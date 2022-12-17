NBA球星「魔獸」為什麼那麼瘋台灣？我想到兩個也能運用在個人職涯規劃的心理學理論

文：麥卡沙

自新聞媒體證實，NBA大咖球星要來加入桃園雲豹隊打球的消息後，手機上幾乎每天都會跳出數則「魔獸」霍華德（Dwight Howard）有關的新聞，但在此之前，我其實不知道他是誰，還特別問了老公：「他真的很大咖嗎？」，老公不疑有他的回：「那當然，只是現在NBA沒有他的定位。」

魔獸的年薪破台幣9000萬，相當於桃園雲豹隊的資本額。付出這麼高的代價請魔獸來台打球，桃園雲豹隊還真是豁出去了，但截到目前為止這制勝奇招，短期效益無庸置疑。

Photo Credit: 中央社 「魔獸」霍華德

然而，這9000萬之於魔獸個人而言，相比在美巔峰時期年薪曾達2300萬美金，還真是微不足道，相信他來台灣主要不是為了錢。從來台後對粉絲的來者不拒、到處遊歷融入當地文化、高調的直播行銷台灣，還為了歐尼爾（Shaquille O'Neal）對台灣籃球水平的酸言酸語做出捍衛等等，台灣之於魔獸就像是一個空窗許久後結交的新歡，講到台灣就是滿臉笑意滿心歡喜。

或許魔獸曾陷於「我身手這麼好卻沒有球隊願意用，要『屈就自己』去台灣打球嗎？」的複雜心情。然而想要再次拿下大三元、MVP，被球隊當作珍寶、有球迷為他尖叫，這樣的誘因強大足以讓他對抗可能的負面輿論。或者說，不見得是來台灣，任何一個可以再次讓他被掌聲簇擁的舞台，都可能成為他職業生涯的最終站。

從魔獸瘋台灣的現象，我聯想到兩個心理學理論：「​​馬斯洛需求層次理論 （Maslow’s hierarchy of needs） 」與「雙因子激勵理論（two-factor theory）」。

馬斯洛需求層次理論中人類五大需求的滿足順序，一般會從1到5逐層滿足：

生理需求（Physiological needs） 安全需求（Safety needs） 社會需求（Social needs） 尊重需求（Esteem needs） 自我實現需求（Self-actualization needs）

雙因子理論（或稱激勵保健理論）中將因子分為兩類：

激勵因子：生涯發展、工作特性、責任、成就、賞識 保健因子：工資、改善人際關係、工作條件、地位、福利

欠缺保健因子會感到不滿意，但擁有保健因子不能產生激勵，相對的，給予激勵因子能讓人感到滿意且受到激勵。

魔獸為什麼瘋台灣？因為台灣滿足了他的社會需求（所到之處所向披靡）與尊重需求（票房保證、球隊台柱），而這兩個層次的需求，是NBA給不了的。

除了提供基本的保健因子（9000萬年薪）之外，更重要是提供了魔獸成就感、賞識、被重用等激勵因子，創造了他極大的熱情與動力。一言以蔽之，台灣籃壇給了他一個重現「自我價值」的舞台，想要不愛台灣都難。

Photo Credit: 中央社

「自我價值」因人而異，也無法攀比

魔獸追求的是只要還打得動球，就要成為場上最閃耀的那顆星。而作為一般人的我們，有人嚮往響亮的頭銜、出門有司機接送、住在精華地段豪宅等，這些身份象徵是實現自我價值的證據。但也有人沒有這麼高的名利欲，有個還不錯的工作，生活能夠平衡，每天睡得好吃得飽，對他而言就是最好的狀態。

「自我價值」是一個人最真實的內在動力

如果你正在轉職的十字路口，手上有一些選項但有一好沒兩好，或是你有一份還算穩定的工作（你沒有不滿意），但是每天朝九晚五沒什麼工作熱情（但你並未受到激勵），這正是用來進行自我價值對話的好時機。

透過以下問題來探索自我價值，可以減少你的職涯徬徨：

你最在意的是什麼？即便你得犧牲其他面向來滿足。

如果要撰寫你的職涯傳記，你希望別人記得你什麼？寫下怎樣的篇章？

問題一：你最在意的是什麼？即便你得犧牲其他面向來滿足。

例如：

我最在意工作是不是能由我自己做主、成就我想成就的。我願意脫離相對穩定的受僱者生活，做一個freelancer甚至創業，承擔收入不穩定，或是創業者十之八九都是失敗的風險。

我最在意在職場中出類拔萃，達到高社經地位。我願意為了快速晉升，每天工作超過12個小時（如果這可以幫助我最快爬到上位），犧牲家人相處時間也在所不辭，而這樣的狀態可能長達十到二十年甚至更久。

我最在意能否保有自由，享受人生。工作只是我支撐這個目標的經濟來源，夠用就好。工作狂與我絕緣，大量消耗金錢的事物我也敬謝不敏，例如買房、生兒育女等等。

追求心之所向的過程，經常是苦樂參半，所以回答這個問題是為了盤點可能的缺點或代價。而你評估利弊得失的越充分，你越能夠泰然面對可能要做的犧牲。

問題二：如果要撰寫你的職涯傳記，你希望別人記得你什麼？寫下怎樣的篇章？

例如：

我希望成為一個好導師，桃李滿天下，造就很多成功的經理人。（追求影響力）

我希望把餘生大部分投入公益，直到做不動為止。（追求社會責任）

我希望我創造的是史上數一數二的、難以超越的輝煌戰績。（追求個人成就）

我希望我為每位曾與我共事的人創造了一段美好的工作回憶。（追求人際歸屬）

我希望我能成為＿＿＿的專家，啟發更多後進投入這個志業。（追求專業地位）

職涯後期的每一個轉折，更需要傾聽自己內心對未來的描繪來決定。你越能不假思索的回答問題二，表示你經常做職涯的長線思考，知道自己最終想成為一個什麼樣的人。即使偶爾迷惘，也不至於從此迷失，你會說服自己那只是過程中必要的沈潛跟摸索。

Photo Credit: 中央社

最後有兩個提醒：

當現實因素產生干擾時，先不要談自我價值。

因為經濟壓力而不得不為五斗米折腰，為了家庭照顧或因病而短暫離開工作崗位，這類情況下談自我價值有些奢侈。因為這時的我們暫時降到了較低的需求層次（馬斯洛需求理論），生理或安全感未被滿足，還談不上更高層次的需求。

待這個短期困擾被解決，或是找到與其共處的方法後，再來進行自我價值對話並不嫌晚。否則你的選項將非常有限，更會因為找不到滿意的答案而心慌，因為最後都會「不得不為現實低頭」。

職涯前期，不用急著找自我價值

當你還在職涯前期，談自我價值則操之過急。

建立專長、積累經驗，自我價值的輪廓也會越來越清晰，透過工作歷練，你會逐漸發現從事這個總能讓你不屈不撓，從事那個卻經常讓你意興闌珊。

利用職涯前期先滿足底層需求（例如攢到一定存款，減少空窗期沒收入的不安全感），想往有機會實現自我價值的工作轉換，也會更有底氣。

當然如果你的自我價值發現的很早，那麼只要鎖定方向步步為營，離馬斯洛需求理論最高層次的「自我實現」則不遠矣。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航