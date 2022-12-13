「陸生是兩岸和平天使」，疫情阻斷教育交流，私校校長呼籲兩岸促進陸生來台
我們想讓你知道的是
陸生的開放對正逢招生寒冬的私校而言，形同看見一絲曙光。對此，海峽兩岸教育交流促進協會舉行陸生來台就學座談會，，邀請立委及私立大學校長與談，呼籲政府及中國方面能擴大陸生來台。有媒體詢問，我方一直都歡迎陸生來台，關鍵是否在說服對岸讓陸生來台？
中國自疫情以來關閉陸生來台就學的管道，再加上台灣的邊境管制政策，導致陸生數量到達數年來的低點。隨著疫情趨緩，政府逐步開放邊境、取消入境人數限制，陸委會也在11月開放陸籍研修生來台，但對岸是否也持開放態度則有待觀察。
而少子女化近年嚴重影響大專校院生源，私校首當其衝，陸生的開放對正逢招生寒冬的私校來說，形同看見一絲曙光。對此，海峽兩岸教育交流促進協會舉行陸生來台就學座談會，由升學輔導網站「大學問」協辦，邀請立委及私立大學校長與談，呼籲政府及中國方面能擴大陸生來台。
私立大學協進會理事長、大同大學校長何明果指出，過去兩岸學術交流行之有年。學生會來台交換、讀研究所，老師當訪問學者，但最近比較中斷。一直以來他都鼓勵學生出國唸書、換個環境學習，對中國學生而言，台灣是最好的選擇，除了學費相對歐美日韓更加便宜，又沒有語言的障礙。
從技職教育的角度來看，私立科大協進會理事長、龍華科大校長葛自祥指出，中國的「高職」形同台灣早年的「三專」，每年招生規模到達556萬人。而很多學生念完3年專科以後，會想繼續參加所謂「普通高等教育專科升本科考試」（專升本），讀2年書、取得大學文憑，如同台灣專科畢業去考二技。葛自祥進一步表示，中國在技職方面人才需求殷切，於AI、物聯網、元宇宙等各領域都缺乏實務技術人才，如果讓這些學生到台灣，對中國培養實務人才絕對有幫助。
談到所謂非取得學位的「研修生」，私立教育事業協會理事長、中國科大校長唐彥博表示，中國學生來台最大宗的就是研修生，於2015年達到最高峰，有3萬4114名研修生來台；2016年開始，隨著兩岸關係緊張逐步遞減，到2019年只剩下1萬6696人，疫情之後研修生數量更是直接歸零。
唐彥博呼籲，在台灣取消入境限制、允許陸生研修生來台，中國也逐步解封的現在，是兩岸教育「天時地利人和」的交流時機。同時，我國技職體系在國際競賽也充分展現能量，於國際技能競賽名列世界第3，若可以透過研修生、產學合作讓陸生來台短期培訓，到中國便能繼續在台商設立的工廠工作。
靜宜大學董事會監察人陳振貴點出「學歷採認」的問題，中國有2799所大專校院，台灣採認的高教學歷只有346所；相對的，除了軍警校院的限制外，中國在2006年全面採用台灣大專校院學歷。
陳振貴呼籲應擴大中國學歷、學分的採認，建議由中國中央及各省市教育主管機關，依照國際高等教育認證的標準，提出符合的大專院校名單，給台灣官方做採認。再來，目前的聯招管道是陸聯會和海峽兩岸中心，陳振貴希望能開放各校辦理單獨招生、多元入學管道，並開放兩岸高教資訊透明化。
我方歡迎陸生來台，對岸呢？
先前教育部長潘文忠在立法院教育及文化委員會備詢時，就曾提及中國這幾年管制學位生，導致互相聯繫的管道不順暢。座談會上也有媒體詢問，我方一直都歡迎陸生來台，關鍵是否在說服對岸讓陸生來台？
唐彥博認為，這個問題分為三個階段解答，第一階段是透過記者會等方式，讓社會大眾關注議題；第二階段是進行協商，像是前教育部長吳清基任內就曾從立法角度做突破，外部環境形成之後，也能透過民間協助，進行良性的溝通協商；第三階段就是實質交流。
「陸生其實是兩岸的和平天使」，陳振貴表示，陸生和赴中台生對兩岸的和平發展是有幫助的。從他個人的經驗來看，2009到2010年間，中國有大量研修生、交換生來台灣，當時是一個非常友善的環境促成的，因此呼籲中央要製造這樣的環境。
最後，唐彥博則建議，疫情後的兩岸交流能有更多元的形式，例如數位化是台灣的強項，像是空中大學。針對各校的專長、特色，教育部可以達成平台，讓中國想來台卻來不了的學生來台研修，研修後如果能成為本科生入學，則可以認可學分。
延伸閱讀
- 我國開放陸籍研修生來台，大學：國台辦仍未明言是否開放
- 白紙運動數十學校響應，1萬2000名赴中留學生安全誰來顧？教育部長：海基會聯繫
- 在台陸生確診缺乏醫療保障，也無法透過實名制購買快篩試劑，「陸生納入健保」問題再度浮上檯面
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：楊士範
Tags：
在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。