日本、荷蘭「選邊站」限制對華出口半導體設備，中國怒告WTO、砸1430億美元扶植國產晶片

國際晶片大戰越演越熱，外媒披露在美國的要求下，日本與荷蘭原則上同意加入美國行列，加強管制對中國出口先晶片的製造設備，將重擊中國製造尖端晶片的能力。中國憤而向世界貿易組織（WTO）投訴，警告美國的經濟保護主義對全球供應鏈構成威脅。另一方面《路透社》獨家消息指出，中國也將投入1430億美元（約新台幣4.4兆元）推動國產晶片研發，目的就是要與美國相抗衡。

《路透》引述消息人士，北京計劃在5年內推出規模最大的財政刺激計劃，主要透過補貼和稅收一會的形式，支持中國的半導體生產和研究，報導稱， 大部分財政援助將用於補助中國半導體晶圓廠購買國內半導體設備， 中國半導體相關公司將有權獲得20%的採購成本補貼 。據消息人士稱，該計劃最早可能在明年第一季實施。

消息人士指出，透過這樣的方案，北京旨在加大對中晶片企業建設、擴建或現代化國內製造、組裝、包裝和研發設施的支持。

這項財政刺激計劃是在美國對中祭出出口管制後浮出檯面。美國在今年10月通過對中晶片禁令，美企除非獲政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國；運用美國技術、在他國製造的晶片也受此規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域。

不只如此，美國也呼籲盟友加入對中國的出口管制。

日荷可能加入美國，限制東京威力、ASML出口設備到中國

日本《共同社》本月10日報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與經濟產業大臣西村康稔舉行電話會談，向日本政府直接提出合作要求，希望限制日本擁有高技術水準的半導體製造設備出口到中國，從而延緩中國的尖端半導體開發進度。

報導指出，這可能是首次日美部長間直接提出合作。報導稱，美國此次提出要求是因為抱有一種危機感：若得不到在半導體製程上擁有世界頂級企業的日本和荷蘭協助，對中國的管制就存在漏洞。

《彭博》週一（12日）也引述消息人士，日本與荷蘭已原則上同意加入美國行列，加強對中國出口先進晶片製造設備的管制。

據悉，兩國可能在未來幾週內宣布消息，將禁止向中國出售能夠製造14奈米或更先進的晶片設備。報導指出，美國先前禁令限制3家美國半導體設備供應商，包括應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊（KLA）向中國供應設備，而日本東京威力科創（Tokyo Electron） 和荷蘭艾司摩爾（ASML）是美國實施制裁所需的另外兩家關鍵供應商。

如日本與荷蘭同意對中國的出口限制，將重擊中芯國際與長江儲存等中國晶片製造商。半導體分析師羅斯根（Stacy Rasgon）表示，中國不可能靠一己之力建立一個領先的半導體產業，沒有機會了。

Scoop: Japan and the Netherlands agree to join the US in tightening controls over exports of advanced chipmaking machinery to China. The three-country alliance represents a near-total blockade of China’s access to gear necessary to make leading-edge chips. https://t.co/sSPDb6Gu0W — Peter Elstrom (@pelstrom) December 12, 2022

中國狀告WTO：美國晶片禁令 威脅全球供應鏈穩定

中國商務部在本月12日針對美國的出口管制措施投訴WTO 爭端解決機制。中國商務部表示， 美國近年來以國家安全概念，濫用出口管制措施，阻礙晶片等產品的正常國際貿易，威脅全球產業鏈供應鏈穩定。

「我們 希望美方放棄零和博弈思維，及時糾正錯誤做法，停止擾亂芯片（晶片）等高科技產品貿易，維護中美正常經貿往來，維護全球芯片（晶片）等重要產業鏈供應鏈穩定。」中國商務部在聲明中表示。

中國投訴WTO後，接下來美國將有60天的時間與中國進行磋商。如果磋商失敗，中國可以要求成立一個WTO專家小組，不過任命最多需要45天時間，專家小組則需要6個月的時間做出結論，意味著這起爭端 可能要歷經漫長的時間，也不一定能獲得解決。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範