第80屆金球獎電影類入圍名單：試圖東山再起的獎項，到底發生了哪些爭議？

試圖從種族歧視、性別歧視、收取賄賂風波走出來的金球獎，昨（13）日公布第80屆入圍名單。攤開電影類別入圍名單檢視，由英國名導馬丁麥克唐納（Martin McDonagh）執導的《伊尼舍林的女妖》獲得8項大獎提名，成為本屆金球獎的入圍領跑者。

除了《伊尼舍林的女妖》一支獨秀之外，今年的電影類入圍分布較為平均，上半年大受好評的《媽的多重宇宙》獲得6項大獎提名，而影史最年輕奧斯卡最佳導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）的《巴比倫》、資深名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）的《法貝爾曼》，以及巴茲魯曼（Baz Luhrmann）的音樂傳記《貓王艾維斯》，則是各獲得5項大獎提名。

入圍名單除了較為小眾的作品之外，也能看見《阿凡達：水之道》、《捍衛戰士：獨行俠》、《鋒迴路轉：抽絲剝繭》等重金打造的大製作電影，算是平衡了這屆入圍名單。

不過，比起本屆金球獎的入圍名單，各界或許更好奇的是，金球獎該如何從爭議風波改頭換面，而金球獎本身對於電影的宣傳能力是否還能像過往看齊。

金球獎是由好萊塢外國記者協會（HFPA, Hollywood Foreign Press Association）舉辦，具有投票權的會員是一群代表各國並定居於南加州的外籍記者所組成。而近年金球獎便不斷爆出爭議，其中牽涉到種族歧視、性別歧視、收取賄賂以及外語風波等等。

金球獎的「黑人議題」是最被各界放大檢視的議題之一。而好萊塢外國記者協會遭到《洛杉磯時報》踢爆，指出87名評審之中完全沒有非裔成員，金球獎的歧視風波被外界控訴「金球獎好白」，以女性議題為訴求的組織「Time's Up」更在Instagram發布「金球獎破裂」的照片，藉此控訴由「白人把持」的金球獎。且評審團也缺乏種族多元性的觀點視角。

至於當時88歲且擔任金球獎會員有44年歷史的前主席菲利浦・伯克（Philip Berk），更被爆料將「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）描述為「種族仇恨團體」，雖然伯克立刻遭到董事會驅逐，但此消息無疑重創金球獎。

值得一提的是，今年演出新片《鯨》而重新躍上大銀幕，返回觀眾眼前的布蘭登費雪（Brendan Fraser），也出面發聲表示曾遭受菲利浦・伯克的性侵，導致演藝生涯以及人生受阻，也因此，縱使布蘭登費雪入圍本屆金球獎劇情類最佳男主角，但布蘭登費雪也選擇不出席金球獎，作為抵制抗議。

Photo Credit: 《鯨》 布蘭登費雪在《鯨》中扮肥演出

除了種族風波之外，性別問題也遭到熱議。

近年，北美影視產業越來越重視女性影人的作品與表現，但第77屆金球獎完全沒有女性導演提名，就備受抨擊。甚至回溯歷史，金球獎僅有7名女性導演提名最佳導演，包含芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、珍康萍（Jane Campion）、蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、艾娃杜威內（Ava DuVernay）、艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennell）以及趙婷。在「性別議題」上，各界也指稱金球獎由少數「老白男」把持的協會缺乏多元性與包容性，引來猛烈批評。

而攤開本屆入圍名導，入圍最佳導演的6位提名者——巴茲魯曼、馬丁麥多納、史蒂芬史匹柏、詹姆斯卡麥隆（James Cameron）、關家永（Dan Kwan）、丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）清一色皆是男性，縱使今年有數名女導演交出評價不俗的作品，包含莎拉波利（Sarah Polley）的《Women Talking》等等，但仍不受金球獎青睞。

Photo Credit: 《Women Talking》 《Women Talking》集結一票實力派女星演出

再來是外語爭議。此前韓裔美國人鄭李爍執導的《夢想之地》被放在「最佳外語片」的位置，此決策僅因為《夢想之地》片中韓語對白佔比50%以上。但《夢想之地》的製作團隊是以美國資方組成，鄭李爍同樣是「美國人」，講述的故事則是道地的「美國夢」，然而卻因「語言比例」不合時宜的規則無緣角逐最佳影片。最終《夢想之地》沒有入圍金球獎其餘獎項，且是諷刺地入圍以美國本位思考的「外語片」，引起各界砲轟。

而金球獎也被翻出，美國大導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的《惡棍特工》英語台詞只佔30％，卻不像《夢想之地》一樣僅能入圍「外語片」，《惡棍特工》最終依舊入圍該屆金球獎最佳影片，因此更讓語言掀起的種族歧視加劇。最後，也一直傳出好萊塢外國記者協會的幾位成員有收取片廠「好處」的疑慮，使得投票偏頗不具公正性。

Photo Credit: 傳影互動提供 《夢想之地》劇照

上述種種醜聞，讓好萊塢諸多明星群起抵制，包含「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）、「綠巨人浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）等重量級影人，湯姆克魯斯（Tom Cruise）甚至退還曾經獲得的三座金球獎，至於湯姆克魯斯今年個人也並未入圍金球獎，縱使他在叫好叫座的商業大片《捍衛戰士：獨行俠》之中，有著不俗的表現。

除了明星之外，負責轉播金球獎頒獎典禮的單位，康卡斯特集團旗下的NBC，則宣布停止轉播金球獎，而串流巨頭Netflix，電商龍頭Amazom也都跟進抵制，金球獎迎來史無前例的黑暗期。