那這條線到底應該怎麼畫呢？

黑白決策