「政治精算師」變身「勝選黨主席」：朱立倫聲勢急拉，成為侯、郭爭大位不能輕忽的關鍵角色

文：馬牧原

短短不到ㄧ年時間，經歷過四大公投、中二立委補選及北市罷昶案等一連串嚴重挫敗，被外界戲稱為「輸綠倫」的國民黨主席朱立倫，這一回，終於在九合一大選成功雪恥，帶領藍營選將橫掃全國13縣市、六都更搶下四都，將中央完全執政的民進黨逼退到北港溪防線以南。

朱：洗刷票房毒藥惡名

選後，免除逼宮壓力穩住黨權的朱立倫，搖身一變成「勝選黨主席」，重新回到2024年黨內競爭行列，包括新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘等對手，恐怕仍難以忽視朱立倫未來的關鍵角色。

「我個人不會有任何一絲一毫的自滿，更絕對沒有一分鐘的高興！」九合一狂勝後的首次國民黨中常會，朱立倫臉上看不到喜悅，反倒是有些神情嚴肅地對所有黨內同志發表公開談話，朱除再次定調，此次選戰不單是國民黨的勝利，而是所有「非綠陣營」的勝利外，他並強調未來會繼續堅持「走對的路、提對的人」、「無私無我」及「團結勝選」三大原則。

只不過，朱立倫上述宣示的三大勝利原則，究竟是僅止於接下來明年初登場的台北、南投兩場立委補選，或延續到下一屆區域及不分區立委提名，還是擴及至下屆正副總統人選布局考量也一體適用？所謂「非綠陣營」又將如何運作、結合？仍是留給外界不少疑問，對日後藍營內部的競爭局勢也埋下諸多伏筆。

對此，有藍營人士觀察，朱立倫「回鍋」重掌黨機器後，不管是之前掀起的桃竹苗提名之亂或副主席夏立言在中共圍台軍演後訪中爭議等事件，朱屢遭批評剛愎自用、一意孤行，不願與黨內充分溝通，導致其領導威信一路下跌，「政治精算師」給予外界的印象太過深刻，更造成朱個人的民調支持度及民間聲望總是敬陪末座，似乎就快要成為黨內的新「票房毒藥」。

沒想到，這次九合一結果卻讓人跌破眼鏡，朱立倫竟如此順利地挺過黨內逼宮政治危機。成王敗寇，印證了他當初提名人選所堅持、考量都是對的，「縱使黨內對朱再有天大不滿，國民黨已經贏成這個樣子，也很難再對他有何嚴厲批判或責難了！」該位藍營人士說道。

另有親朱幕僚更指出，此次地方選戰過程中，朱立倫可說是充分發揮「總教練」角色。無論是替藍營議員或黨籍縣市長候選人站台輔選，朱皆謹守本分，避免鬧出四年前時任主席吳敦義在選前關鍵時刻南下輔選的「母豬說」失言風波。

此外，朱立倫除了慎防讓自己變成扯後腿的「豬隊長」外，包括與侯友宜、台中市長盧秀燕或高雄前市長韓國瑜等人同場互動時，更是維持低調、不搶主角風采的態度，數度公開盛讚侯、盧等人是藍營「最強母雞」，施政成績備受市民肯定等。

侯：出場工程具高難度

朱立倫充分「尊侯」展現在選前幾次重要造勢活動，例如，選前「黃金週」於桃園舉辦的北北基桃四市造勢晚會，朱雖在台上牽起眾人的手，但大進場前集合時，朱則刻意以手示意要侯走在前頭領軍，自己則默默跟隨隊伍後面壓陣。

另一場侯陣營主辦的六都合體造勢，朱也一切遵照新北「主場」安排，擔任開場嘉賓率先致詞替造勢晚會「暖場」，為的就是不讓外界有見縫插針機會，選前大作朱、侯心結文章。

有黨內輔選要角分析，相較於2018年勝選主因是「韓流」帶動所致，藍營內有單一突出的特定對象，這次九合一大選則沒有特定的「流」或個人角色被特別凸顯、投射。

因此，接下來2024年大選黨內的權力結構競逐賽局中，誰是最能帶領國民黨與民進黨進行議題攻防，對「抗中保台」等發揮最強檢驗能量的人，才有機會獲得黨內青睞及支持，成為總統提名人選。

換言之，此次侯友宜雖大贏了對手接近46萬票，展現其驚人基層實力及人氣魅力，但面對政治敏感話題時，侯卻總是以「好好做代誌」一句話，試圖輕輕帶過。看在不少藍營輔選人士眼裡則搖頭直言，這套地方選戰模式，恐怕無法再適用於侯要選總統時，回應更高層次的國家定位、兩岸論述或美中關係等議題。

更何況，侯究竟要如何「出場」宣布角逐總統大位，避免遭譏「落跑市長」陷入當年韓國瑜參選的困境，黨內也咸認這是一項難度頗高的政治工程。

藍營人士指出，相較之下，朱立倫2016年已經選過一次總統，不僅接受過民意檢驗，與美中之間也一直保持良好關係，對比副總統賴清德「務實的台獨工作者」印象，主張兼顧強化防衛（Defense）及對話避戰（Dialogue）「2D戰略」的朱，應是美方更能夠接受的人選之一。

因此，選後藍營內部已有不少人反而認為，在有了前黨魁吳敦義的前車之鑑後，相信朱立倫應該不至於再重蹈覆轍，讓自己落入「吳敦義2.0」極為難堪的下場。反倒是，政治頭腦如此精明的朱，應會更充分地利用九合一勝選「籌碼」，讓自己重新回到黨內競爭行列或談判桌上，進一步與侯友宜、郭台銘等人叫板，讓其難以輕易與朱撕破臉。

至於已取得總統大選「入場門票」的柯文哲，則可能成為朱口中「非綠陣營」或「下架民進黨」另一支能扳動黨內競爭賽局的重要槓桿或支點。

Photo Credit: 財訊

郭：與侯有接力默契？

針對總統大選的黨內競爭局勢，藍營內部另有一種說法，亦即郭台銘、侯友宜已經見面談過好幾次，兩人都願意支持對方出線，甚至還有所謂的「郭侯配」傳聞，也就是郭2024年當完一任後，再由侯2028年接棒參選總統的選項組合。

熟悉郭的藍營知情人士私下更是掛保證強調，以侯、郭的交情，兩人一定會事先協調好，不會重演前年郭韓朱互打、互卡的分裂廝殺局面。就算郭台銘真的再次選總統，也一定會掛國民黨籍。