第80屆金球獎電影類入圍名單：試圖東山再起的獎項，到底發生了哪些爭議？
我們想讓你知道的是
試圖從種族歧視、性別歧視、收取賄賂風波走出來的金球獎，昨日公布第80屆入圍名單，由英國名導馬丁麥克唐納執導的《伊尼舍林的女妖》獲得8項大獎提名，成為本屆金球獎的入圍領跑者。而除了除了較為小眾的作品之外，也能看見《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》、《鋒迴路轉：抽絲剝繭》等重金打造的大製作電影，算是平衡了這屆入圍名單。不過，比起本屆金球獎的入圍名單，各界或許更好奇的是，金球獎該如何從爭議風波改頭換面，而金球獎本身對於電影的宣傳能力是否還能像過往看齊。
試圖從種族歧視、性別歧視、收取賄賂風波走出來的金球獎，昨（13）日公布第80屆入圍名單。攤開電影類別入圍名單檢視，由英國名導馬丁麥克唐納（Martin McDonagh）執導的《伊尼舍林的女妖》獲得8項大獎提名，成為本屆金球獎的入圍領跑者。
除了《伊尼舍林的女妖》一支獨秀之外，今年的電影類入圍分布較為平均，上半年大受好評的《媽的多重宇宙》獲得6項大獎提名，而影史最年輕奧斯卡最佳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）的《巴比倫》、資深名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的《法貝爾曼》，以及巴茲魯曼（Baz Luhrmann）的音樂傳記《貓王艾維斯》，則是各獲得5項大獎提名。
入圍名單除了較為小眾的作品之外，也能看見《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》、《鋒迴路轉：抽絲剝繭》等重金打造的大製作電影，算是平衡了這屆入圍名單。
不過，比起本屆金球獎的入圍名單，各界或許更好奇的是，金球獎該如何從爭議風波改頭換面，而金球獎本身對於電影的宣傳能力是否還能像過往看齊。
金球獎是由好萊塢外國記者協會（HFPA, Hollywood Foreign Press Association）舉辦，具有投票權的會員是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成。而近年金球獎便不斷爆出爭議，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、收取賄賂以及外語風波等等。
金球獎的「黑人議題」是最被各界放大檢視的議題之一。而好萊塢外國記者協會遭到《洛杉磯時報》踢爆，指出87名評審之中完全沒有非裔成員，金球獎的歧視風波被外界控訴「金球獎好白」，以女性議題為訴求的組織「Time's Up」更在Instagram發布「金球獎破裂」的照片，藉此控訴由「白人把持」的金球獎。且評審團也缺乏種族多元性的觀點視角。
至於當時88歲且擔任金球獎會員有44年歷史的前主席菲利浦・伯克（Philip Berk），更被爆料將「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）描述為「種族仇恨團體」，雖然伯克立刻遭到董事會驅逐，但此消息無疑重創金球獎。
值得一提的是，今年演出新片《鯨》而重新躍上大銀幕，返回觀眾眼前的布蘭登費雪（Brendan Fraser），也出面發聲表示曾遭受菲利浦・伯克的性侵，導致演藝生涯以及人生受阻，也因此，縱使布蘭登費雪入圍本屆金球獎劇情類最佳男主角，但布蘭登費雪也選擇不出席金球獎，作為抵制抗議。
除了種族風波之外，性別問題也遭到熱議。
近年，北美影視產業越來越重視女性影人的作品與表現，但第77屆金球獎完全沒有女性導演提名，就備受抨擊。甚至回溯歷史，金球獎僅有7名女性導演提名最佳導演，包含芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、珍康萍（Jane Campion）、蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、艾娃杜威內（Ava DuVernay）、艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）以及趙婷。在「性別議題」上，各界也指稱金球獎由少數「老白男」把持的協會缺乏多元性與包容性，引來猛烈批評。
而攤開本屆入圍名導，入圍最佳導演的6位提名者——巴茲魯曼、馬丁麥多納、史蒂芬史匹柏、詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）清一色皆是男性，縱使今年有數名女導演交出評價不俗的作品，包含莎拉波利（Sarah Polley）的《Women Talking》等等，但仍不受金球獎青睞。
再來是外語爭議。此前韓裔美國人鄭李爍執導的《夢想之地》被放在「最佳外語片」的位置，此決策僅因為《夢想之地》片中韓語對白佔比50%以上。但《夢想之地》的製作團隊是以美國資方組成，鄭李爍同樣是「美國人」，講述的故事則是道地的「美國夢」，然而卻因「語言比例」不合時宜的規則無緣角逐最佳影片。最終《夢想之地》沒有入圍金球獎其餘獎項，且是諷刺地入圍以美國本位思考的「外語片」，引起各界砲轟。
而金球獎也被翻出，美國大導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的《惡棍特工》英語台詞只佔30％，卻不像《夢想之地》一樣僅能入圍「外語片」，《惡棍特工》最終依舊入圍該屆金球獎最佳影片，因此更讓語言掀起的種族歧視加劇。最後，也一直傳出好萊塢外國記者協會的幾位成員有收取片廠「好處」的疑慮，使得投票偏頗不具公正性。
上述種種醜聞，讓好萊塢諸多明星群起抵制，包含「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、「綠巨人浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等重量級影人，湯姆克魯斯（Tom Cruise）甚至退還曾經獲得的三座金球獎，至於湯姆克魯斯今年個人也並未入圍金球獎，縱使他在叫好叫座的商業大片《捍衛戰士：獨行俠》之中，有著不俗的表現。
除了明星之外，負責轉播金球獎頒獎典禮的單位，康卡斯特集團旗下的NBC，則宣布停止轉播金球獎，而串流巨頭Netflix，電商龍頭Amazom也都跟進抵制，金球獎迎來史無前例的黑暗期。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
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台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。