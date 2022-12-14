超商、清潔隊全台收機不間斷，國人手機回收率仍落後國際，問題出在哪？
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進廠的舊手機會先由作業員拆分出可重複利用的塑膠、鐵、鋁，至於含有貴金屬的主機板、晶片，則是進入廠內的精煉系統提煉，然而並非所有處理業者都有相關製程，有些消費者也擔心手機回收會有個資疑慮。
環境資訊中心記者 陳昭宏報導
台灣有超過五成的民眾身邊都有幾台閒置不用的手機。但你知道嗎？100支iPhone約可提煉出0.97克的金、7.5克的銀、710克的銅；回收一萬支省下的生產耗能，相當於140公噸的二氧化碳排放。
我國手機回收率雖逐年提升至12%，但與國際平均15至20%仍有一段差距。根據環保署調查，民眾不願將手機拿出來回收的原因，包括不知道去哪裡回收、缺乏回收獎勵，以及擔憂個資外洩。
手機的循環之旅：拆解、精煉、再利用
舊手機回收去了哪裡？不論是交給超商、電信業者、手機門市或清潔隊，手機的循環之旅都即將啟程。環保署回收基管會電子電器與資訊物品管理組組長李志怡受訪表示，手機循環過程中，人工拆解或後端精煉都有可能衍生出無法再利用的廢棄物，因此需由合格業者處理。而可再利用的塑膠、貴金屬，則會各自進入合適的循環製程。
以iPhone為例，100支iPhone約可提煉出0.97克的金、7.5克的銀、710克的銅，提煉出的貴金屬都可以進入再利用製程。回收每萬支省下的生產耗能，相當於140公噸的二氧化碳排放。
李志怡解釋，手機雖屬一般廢棄物，但內含有害成分，因此需要交給公民營的「甲級處理機構」處理，目前全台共有三家合格手機處理業者，分別為佳龍、金益鼎及惠嘉電。以全家便利商店為例，門市會將手機送回物流倉，並經由核可的機構清運及處理。
以全家合作的佳龍科技為例，進廠的舊手機會先由作業員拆分出可重複利用的塑膠、鐵、鋁，至於含有貴金屬的主機板、晶片，則是進入廠內的精煉系統提煉。李志怡補充，並非所有處理業者都有相關製程，因此也有不少主機板是送到日本大型金屬熔煉處理機構。
資安怎麼辦？手機安心回收有方法
手機回收會不會有個資疑慮？民眾常常為此傷腦筋，甚至不敢拿去回收。李志怡表示，回收前，手機資料備份刪除、回復原廠設定，其實已經能解決大部分的資安問題，目前各家手機品牌的官網也都有提供操作教學。
若還是不放心，環保署2020年推出的「資訊保全設備」可以用物理性的方式破壞手機充電孔、電源鍵及SIM卡插槽，簡單幾個步驟，就能使手機無法通電、也無法讀取資料。
不過，目前全台僅有五台設備，在各地量販店、手機門市、環保局巡迴布設，一個據點設置兩個月。環保署說，這兩年來確實有不少民眾反映據點太少；就連法院、捷運公司也因為常有人遺落手機未取回，而前來商借設備，未來將會考慮增加設備數量和布設據點。
李志怡也強調，物理破壞只是多一層把關，民眾只要將手機回復原廠設定，就可以放心回收舊手機。
不只回收一途：轉賣、維修都能永續利用，法國推「維修度指數」
舊手機不只回收一途，二手轉賣、維修再戰幾年也都是延長壽命的方式。根據環保署調查，約有17.8%民眾選擇將舊手機轉賣。李志怡說明，我國有許多手機是進入二手市場、或提供緊急備用，這些都不會被計入手機回收率，但確實符合延長使用壽命、減少新需求的目的。
科技產品為了穩定獲利，有時刻意不提供消費者充足的維修資源，而必須定期汰換產品，這種商業模式稱為「計畫性淘汰」（planned obsolescence）。為了產品永續使用，歐盟近年出現「維修權」（Right to Repair）倡議，希望廠商能讓消費者更易取得零件及維修服務。
法國更在2021年訂出「維修度指數」制度，強制手機業者公布產品「容易維修的程度」，相關指標將根據保固年限、是否容易拆裝、零件取得便利性、零件售價等方面來判斷。
第一批被要求強制標示維修度指數的產品，包含手機、筆電、電視、洗衣機、割草機。
李志怡透露，目前環保署也正在研究如何將法國訂定的「維修度指數」制度在地化，讓更多只是更換零件就好的手機，維修成本能夠再降低、拉長使用年限。若相關制度有本土化可能，就會配合手機業者推出示範計畫，並有機會入法。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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