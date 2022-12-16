《上野教授教教我！從零開始的女性主義》：連續劇把沒結婚的女性，比喻成12月25日賣剩的聖誕節蛋糕

文：上野千鶴子、田房永子

若要切斷母女相傳的暴力鎖鏈

上野：我的父母是戀愛結婚。田房小姐家也是吧？因為是戀愛結婚，不是被逼著嫁人，無法將選擇丈夫的責任轉嫁他人。不能推卸說是媒人或是父母的錯，那就只能怪自己沒有看男人的眼光，沒選對丈夫。十幾歲的時候凝視著母親，我心想，「媽，就算嫁的人不一樣，妳的不幸也不會變的」。我發現那不是性格或是夫妻關係的問題，而是當事人身陷的社會結構問題。為了解開這個謎團，20年後我寫了一本《父權體制與資本主義》（笑）。

田房：原來如此，這果然和父權體制與資本主義有關吧？

上野： 近代有現代家庭結構以及一夫一妻制，除此之外，還有經濟上依附丈夫的妻子。

對母親那一輩的女性而言，除了進入那個結構外別無選擇。即使她們是自願走入結構的，也無法苛責她們，因為沒有其他路可走。

田房：我也沒辦法對母親說：「不然妳就別結婚啊」，真的說不出口。

上野：說不出口，因為沒有別的路。

田房：山田太一編劇的連續劇《製造回憶》，說的是我母親那年代24歲女子的故事，劇中把沒結婚的女性比喻成12月25日賣剩的聖誕節蛋糕。

上野：對，就是這麼比喻的。現在回過頭看，這說法簡直罔顧人權，幾乎就是種性騷擾。

田房：我看了那齣連續劇，才理解被稱作毒母的母親那一代人她們20幾歲的生活情景，讓我覺得「難怪她們會變成毒母」。只是這種事沒人能教，當小孩的也只能受苦。

上野：田房小姐想通這些之後，原諒母親了嗎？

田房：不……接受和原諒完全是兩件事（笑）。只是理智上了解了母親她身為人的一面。

上野：是一種接納感，「原來妳也有自己的苦衷」之類的嗎？

田房：該怎麼說好呢……應該說，會覺得她是與我並肩對抗同樣敵人的戰友。

上野：對，沒錯。但感覺女兒成長了，母親卻沒什麼變化嗎？

田房：家母本身確實沒變（笑）。不過我現在強大了，沒那麼懼怕母親了。如果母親做了什麼討厭的事，我會覺得「好，到此為止，我要回去了」。

上野：親子的權力關係改變，會這樣很正常。

田房：生完小孩後，我對自己與母親相像的語氣和聲音感到厭惡，甚至在生理上不願接受自己的長相和體型與當年的母親愈來愈像。我想這是因爲，當時我以為這只是我和母親之間的問題。雖然來自母親的怨恨及傷害，必須靠女兒本身自我療癒，但另一方面，若不去釐清並理解時代背景和社會結構，便無法終止母女之間的暴力和傷害繼續相傳。

因為對母親做出那一切的，不是我這個做女兒的。有人將親子問題看作是一種平等的個體間的對立，但我認為是錯誤的。

母親如此，母親的母親也是如此，女人不管在什麼時代都難為

田房：母親是長女，下面還有弟弟和妹妹。外婆十分疼愛她的弟弟。現在想起來，讓母親身上湧出精力的源頭應該是「希望外婆認可」「想獲得稱讚」。母親她應該去面對自己「我希望被母親認可」的心情，承認「但那不可能發生」，現實生活上卻用一句「我是為妳好」，就把自己身為大人也無法釐清的糾結情緒，一股腦地丟給我這個小孩。

她的種種心情分開來看都很正常，但連結方式和發洩的對象卻很扭曲。不過外婆任何事都絕對不會站在母親那一邊，會走到這種局面也是無可奈何。

上野：因為同為女人，所以無法認可？

田房：是這樣嗎……我也不太確定。外婆明明對我這個外孫還有舅舅都很溫柔，對母親卻是處處刁難。

上野：對那個世代來說，不管排行第幾，家裡第一個出生的男孩都應該捧在掌心。只要是女兒，即使身為老大也不可能取代長男的位置。就算再怎麼叫屈，也只能當個長女。即使努力扛起長女的責任，只要弟弟存在便得不到認可。這是身為女兒進退兩難的困境。

田房：原來那個時代是這樣。母親也有她身為女兒的痛苦。

上野：令堂其實是想成為長男吧。

田房：原來如此，就是這樣！這就是身為女人才會受的苦吧？果然，懂不懂得女性主義，對如何思考個人問題影響很大。

上野：也不需要談到女性主義，光是了解時代背景就很有幫助了。如果不了解自己成長的社會或是父母輩的歷史，會有太多事情想不通。比如在田房小姐外婆的世代，只有長男能吃到珍貴的菜餚。

田房：什麼！

上野：妳不知道嗎（笑）？只有家主和未來的繼承人能夠吃到一條完整的魚，其他小孩和妻子都只能吃剩下的。即使排行在姊姊後面，長男仍會成為家中的繼承人。家庭内秩序相當分明。上面全是姊姊的么弟，就叫做「老么長子」。女兒、女兒、女兒……兒子，必須努力懷胎拚到生男為止。秋篠宮家不也是這樣。

田房：真的。

上野：日本皇室就是典型的父權制，得努力生下男孩。

田房：原來是這樣。

上野：妳外婆也是從那個時代走過來的女人喔。

田房：哇，外婆太辛苦了。

上野：因為日本一直都是父權體制社會。不管哪個時代，女人都活得很辛苦。妳的外婆在非得生出個長男的社會裡當母親，她的女兒則在表面上性別平等的時代裡成為毒母。

書籍介紹

本文摘錄自《上野教授教教我！從零開始的女性主義：跟著一場幽默輕鬆的世代對談 看懂亞洲國家的女權意識如何走到現在》，麥田出版

作者：上野千鶴子、田房永子

譯者：蔡傳宜

繪者：田房永子

《厭女》作者上野千鶴子X《媽媽也只是人》漫畫家田房永子，幽默•辛辣•溫暖•真實

暢所欲言，欲罷不能的七小時對話全紀錄，理解母親走過的時代，才能明白她們對我們的矛盾期望何來。