《新視界》：普魯士腓特烈大帝借用《易經》，批判歐洲教會限制言論自由

文:張省卿

1721年,萊布尼茲的學生——哲學教授沃爾夫(ChristianWolff‑, 1679-1754),因為在哈勒大學(Universität Halle)一場〈中國實用哲學〉(De Sinarum philosophia practica)的演講中,把中國孔教倫理與基督價值對等比較與評價,被普魯士國王腓特烈.威廉一世(Friedrich Wilhelm I., 1713-1740)驅逐出大學,喪失教職。

但到了十八世紀中期,腓特烈大帝繼位,整個時代氛圍有了新的轉變,就在1740年,腓特烈大帝繼位的同一年,沃爾夫又被召回哈勒大學,重新執教。1748年,沃爾夫在柏林完成其有關中國歷史的德文著作,《中華帝國史,或者中華統治者歷史,在中國各類事物與數字的不同稱呼⋯⋯》(His toria vom KönigreichChina od. Sinaals die Regentenvon China, Religion, Benennungenunterschiedlicher Dinge und ZahlenChinas...),著作中他嘗試編製中文與拉丁文字典,且搭配上《易經》爻卦圖。

字典中,最上方左邊有中文「一」的文字,右邊搭配拉丁文解說「Singnificats Unum」(意義為一);接下來往下排序是漢字「十」、拉丁文與十的拉丁文拼音「Tsi」等等;往下到了第八排,是《易經》爻卦的「☰」,拉丁文解說為「Coelum」(天);第九排是「☷」,拉丁文解說為「Terra」(地);接下來往下,是其他卦象符號,從此處可看出,此時在日耳曼地區,把《易經》的爻卦當成中國文字與人文學理來看待。其師萊布尼茲的整體論述,經過沃爾夫系統化整理後,成為十八世紀歐洲德語系地區啟蒙思潮的一部分。

歐洲十八世紀中期,上層階級與知識分子間研究中國文化已相對比較普遍,甚至發表與中國相關的論述,都被認為是一種時尚;普魯士腓特烈大帝於1760年自己親自撰寫法文專書《中華大帝國皇帝派遣至歐洲使臣腓腓胡之紀錄——譯自中文》(Relation de Phihihu, emissaire del’empereur de la Chine en Europe,traduit du chinois),書中借用《易經》「天、地」概念,討論「天道」人文理想,論述中提到在中國「Tien」(天)的概念;《易經》,此時被運用在文化倫理的規範中,具備自由思想的內涵。

書中腓特烈大帝利用一個自己虛構編造出來的人物來批判時局。腓腓胡先生來自中國,被派遣到歐洲擔任使臣,他以旁觀者冷靜、保持距離的態度觀察歐洲時事現狀。腓特烈大帝因受哲學家伏爾泰(Voltaire, François-Marie Arouet, 1694-1778)啟蒙思想影響,對當時天主教教會箝制思想與言論自由不滿。

信奉新教的腓特烈大帝承襲啟蒙學者孟德斯鳩(Montesquieu, 1689-1755)《波斯人信札》(LettresPersanes)寫作方式,冷眼旁觀、文筆犀利,借用異國風俗,嘲諷天主教教會限制言論自由。書中中國使臣腓腓胡與梵諦岡高階大主教(Bonzen)在羅馬有一段對談,在腓腓胡與主教對談的記錄中,寫道:

(“Was istKetzerei?”Frage ich.-‘Die Meinungaller, die nicht So denkenwiewir’. Ich konnte mirnichtversagen, ihmentgegenzuhalten, ich fände es scherzhaft, daß ervon jedermannverlangte, seine Meinungzuteilen. Dennals der Tien(Himmel) unsschuf, habe er jedembesondereZüge, einenbesonderenCharakter und einebesondere Art, die Dinge zusehen, gegeben.Wenn man also nur in der Übung der sittlichenTugendeneinig sei,käme es auf das übrigewenig an.)

文中的「天」,借用《易經》「陰、陽」、「天、地」的概念,來論述人文規範中的獨特個性。腓特烈大帝借用中國大使的身分,表達東方造物主「天」,在創造人時,已賦予每個人獨特個性,人人不同,也會有想法意見不一致的時候,所以只要遵守道德習俗,就不用框限每個人的想法。此處借用腓腓胡,把天主教形容為邪教。

在書中腓腓胡接下來論述:

我的主教向我確保,他注意到我仍然保有非常中國的特質。我向他回答:「我想要終生保有此種特質。您知道嗎,在我們國家,如果地位高的人與您的想法相同,這些高位的人處境會很糟!他們會自己刑罰自己,為自己扣上鐵製頸銬,屁股戳刺很多針,隨其所欲,處罰自己。在中國,地位崇高的人,不管他們心情多不滿,他們都沒有權力讓一個奴隸日子不好過。如果他們這麼做,則一定會得到報復。」

(Mein Bonzeversicherte mir, er merke, daß ich nochsehrchinesisch sei. “Das willich zeitlebensbleiben”, erwiderte ich ihm. “Wissen Sie, in unseremLandehätten die Bonzen es schlecht, wennsie so denkenwolltenwieSie. Manerlaubtihnen, Halseisenzutragen und sich so vieleNägel inden Hinternzustoßen, als es ihnenSpaßmacht. Imüberigenmögensie so grämlich sein, wiesiewollen. Sie habennicht die Macht, einemSklaven das Leben sauerzumachen, und tätensie es, man zahlte esihnengehörigheim.)