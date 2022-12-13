「陸生是兩岸和平天使」，疫情阻斷教育交流，私校校長呼籲兩岸促進陸生來台

中國自疫情以來關閉陸生來台就學的管道，再加上台灣的邊境管制政策，導致陸生數量到達數年來的低點。隨著疫情趨緩，政府逐步開放邊境、取消入境人數限制，陸委會也在11月開放陸籍研修生來台，但對岸是否也持開放態度則有待觀察。

而少子女化近年嚴重影響大專校院生源，私校首當其衝，陸生的開放對正逢招生寒冬的私校來說，形同看見一絲曙光。對此，海峽兩岸教育交流促進協會舉行陸生來台就學座談會，由升學輔導網站「大學問」協辦，邀請立委及私立大學校長與談，呼籲政府及中國方面能擴大陸生來台。

私立大學協進會理事長、大同大學校長何明果指出，過去兩岸學術交流行之有年。學生會來台交換、讀研究所，老師當訪問學者，但最近比較中斷。一直以來他都鼓勵學生出國唸書、換個環境學習，對中國學生而言，台灣是最好的選擇，除了學費相對歐美日韓更加便宜，又沒有語言的障礙。

從技職教育的角度來看，私立科大協進會理事長、龍華科大校長葛自祥指出，中國的「高職」形同台灣早年的「三專」，每年招生規模到達556萬人。而很多學生念完3年專科以後，會想繼續參加所謂「普通高等教育專科升本科考試」（專升本），讀2年書、取得大學文憑，如同台灣專科畢業去考二技。葛自祥進一步表示，中國在技職方面人才需求殷切，於AI、物聯網、元宇宙等各領域都缺乏實務技術人才，如果讓這些學生到台灣，對中國培養實務人才絕對有幫助。

談到所謂非取得學位的「研修生」，私立教育事業協會理事長、中國科大校長唐彥博表示，中國學生來台最大宗的就是研修生，於2015年達到最高峰，有3萬4114名研修生來台；2016年開始，隨著兩岸關係緊張逐步遞減，到2019年只剩下1萬6696人，疫情之後研修生數量更是直接歸零。

唐彥博呼籲，在台灣取消入境限制、允許陸生研修生來台，中國也逐步解封的現在，是兩岸教育「天時地利人和」的交流時機。同時，我國技職體系在國際競賽也充分展現能量，於國際技能競賽名列世界第3，若可以透過研修生、產學合作讓陸生來台短期培訓，到中國便能繼續在台商設立的工廠工作。

靜宜大學董事會監察人陳振貴點出「學歷採認」的問題，中國有2799所大專校院，台灣採認的高教學歷只有346所；相對的，除了軍警校院的限制外，中國在2006年全面採用台灣大專校院學歷。

陳振貴呼籲應擴大中國學歷、學分的採認，建議由中國中央及各省市教育主管機關，依照國際高等教育認證的標準，提出符合的大專院校名單，給台灣官方做採認。再來，目前的聯招管道是陸聯會和海峽兩岸中心，陳振貴希望能開放各校辦理單獨招生、多元入學管道，並開放兩岸高教資訊透明化。

我方歡迎陸生來台，對岸呢？

先前教育部長潘文忠在立法院教育及文化委員會備詢時，就曾提及中國這幾年管制學位生，導致互相聯繫的管道不順暢。座談會上也有媒體詢問，我方一直都歡迎陸生來台，關鍵是否在說服對岸讓陸生來台？

唐彥博認為，這個問題分為三個階段解答，第一階段是透過記者會等方式，讓社會大眾關注議題；第二階段是進行協商，像是前教育部長吳清基任內就曾從立法角度做突破，外部環境形成之後，也能透過民間協助，進行良性的溝通協商；第三階段就是實質交流。

「陸生其實是兩岸的和平天使」，陳振貴表示，陸生和赴中台生對兩岸的和平發展是有幫助的。從他個人的經驗來看，2009到2010年間，中國有大量研修生、交換生來台灣，當時是一個非常友善的環境促成的，因此呼籲中央要製造這樣的環境。

最後，唐彥博則建議，疫情後的兩岸交流能有更多元的形式，例如數位化是台灣的強項，像是空中大學。針對各校的專長、特色，教育部可以達成平台，讓中國想來台卻來不了的學生來台研修，研修後如果能成為本科生入學，則可以認可學分。

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核稿編輯：楊士範