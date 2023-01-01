【書評】《有母親等待的故鄉》：有時人們需要謊言並不僅是聊以安慰，而是一種與親密之人示弱的方式
我們想讓你知道的是
謊言亦不僅是一種過渡，那些於生命中看似自欺的謊言，不僅讓我們得以在艱困的時刻得到安慰，讓身心獲得休憩，亦讓我們發現自身的軟弱與缺陷，從而尋獲修補或改道的契機，而於謊言過後，我們仍必須走向真實。
文：陳曉唯（作家）
前些年的一場聚會裡，朋友談起父親病重臥榻時的狀況。那時，他的父親喜歡寫日記，天天埋首寫著，日記本寫得密密麻麻，寫的卻不是當下的事，而是多年前的故事，他特別喜歡寫童年的事，除了日記外，父親也經常說起從前。有次父親對他說，年幼時，家裡經濟窘迫，三餐都難能溫飽，可母親每天都將家裡養的雞生的唯一一只雞蛋留給他，而且都是早餐時，仍記得學校離得遠，每日都得早起，醒來便聞到滿室油香，見餐桌已擱著一盤煎蛋。
母親習慣將蛋的邊緣煎得焦黃酥脆，蛋黃則是半熟的，他喜歡在蛋上淋些醬油，用筷子將蛋切成一小塊一小塊，一點一點地珍惜著吃，幾次想分給母親，母親都婉拒了，於是他後來吃煎蛋時，總能想起母親；或是冬天時，他特別怕冷，夜裡雙手冷得無法入眠，母親會將他的手擱在她的懷裡，那是他第一次感覺女人的乳房原來如此柔軟溫暖。諸如此類的童年往事，父親說了又說，於日記裡反覆地寫著，生怕旁人不知道這些事，更怕自己忘記似的。
聽完故事，聞者都覺得他的父親必然是個深愛著母親的人，然而，他卻說：「但這些故事都不是真的，我奶奶在生我父親時便難產死了，但因為他病重的緣故，每個人都只是聽，不忍心點破。我父親說這些故事時的眼神總是發亮，他深深相信這些不曾存在的，虛構的故事，於是每次聽他談起時，我總莫名地背脊發涼，感到些微的害怕。」他邊說，眼神透著無法言說的惶恐。同桌的友人問他：「為什麼是害怕？」他面露疑惑地回答著：「可能覺得我父親在說謊，因為我印象中的父親是個不說謊的人，但他所說的故事算是一種謊言嗎？」
在他的記憶裡，父親是個思維理性的人，話少而嚴肅，在大學裡教授化學直至退休，深受學生愛戴。那些日子，他總覺得父親與他過往認知的不同，他總告訴自己，或許是因為病痛，致使父親的記憶錯置改變了，於生命裡生出了一個不曾存在的母親。
近日讀淺田次郎的作品《有母親等待的故鄉》時，總想起這段故事。於書中，淺田老師描寫了於不同領域皆有所成就的主角們，內心隱藏著不能與外人道的孤獨與困境，因緣巧合之下，他們購買了信用卡公司為頂級客戶提供的「歸鄉服務」。「歸鄉服務」安排他們前往虛構的故鄉，感受如戲劇般的鄉愁。原以為僅是體驗鄉愁的旅程，主角們卻因旅途裡的靈魂人物「母親」而深受動容，甚至陷入虛實難辨的情境之中，無可自拔。
他們深切知悉「鄉愁之旅」是場精心安排的戲，目的是讓他們能藉此放鬆身心，而旅程中與他們相伴的母親僅是名演員，而非真正的母親，然而，藉由與這位假扮的母親的對話互動，品嚐她所做的料理，聆聽她訴說的故事，他們不自覺地逐步深陷懷鄉之感，他們必須不斷地告誡著自己這不是真實的，同時又渴望深信這並非一場謊言。
然而，謊言的意義是什麼？
朋友的父親逝世多年後，他又一次談起父親時，他曾說：「我後來在想，我父親口中所談的那個根本不存在母親其實是一種過渡，是他對自我的反射，與他很相似卻不是真實的，他透過這樣的方式確認自己還活著，甚至藉由虛構出來的母親，填補了他生命中從未有過母親的缺憾，因為他無法對別人訴說他的病痛與脆弱，他借用了這樣的方式將內心的軟弱釋放出來，他其實是在對我們示弱，而我當時並不是害怕我父親說謊，我只是不願意去承認他原來也有軟弱的時候。」
謊言其實是一種過渡，有時人們需要謊言並不僅是聊以安慰，而是一種與親密之人示弱的方式。如同淺田老師筆下所建構的懷鄉之旅，那個虛構的母親，她帶來的並非僅是母性或母親的安慰，更多時候，主角們透過她得以映照出當下的模樣，明白自身的傷痕與無助，藉由這樣的方式確認自己的存在，填補生命際遇裡的缺憾與痛苦，將內心無法與外人道的軟弱釋放。
然而，謊言亦不僅是一種過渡，那些於生命中看似自欺的謊言，不僅讓我們得以在艱困的時刻得到安慰，讓身心獲得休憩，亦讓我們發現自身的軟弱與缺陷，從而尋獲修補或改道的契機，而於謊言過後，我們仍必須走向真實。謊言領我們到達另一個渡口，停泊了謊言的船隻，告別了近乎無聲卻曾輕敲我們內心無數次的漣漪，走向另一段旅程。
相關書摘 ▶【小說】《有母親等待的故鄉》選摘：他發誓要出人頭地再回來，但四十多年都沒回家未免太超過了
書籍介紹
《有母親等待的故鄉》，先覺出版
作者：淺田次郎
譯者：葉廷昭
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
三個無家可歸的人，收到了神祕的返鄉邀請，
一場奇蹟般的相遇，於焉展開……
無論來訪的人曾經如何荒唐，鄉土和母親永遠寬容以待！
★特別收錄獻給讀者的淺田次郎親筆信★
搬到東京四十年後，第一次回到故鄉，迎接我的卻是從未見過的母親……
三位年屆退休的男女，既沒有成家立業，也沒有可以回去的故鄉。
有一天，三人收到了「歸鄉服務」的邀請。
他們懷著半信半疑的心情前往，竟發現「歸鄉服務」提供了完整的返鄉設定，從車站、城鎮、公車司機、乘客，到鄰居、寺廟住持，以及最重要的母親，都由信用卡公司安排妥當。顧客只要自行搭車到指定的車站，返鄉故事就此展開。
這項歸鄉服務的費用，兩天一夜就要價五十萬日元，對於在現實中已經無家可歸的三人來說，這樣的體驗實在不可思議。他們將會以什麼樣的心情，與故鄉的「母親」重逢？這位無可取代的「母親」，又會如何改變他們人生的道路？
Tags：
打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
全文連結
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。