《曖昧才是真理：楊照談大江健三郎》：要讓內容真是「個人的體驗」，就必須往一般道德無法接受的內在去挖掘
我們想讓你知道的是
日本小說家大江健三郎，為什麼在受獎致詞時特別向世界強調日本的「曖昧性」？他又為何刻意使用曾遭批評「不正統」的語言風格寫作？從戰前的榮光年代，到見證戰敗的狼狽，再到個人生命經驗的起落，我們可以從中看見「戰敗」如何形塑一個世代的群體思維，也看見一位小說家一路走來如何自我鍛鍊獨特的創作觀。
文：楊照
反覆對焦的自我
大江健三郎的小說幾乎每一部都有清楚的自傳性，而他非但不會因為自傳的影射而美化小說中代表自己的角色，甚至總是傾向於將那個角色寫得很不堪。那是他探索「個人的體驗」不得不採取的策略。
「個人的體驗」不能用全知觀點來描繪，甚至不能假設一個和小說主要角色不一樣的隱藏敘述者、敘述聲音。敘述者不等於主要角色，那怎麼能理解他的「個人體驗」？如果角色的「個人體驗」可以轉手由別人、別的聲音來敘述，那就不是「個人體驗」了。
所以小說一定要模糊、混同作者（也就是敘述聲音）和角色之間的差別。還不只如此，要讓內容真是「個人的體驗」，就必須往一般社會、一般道德無法接受、甚至無法想像的內在去挖掘。把自己寫成大眾心目中的好人、萬人迷，那就是世俗性的、群體性的，何來「個人的體驗」？
大江健三郎大部分的作品都圍繞著「個人性的體驗」的可能性。「個人性的體驗」是主觀的，似乎對外界所有其他人封閉的體驗，在那裡是和這個世界、和其他人對立的，但又不是徹底對立，保留了可以描述，可以敲開一個縫隙讓人看到的程度。
他其實沒有真正的答案，也沒有明確徹底的主張，所以會一直繞回來，換不同方向問不同問題：個人是什麼？個人體驗和社會有什麼關係？主觀之外客觀嗎？社會大眾的看法就是客觀？……以自身作為小說虛構的對象，以虛構來呈現面目不確定好像總是在反覆對焦的自我，是大江健三郎小說的基本寫法，也是他小說風格塑造上的重要特色。
《換取的孩子》和《個人的體驗》在一件事上是共通的——巨大悲劇衝擊。跳樓死去的不只是他的大舅子，更重要是和他一同度過戰後關鍵時刻，共同經歷與美軍、美國人關係的人。這個人，現實中的伊丹十三，小說裡的塙吾良就這樣死了，活下來的人必須面對這項巨大損失。和《個人的體驗》中一樣的，奇怪的悲劇、可怕的事情突然降臨，他無法預見、更別無選擇。於是他以這個事件為核心，將自己放進事件中，虛構自我，「鳥」不等於大江健三郎，長江古義人不等於大江健三郎，但我們不會知道真實在哪裡結束、虛構從哪裡開始。
如何思考死亡？
《換取的孩子》開始於一段和死者之間的對話。活人如何和死者對話？靠一整套帶有大耳機的錄音設備，被古義人命名為「田龜」，像是有生命的，負責傳遞來自另一個世界的訊息。
這不是單純留下來的錄音資料，而是塙吾良刻意設計安排的，在他死後，彷如繼續從另外一個時空源源傳送訊息給古義人，讓他生出迷離跨界似幻似真的混同之感。
吾良用這套機器錄下來，很多是對於死亡的思索。透過「田龜」他對古義人說起靈魂，古義人的祖母在四國山裡曾經教他，人死後會從左邊或右邊的山升上去，要投胎時再從樹上下來，吾良故意引用但丁《神曲》來追究到底應該是左邊還是右邊。
容我再引用一次維根斯坦的名言：「死亡不是人類經驗。」這是一個定式，無法被否認的事實。基本上死亡的定義就是人停止了經驗，所以在經驗之外的死亡，當然不在人類經驗範圍內。這句無從辯駁的真理之言，由維根斯坦提出，帶來了很大的震撼，等於是從邏輯角度推翻了人類文明中很大一塊的內容。這塊內容——關於死亡的種種描述、想像與投射，都被剝奪了有效性。死亡無法經驗，任何從人的立場說出關於死亡的解釋與立論，都是假的。人只能擁有人類經驗，死亡不在其中。
我們永遠只能繞著死亡轉，就是不可能切入死亡本身，死亡拒絕成為人類經驗。我們只會繞出關於死亡的自以為是想像與說明。維根斯坦從邏輯實證論的思考，要止息我們對於死亡的無謂騷擾。但對應維根斯坦這句話，卻又讓人更鮮明地感受到死亡題材的高度誘惑性，即使無從反駁維根斯坦的邏輯，我們仍然不可能因此停止思考死亡。
在此之前，我們認為自己當然有權力思索死亡、探問死亡、甚至體會死亡；維根斯坦之後我們失去了邏輯立場，於是平白又添加了一層問題：「為什麼還繼續思索？為什麼放不掉？」
死亡到底是什麼，為什麼讓人總是放不開放不掉？這是《換取的孩子》中一個重要的主題。
吾良對古義人說：好，就算有靈魂，仍然逃不掉維根斯坦的定義，因為靈魂離開人的身體，人死亡就表示靈魂也沒有經歷死亡。死亡的是人，如果真的有靈魂，靈魂離開肉體的那一瞬間叫做死亡。死掉的是身體，不是靈魂，靈魂仍然活著，所以靈魂也沒有體會死亡，沒有任何事情可以讓你體會死亡。你為什麼還要思考死亡或你如何思考死亡？
將靈魂都算進來，也改變不了這個論式。於是問題變成：「人為什麼擺脫不了對於死亡的思考，我們活人究竟該拿死亡怎麼辦？」
《個人的體驗》關於死亡的討論
《個人的體驗》中，火見子的丈夫死了，留下巨大的謎。類似的情節大家更熟悉的，應該是村上春樹的《挪威的森林》，主角渡邊徹的好朋友木月（キズキ）在和他一起打完彈子之後，回家就將車庫的窗封密，把膠管接上Honda N360汽車排氣管，發動引擎自殺了。如此而將渡邊徹和木月的女友直子留在一個不可理解的世界裡。
火見子在丈夫突然死了之後，發展出她對死亡的理論，她對「鳥」說：
「首先我們只有一個現實世界，而且我和你都以完全異質的存在體，被包含在這個現實世界裡，但是還有跟這裡不一樣的其他無數宇宙，我們在過去各種不同時刻都有自己生或死各占一半的記憶。例如我是小孩的時候，因斑疹傷寒差點死去，我清楚記得自己站在走向死亡，或爬上恢復坡道的內在交換點上，現在跟你同時存在的這個宇宙的我選擇了再生的方向，可是在那一剎那，另一個我選擇了死亡。而且在我滿身紅斑疹的幼小屍體四周，微微記起亡故之我的宇宙，應該仍繼續進展，鳥，你以為如何？
「每次站在死與生的分歧點上，人都會面對兩個宇宙，一個是他已死去，與他無關的宇宙，一個他繼續維持生存的宇宙，而且像褪下拋棄的衣服一樣，他把自己只以死者身分存在的宇宙棄置於後，走向他繼續生存的宇宙。因此環繞著人，常常會像樹木從主幹岔出枝葉一樣，有種種不同的宇宙蹦跳而出。
「我的丈夫自殺時也有那種宇宙的細胞分裂啊！現在這個我雖留在丈夫已經死了的宇宙，但是丈夫沒有自殺，繼續生存那邊的宇宙，還有另一個我跟他仍一起生活。一個人夭折後拋下的宇宙，以及免於死亡後繼續生存的宇宙，環繞我們的世界，經常以這種形式繁殖，我稱為多元宇宙，就是這個意思。你最好別太為你的孩子的死而悲傷，因為在以嬰兒為主軸所分歧開來的另一個宇宙當中環繞，繼續生存的嬰兒的那個世界已經展開了。」
每一部小說中，大江健三郎都會藉由不同角色提出關於死亡、關於死者的種種理論。這些理論在小說中有其特殊作用，推動小說情節，或將小說的發展帶向不預期的歧路上。
書籍介紹
Tags：
每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
更多熱門片單：https://disney.com.tw/disneyplus_latestlist
現在就加入Disney+行列，請上 www.disneyplus.com 或前往App Store、Google Play、下載Disney+ APP 訂閱並開始你的觀看之旅！追蹤Disney+以獲得第一手訊息！
臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW
Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/