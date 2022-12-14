評《季前賽》與《繩角》（上）：《季前賽》敗於定位模糊，各方面進退失據
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最近期的《季前賽》和《繩角》的主要演員來自該台的皇牌組合Mirror，論整體成績，後者中規中矩，前者則每況越下，有時候甚至是不忍卒睹。作為運動偶像劇，它們在哪些地方順利過關？哪裡差強人意？哪裡弄巧反拙？
ViuTV（及其分拆出來的MakerVille）比大台更喜歡製作運動競技類型的劇集，配合其針對年輕觀眾群的定位，亦有助於保持旗下年輕偶像藝人的曝光率。該類劇集中，近年較受注目的包括《打天下》、《男排女將》、《I SWIM》、《季前賽》和《繩角》。
ViuTV劇集的製作模式有別於大台，集數較少，每齣劇請不同的編導班底創作，比較有個人特色。例如《打天下》中歐錦棠是監製、編審和主演、《I SWIM》改編自編劇兼導演馮志強所，《季前賽》則是袁劍偉兼任編、監、導的作品。這種製作模式的隱憂是，劇集很受創作者的能力及風格影響，對電視台來說製作水平變得不夠穩定。
最近期的《季前賽》和《繩角》的主要演員來自該台的皇牌組合MIRROR，論整體成績，後者中規中矩，前者則每況越下，有時候甚至是不忍卒睹。作為運動偶像劇，它們在哪些地方順利過關？哪裡差強人意？哪裡弄巧反拙？
很多運動偶像劇都是「青春劇」，以校園為主要背景，但這也受制於演員和創作者的年紀和心態。Viu劇集如《I SWIM》要年過三十的邱士縉（Stanley）飾演高中生，比他大一歲的吳海昕演同校教師，不免有點尷尬。Stanley在《季前賽》的角色阿良身分和真實年齡相稱，是球隊中較成熟的一員，有自己的事業和家庭，演出來就比較順眼。
《季前賽》和《繩角》的角色大都已告別校園，可說是「後青春」偶像劇。在一些同類型的美國劇集中，還是學生的主角往往要在學業及運動之間取捨，或者靠體育的成績獲取奬學金升學。香港的社會環境不同，體育政策與制度發展不成熟，以此為題材的影視創作便需要就香港的社會實況調校，不致脫離現實。另一方面，香港流行文化又深受日本影響，其中動漫文化的誇張及幽默風格可能會滲入香港的運動類型創作中。《繩角》改編自香港漫畫家曹志豪的作品《死角》，《季前賽》也有一些「卡通化」的喜劇情節，甚至向《SLAM DUNK》的經典台詞「我想打籃球」致敬。問題是，導演怎樣在寫實與動漫風格之間取捨或調和？這正好是這類型的港劇容易「出事」之處。
欣賞運動偶像劇通常有兩大面向：一是圍繞運動競技的敘事，往往帶出個人突破、團隊精神、鬥志和紀律等倫理價值，歸納起來就是「勵志」，但也可能涉及制度黑幕、不擇手段的反面素材。另一重點是擔當主演的偶像明星，既吸引了本身的擁躉成為觀眾，也有機會吸納新的擁躉。從以前TVB的《戀愛自由式》到近年MIRROR主演的劇集可見，偶像劇往往涉及跨界別的操作，讓流行音樂界的新星演戲，同時發掘有潛質的新演員。敘事和偶像兩個面向結合起來，關鍵就是人物設定和演繹。這些劇集的敘事主要靠人物推動，這些人物需要配合偶像明星的特性，發揮其長處。
《季前賽》敗於定位模糊，在各方面都未竟全功、進退失據。不像大台劇集通常是二十至三十集，《季》劇只有十五集，但劇情並非集中在籃球運動之上，而是跟著五個隊員各自的生活散開，還要加上敵隊主將卓立峰（Ian 陳卓賢 飾）自己的故事，以及飾演女主角「河馬」（Yoyo 葛綽瑤 飾）的戲份，令劇情變得十分鬆散。我看此劇最常出現的反應，就是「幾時先打波？做呢啲不如做返打波啦！」結果最後數集節奏散亂，等到結局一集才有球賽對決，感覺是匆匆了事，很多應有的細節都被忽略了。
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