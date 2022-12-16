TNL+ 2022/12/16,
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中共二十大後對台戰略「軟更軟、硬更硬」，台灣不該自陷「引戰」困境

中共二十大後對台戰略「軟更軟、硬更硬」，台灣不該自陷「引戰」困境
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國雖宣稱「不支持台獨」，但卻又運用印太戰略，強化台灣的戰略性價值及地位、角色，這可能對台釋出錯誤信息，讓台灣人民誤以為美國「口說」不支持台獨，實則卻是暗中助攻台獨。

中共二十大會議前，第五代領導人習近平在其兩屆總書記、國家主席任內，已完成全面脫貧及邁向小康社會治理績效；同時，中國綜合國力大增，經濟總量接近美國70％坐穩全球第二，並在未來數十年內可能超越美國；軍事力則名列全球第二。

中共在2021年完成第一個百年慶，預計在第二個百年慶完成社會主義現代化強國、國家完全統一及民族復興之中國夢。對台政策之「重中之重」，更加強化「反台獨」及「反干涉」。

中共對台政策「主旋律」是「和平統一、一國兩制」；「反獨促統」、「融合促統」、「融合漸統」，成為對台政策多元實踐途徑，藉由兩岸多層面及領域交流及合作，培養兩岸人民親善關係、國族主義及經濟利益紐帶、社會連帶關係，發揮擴散效應及分枝效果，總結習近平主政下對台政策實施特色與成效，最終達成融合和統目標。

對台政策具有「原則堅定性」及「策略靈活性」，懷柔及強制兼具、軟硬兼施，對台政策具有高度一致性、延續性及可預測性。

首先，軟更軟的對台懷柔政策，藉「融合漸統」誘發「磁吸效應」

包括：（一）深化「九二共識」推動兩岸高層會晤；（二）建立與台灣政黨及社會組織、團體及人員對話交往的政治基礎，形成國家統一及民族復興的統一戰線；（三）推動兩岸融合給予台胞「同等待遇」措施。對台政策思維逐漸從「政府本位」思考，轉向「社會本位」；倡議「以人民為中心」的政策發展思路，踐行「兩岸一家親」的理念；（四）從中華文化復興、國族建構深化民族文化共同體。對台政策重視「文化傳承、心靈契合」，強化兩岸人員在教育文化歷史傳遞。

其次，硬更硬對台強制性政策，「反獨促統」製造「嚇阻效應」

包括：（一）懲戒綠色台商對泛綠政治聯盟支持；（二）公布台獨名冊清單範圍逐漸擴大化，涵蓋綠色政治聯盟及黨政部門、行政與立法等部門；（三）懲戒台獨具震撼性極具針對性，產生震撼作用；（四）警惕台灣勿走向「法理台獨」，設定台灣憲政改革及兩岸政策之底線及紅線。（五）採取「連坐法」擴大對台獨打擊面向。指控台灣民主基金會及國際合作發展基金會，並界定其為「台獨」分子的關聯機構。禁止中國組織、企業和個人與上述兩家基金會合作，也禁止與捐助兩家基金會的四家台灣企業，包括宣德能源、淩網科技、天亮醫療及天眼衛星科技進行任何交易及合作，並且禁止其相關負責人入境中國。

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Photo Credit: 中央社

再者，對台政策凸顯反台獨及反干涉，避免台灣問題國際化

美國對中戰略已從接觸交流政策，改變為遏制圍堵戰略競爭政策。美國建構印太戰略，試圖「以台制中」、「聯台抗中」；民進黨政府則是採取「抗中保台」路線、實施「聯美抗中」戰略，如此台美產生戰略合作關係。

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