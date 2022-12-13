日本、荷蘭「選邊站」限制對華出口半導體設備，中國怒告WTO、砸1430億美元扶植國產晶片
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在美日荷三國傳出將聯手封鎖中國購買製造先進晶片的設備後，北京計劃在5年內推出規模最大的財政刺激計劃，主要透過補貼和稅收優惠來支持中國的半導體生產和研究，不過分析師指出，中國不可能靠一己之力建立一個領先的半導體產業，「沒有機會了」。
國際晶片大戰越演越熱，外媒披露在美國的要求下，日本與荷蘭原則上同意加入美國行列，加強管制對中國出口先晶片的製造設備，將重擊中國製造尖端晶片的能力。中國憤而向世界貿易組織（WTO）投訴，警告美國的經濟保護主義對全球供應鏈構成威脅。另一方面《路透社》獨家消息指出，中國也將投入1430億美元（約新台幣4.4兆元）推動國產晶片研發，目的就是要與美國相抗衡。
《路透》引述消息人士，北京計劃在5年內推出規模最大的財政刺激計劃，主要透過補貼和稅收一會的形式，支持中國的半導體生產和研究，報導稱，大部分財政援助將用於補助中國半導體晶圓廠購買國內半導體設備，中國半導體相關公司將有權獲得20%的採購成本補貼。據消息人士稱，該計劃最早可能在明年第一季實施。
消息人士指出，透過這樣的方案，北京旨在加大對中晶片企業建設、擴建或現代化國內製造、組裝、包裝和研發設施的支持。
這項財政刺激計劃是在美國對中祭出出口管制後浮出檯面。美國在今年10月通過對中晶片禁令，美企除非獲政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片也受此規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域。
不只如此，美國也呼籲盟友加入對中國的出口管制。
日荷可能加入美國，限制東京威力、ASML出口設備到中國
日本《共同社》本月10日報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與經濟產業大臣西村康稔舉行電話會談，向日本政府直接提出合作要求，希望限制日本擁有高技術水準的半導體製造設備出口到中國，從而延緩中國的尖端半導體開發進度。
報導指出，這可能是首次日美部長間直接提出合作。報導稱，美國此次提出要求是因為抱有一種危機感：若得不到在半導體製程上擁有世界頂級企業的日本和荷蘭協助，對中國的管制就存在漏洞。
《彭博》週一（12日）也引述消息人士，日本與荷蘭已原則上同意加入美國行列，加強對中國出口先進晶片製造設備的管制。
據悉，兩國可能在未來幾週內宣布消息，將禁止向中國出售能夠製造14奈米或更先進的晶片設備。報導指出，美國先前禁令限制3家美國半導體設備供應商，包括應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）向中國供應設備，而日本東京威力科創（Tokyo Electron） 和荷蘭艾司摩爾（ASML）是美國實施制裁所需的另外兩家關鍵供應商。
如日本與荷蘭同意對中國的出口限制，將重擊中芯國際與長江儲存等中國晶片製造商。半導體分析師羅斯根（Stacy Rasgon）表示，中國不可能靠一己之力建立一個領先的半導體產業，沒有機會了。
中國狀告WTO：美國晶片禁令威脅全球供應鏈穩定
中國商務部在本月12日針對美國的出口管制措施投訴WTO爭端解決機制。中國商務部表示，美國近年來以國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。
「我們希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂芯片（晶片）等高科技產品貿易，維護中美正常經貿往來，維護全球芯片（晶片）等重要產業鏈供應鏈穩定。」中國商務部在聲明中表示。
中國投訴WTO後，接下來美國將有60天的時間與中國進行磋商。如果磋商失敗，中國可以要求成立一個WTO專家小組，不過任命最多需要45天時間，專家小組則需要6個月的時間做出結論，意味著這起爭端可能要歷經漫長的時間，也不一定能獲得解決。
新聞來源
- Exclusive: China readying $143 billion package for its chip firms in bid to compete with U.S.（路透社）
- Japan to Join US Effort to Tighten Chip Exports to China（彭博社）
- 獨家：美國要求日方響應半導體的對華出口管制（共同社）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。