《原本以為跑步的人都是笨蛋》：簡單來說，討厭團體行動的「阿宅」意外適合跑步
我們想讓你知道的是
蛇崩綠道上的各位，一位有點厲害的跑者將如一陣疾風般從各位身邊經過囉。不是鈴木一朗，請別嚇到了。那天晚上，懷著被稱讚「您今天超帥耶！」的期待前往那間居酒屋。笑著迎接我的店長把第一杯啤酒放在我面前，然後這麼說：「白天看到您的時候沒事吧？您看起來一副快死掉的樣子欸。」
文：松久淳
適合阿宅的運動
雖說跑步的人百百種，我想，自己一定屬於適合跑步的那一種。
一個人獨處也不以為苦。只要立定目標，就能默默達成。有全成就要素蒐集癖，不全部通關誓不罷休的阿宅病。
這些也都是適合當小說家的資質。聽起來好像很帥，簡單來說，就是討厭團體行動的阿宅意外適合跑步。
此外，這個時期的我雖然還不懂，後來就知道可以用「今天跑多少公里」、「目標跑到哪裡」和「一個月要達成多少公里」等設定目標來提高跑步的意願。總覺得，與其說是體能問題，不如說跑步這件事與阿宅性格異曲同工。不是身體想跑，而是期待看到跑步APP上的數字成果。從健康層面來看，根本本末倒置。
總而言之就是這樣，從45歲那年3月25日開始跑，接下來我竟然像被什麼附身似的每天出門跑步。直到第10天下雨才休息。開始跑步的第一個月，沒出門跑步的日子僅有3天。
一開始我什麼都不想，一起床（雖然都過中午了）洗臉刷牙上完廁所，趁外面還有陽光時就出去跑，抱著要養成習慣的心情去做這件事，這樣的心態或許很重要。當然，我不否認「要做就要做徹底（不做就完全不做）」的阿宅性格也有影響。
跑步的地方就是目黑川沿岸和聽起來很猥褻的蛇崩綠道。2.8公里，23分鐘30秒，平均每公里的跑速是8分19秒，其中有一半用走的。這樣的成績從開始跑步的第一天起，好一段時間都沒有改善。
過了3星期，停下來用走的次數減少了，雖然跑得慢，至少還稱得上是跑步。此時一天跑4.39公里，34分11秒，平均每公里的跑速是7分47秒。儘管數字看上去不怎樣，在自己心中已經算很大的進步，為這一點微小的差距感到開心。
一方面自嘲「從這症狀看來，完全是迷上跑步了嘛」，一方面無法阻止自己跑步後盯著APP的GPS，一邊嘴角上揚一邊喝酒。看在熟識的居酒屋店員小哥眼中，那副德性一定很噁心吧。
就這樣，又過了一星期，第29天出門跑步的4月23日。從中目黑出發的我，先沿著目黑川跑，跨過目黑區後，跑到大崎的首都高速道路目黑線附近才折返，距離終於突破5公里。
儘管全程花費超過41分鐘的時間，每公里配速將近8分鐘，心中依然湧現一股難以言喻的成就感。深夜的居酒屋裡，我再次打開跑步APP查看跑步成績，點開GPS地圖一下放大一下縮小，嘴角不斷上揚，Chu-hai也一杯接一杯。看在店員小哥眼中，把那些彎彎曲曲的路線一下放大一下縮小的我，大概和拉長人中盯著色情圖片配酒的中年大叔沒兩樣。
然而，誰也沒去指正跑步當下不嗨，卻在這種地方為跑步而嗨（請用彷彿某種新口味Chu-hai的語調讀這段）的我。
5公里這種距離，看在現在的我眼中根本是睡著也能跑的距離。不、睡著當然是不能跑啦，不過就算感冒或嚴重宿醉，現在這點距離對我來說已經是「去去就回」的程度。可是，對一開始只跑100公尺就差點暈倒的我來說，5公里可是前人未達的境界。
「就快要看見宗家兄弟（註1）的背影了……」
啜飲小酒，眼神放空，口中情不自禁如此低喃的我，果然是60年代出生的小孩。
好喔，到了這個地步，原本冷靜認真又內向的我開始得意忘形，心想也差不多該端出跑者的架子了。平常只會說些「我這種人不成氣候啦」等過度謙遜的話，一旦跨越某個關卡就會瞬間擺出一付內行人的嘴臉，這也是行動派孤狼的阿宅性格之一。
好的，既然要端出跑者的架子，首先就得從外表做起。
當時每天還是穿著以前買的那件黑色愛迪達短袖運動衣、茶色七分運動褲和Hanes的防風夾克，腳踩耐吉白色舊球鞋。上下兩件運動服都是天天洗晾重複穿。
這段時間，只要是沒出門跑步的日子，我都掛在網路上，打開Amazon 的購物頁面，打上「跑步」關鍵字搜尋商品，仔細研究。一個月前別說對運動用品毫無興趣了，連看到真正有在跑步的大叔穿那種乳頭激凸，連蛋蛋都快遮不住的專業跑服時，我甚至還會心生厭惡。
不管怎麼說，沒別件替換的運動服也不是辦法，於是滑鼠一點，買下一件愛迪達的3000日圓短袖T恤。顏色是粉紅色。其實我不是特別喜歡粉紅色，只是（以我的狀況來說）和40歲過後連內褲都傾向選鮮艷色彩一樣，一定是潛意識中選擇了「容易辨識」的顏色。
此外，原本跑步時都把手機放在防風夾克口袋，但這樣實在晃得太厲害，就又滑鼠一點，買下900日圓的鬆緊帶腰包。從此之後，只要把手機、Suica卡（註2）和一張千圓鈔票跟兩枚百元硬幣放進去，就能出門跑步了。
瞬間點燃興奮心情，讓我自認「我也是個像樣跑者了嘛」的配件非「太陽眼鏡」莫屬。跑者就該戴太陽眼鏡啊，就連過去不太看馬拉松轉播的我，對高橋尚子（註3）最後衝刺前摘下太陽眼鏡往旁邊一拋的帥氣場景也是印象深刻。
那麼，該戴怎樣的太陽眼鏡好呢？從來沒運動過，一直以為太陽眼鏡是與我無緣的商品。話雖如此，其實內心一直暗自嚮往鈴木一朗戴太陽眼鏡的英姿。問題是，白天偶爾才會出門走動的我就算有時也戴太陽眼鏡，那也只是比普通鏡片顏色深一點的東西，總不可能戴著鈴木一朗那種太陽眼鏡搭東橫線電車吧。然而現在，我終於有機會光明正大化身鈴木一朗了！（上面這段正確的心境轉折實際上省略了不少文字。）
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。