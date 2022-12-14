評《季前賽》與《繩角》（下）：《繩角》顯心思，卻有地方用意不明

上篇：《季前賽》敗於定位模糊，各方面進退失據

《季前賽》的第一男主角阿孝由姜濤主演，可說是皇牌中的皇牌，卻成為了此劇的敗筆。和早前他主演的電影《阿媽有咗第二個》比較，可以看到《季前賽》怎樣錯用了姜濤。作為「偶像電影」，《阿》片鞏固了姜濤本身的「乖仔」形像；其角色以本人為籃本，飾演一個初出道的偶像歌手，讓他的舞台魅力於大銀幕上增強。《季》劇也呼應了他本人在「街場」打籃球的習慣，但突顯的卻是他不信任隊友、「獨食」等不討好的作風，對人物及演員的形象皆無助益。結局一役他以一記「No look pass」顯示他已成長，會信任隊友。但這轉變和上述阿良的情況一樣，缺乏了描寫阿孝個人突破的過程，便不免突兀。

那麼阿孝的戲份去了哪裡呢？他和「河馬」的愛情線是這類型劇集的常規，葛綽瑤演繹「河馬」單戀阿孝時的幻想情節，戲仿日、韓、泰影視作品的部份，可以說是此劇中少數比較有趣的旁枝（另外就是張繼聰插科打諢的喜劇演出）。全劇最大敗筆是阿孝母親出場之後的「家庭戲」，是典型的melodrama，又要嗌交又要喊，表現最好的是阿孝弟弟「老闆仔」，但要不懂演戲的姜濤演那些情緒激動的場面真是令人尷尬。姜濤沒有接受正統戲劇訓練，演戲經驗不多，導演有責任指導演員，亦應該避重就輕地安排戲份和鏡頭。

簡單來說，《季前賽》應發揮姜濤的偶像魅力和發掘其潛能，結果只是突顯了他的缺點。

比較起來，以拳擊為題材的《繩角》的情節更加集中，聚焦於兩位主角歐陽駿（江熚生 飾）和李承東（楊樂文 飾），加上介乎主角與配角的「大師兄」袁天就（駱振偉 飾）。這劇開始時和《季前賽》一樣，調子比較輕鬆，歐陽駿和他兄長歐陽正（李健宏 飾）都有喜劇情節。後來袁天就和作為「幕後黑手」的范兆風（蘇麗珊 飾）的戲份增加，戲劇主調便變得沉重甚至悲情。

這種轉向本身不是問題，問題是編導可能不想氣氛太沉重，加插了不少歐陽正的喜劇情節，但效果並不理想。歐陽正的人設並不討好，還好沒有成為因為「爛賭」而變成主角的最大負累，但後期把他轉變為只管胡鬧的丑角也不吸引。他和惡霸「貴利雄」（徐浩昌 飾）怎樣化敵為友、怎樣得到三姑（練美娟 飾）的歡心都欠缺鋪排。重點是李健宏的喜劇演出並不真的那麼有趣，偶爾表現一下還好，這樣多戲份則令人感到煩厭。令人不解的是，飾演「虎師兄」的邱傲然（Tiger）同為MIRROR成員，同樣被設定為喜劇角色，為何編導不把那些調節氣氛的喜劇部份交給他而是歐陽正。因為把更多戲份放在「虎師兄」身上，便可更集中於拳擊的場景，亦有助於建立邱傲然的明星魅力，但歐陽正的很多戲份卻是與主線無關的。

把太多時間放在歐陽正身上，突顯出另一問題就是被設定為「最強對手」的亞洲拳王井澤魂（王智德 飾）身上的反高潮處理。《繩角》去到後段，觀眾期望的除了兩位男主角的對決（第一集開首已預告），亦包括「挑戰井澤魂」這高潮。怎料井澤魂只是一個推動情節的「麥高芬」，最後歐陽駿越級挑戰的是另一個拳王，由周國賢客串飾演的黑目齋。袁天就死於井澤魂拳下，為兩個男主角做成重大的心理衝擊，然後鋪排二人之中只有一個可以挑戰這個最強者。怎料去到大結局，竟然「扭橋」略去「挑戰井澤魂」的情節。