【小說】《有母親等待的故鄉》選摘：他發誓要出人頭地再回來，但四十多年都沒回家未免太超過了
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這項歸鄉服務的費用，兩天一夜就要價五十萬日元，對於在現實中已經無家可歸的三人來說，這樣的體驗實在不可思議。他們將會以什麼樣的心情，與故鄉的「母親」重逢？這位無可取代的「母親」，又會如何改變他們人生的道路？
文：淺田次郎
松永徹的故事（節錄）
母親在故鄉盼著兒子歸來。松永徹回到故鄉的車站，眺望絢麗的群山，以及一望無際的蒼穹。
用力吸一口清新的涼風，吐出都會的繁雜喧囂。這裡的空氣有一股天然的味道，和高爾夫球場截然不同。
現在正是欣賞紅葉的好時節，車站前卻沒幾個人影。東北新幹線即使平日也客滿，加上轉搭其他鐵路又要花上一個多小時，交通如此不便，也難怪這片觀光勝地會失去往日的榮景。現在不管去哪都不用三小時，像這種美不勝收的地方，也就更容易被人遺忘了。
站前只有一輛等著載客的計程車，從同一班列車下來的中國人，帶著全家人坐上那輛計程車。看那位年輕的一家之主興高采烈，想必是接近包場的享受完名勝以後，要去附近的溫泉旅館投宿吧。話說回來，知道這種地方，還真了解日本。
松永徹決定打電話回公司，有事找他的人幾乎都用電子郵件聯絡，但他一定會打電話回覆。因為他相信，用嘴巴講比打字想文章省事。
松永徹告訴祕書要回鄉參加法會。姑且不論理由真偽，放下公務處理私事，委實令他過意不去。
「目前沒有急務，請慢慢來。」
連續兩天沒有會議、沒有訪客，也不用參加餐會，這簡直就是奇蹟。既然如此，那乾脆——
「不好意思，容我再提出一個任性的要求。我要關手機電源了，不然對身邊的人也不好意思。明天下午我會再開機。」
祕書一時有些困惑，但也沒有多問什麼。
不然對身邊的人也不好意思，這句話給祕書很多想像空間。然而，這位祕書不愧是前任社長掛保證的優秀人才，為人非常機靈。
如果祕書知道，一個拋棄父母和家鄉的男人，隔了四十多年才回歸故里，大概也不會多問什麼。尤其是知名企業的大老闆處理私事，下面的人就更不敢過問了。
松永徹關掉行動電話，前往公車搭乘區。
「請問有開往相川橋嗎？」
司機給了肯定的答覆後，仔細端詳著松永徹的外貌。或許像他這樣的乘客很罕見吧，看起來既不像本地人，也不像觀光客。
松永徹其實思考過，久未回鄉應該穿什麼比較合適。只不過，他平常外出都穿西裝，再不然就是高爾夫球裝，所以直接穿了白色襯衫，搭上一條樸素的領帶。
他已經想不起自己有多久沒搭公車了。他的住處和公司離地下鐵車站都不遠，六年前升上高階主管以後，公司也派車接送他上下班。
松永徹遵照司機的指示拿取車票，挑了一個位子坐下來。按照車上的告示板，到相川橋還很遠，車資也不菲。
車上還有兩位老婆婆，應該是看完病準備回家吧，她們的聽力似乎不太好，講話的音量很大。好像是在討論彼此的身體狀況，只可惜鄉音太重，松永徹聽不懂詳細的內容。他心裡想的是，原來自己不只拋棄父母和故鄉，連故鄉的語言都忘了。
這裡一小時只有一班列車，接駁的公車等著不會來的乘客，等了一會後，車身像剛睡醒打哆嗦般發出震動，終於發車前進了。
站前的馬路上有一些餐飲店和賣土產的店鋪，但大多都沒有開張。過去景氣大好時翻新過的市容，現在看來格外冷清。一樣是寒風吹拂，山上的紅葉美不勝收，行道樹卻只剩下空蕩蕩的枝頭。
除了牽狗散步的老人家，路上再無其他人影，大概是避開寒冷的清晨和傍晚，趁著溫暖的午後出門散步吧。
說是老人家，松永徹自己也不年輕了。就不曉得他如期退休後，能不能過上這麼悠閒愜意的生活。
在車上目送老人和小狗離去後，松永徹面露苦笑。剛才那個老人，有沒有可能是中學或高中時期的同學呢？當然，他也只是想想罷了，照理說那是不可能的。
公車開過小市區，眼前出現一片已經收成的田園。連續開過的幾個車站都沒人上下車，風景也變得越來越詩情畫意。
松永徹想起了「衣錦還鄉」這句話。若是正常的返鄉探親，或許稱得上是衣錦還鄉吧。
父母交代過，沒有成為一方之霸不准回家，他也發誓要出人頭地再回來。但四十多年都沒回家，未免太超過了。
嚴格講起來，松永徹一點企圖心也沒有。也因為這樣，他在公司算是一個怪人。要是有成家，多少會有那麼點拚勁吧。偏偏他太挑了，挑著挑著就挑到四十歲，後來也懶得談戀愛，過了五十歲直接放棄結婚。好在天生性格嚴謹，做事也算靈巧，做家事對他來說一點也不痛苦，甚至可以說是興趣。換句話說，「放棄結婚」這話只說對了一半。
松永徹本來以為，自己老大不小還沒結婚，公司一定會懷疑他的社交能力有問題。不料公司的人事政策相當公平，松永徹也沒立過什麼大功，卻賞了他高階主管的職缺，讓他連幻想退休生活的時間也沒有。
其後，公司接連爆發作帳和操縱股價的醜聞，上面的老屁股統統引咎辭職，論資排輩又輪到松永徹升官。
上一任社長成功重振公司業績，還問松永徹願不願意繼承大位，一開始他以為自己是不是聽錯了。松永徹依舊缺乏野心，但也想不到拒絕的理由。
真要說理由的話，公司創業一百二十年來從沒有單身的社長。不過，把單身當成一種時代潮流，似乎也就沒那麼奇怪了。近年來單身的員工越來越多，而且不分男女老少，大家都樂見單身人士繼任大位。
公車開過一座小丘陵，路旁有一座不像水池的大湖泊，水面映照著湛藍的天色。被公車嚇到的白鳥飛上天空，松永徹看著那些白鳥，這才有回歸故里的感覺。
相川橋顧名思義，是兩條小河相會之地的橋梁，公車站牌就設在橋的旁邊。從車站整整開了四十分鐘才到這裡，兩條規模相當的清澈小河匯聚，從山間流到村落，河上搭了座青苔滿布的石橋。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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