2022/12/13,
政治

黎智英國安案：中國人大未釋法，審訊被押後至明年9月，英御狀已離港

黎智英國安案：中國人大未釋法，審訊被押後至明年9月，英御狀已離港
圖為黎智英去年2月被押至香港終審法院出庭的照片｜Photo Credit: AP/ 達志影像

我們想讓你知道的是

香港壹傳媒集團創辦人黎智英的國安法案件，法官宣布押後至明年9月25日開審，以待中國全國人大常委會釋法。代表黎的資深大律師反駁，人大未確實表明會否釋法，不應單純地等下去。而原為黎智英辯護的英國御用大律師Tim Owen因為工作簽證不獲延期，現已離港。

（中央社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被當局依國安法起訴的案件，押後至明年（2023）9月審理，以待中國全國人大常委會釋法。

綜合本地媒體的報導，黎智英早上就此案在高等法院出庭，法官宣布押後案件至明年9月25日開審。

據報導，代表控方的副刑事檢控專員周天行在庭上說，香港行政長官李家超已提請北京中央，就香港國安法案件能否聘用海外律師進行釋法，相信北京中央會嚴正處理。

代表黎智英的資深大律師則反駁，中國全國人大常委會未有確實表明會否釋法，不應單純地等下去，希望法庭可訂審期，又透露原為黎智英辯護的英國御用大律師歐文（Tim Owen）因為工作簽證不獲延期，現已離港。

法官在庭上指出，中國全國人大常委會會否答應釋法請求，以及何時釋法，不在法庭控制範圍，考慮到歐文明年5至9月需要處理另一宗案件，裁定這起案件延至明年9月開審。

75歲的黎智英與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控串謀勾結外國勢力等罪。

黎智英此前獲高等法院聘用歐文為其抗辯，案件原定本月開審，但律政司不服並上訴至終審法院。

終院早前拒絕律政司的上訴申請，即歐文可以代表黎智英出庭抗辯。在終院作出最終裁決後，李家超隨即對外公布，將會提請北京中央，尋求中國全國人大常委會解釋香港國安法條文。

他說，解釋的重點是沒有本地全面執業資格的海外律師，可否參與處理本地的國安案件。

香港國安法第65條規定，國安法的解釋權屬於全國人大常委會。

據港媒報導，中國全國人大常委會12月27至30日的會議議程未有提及釋法事宜。

黎智英及壹傳媒集團行政總監黃偉強此前被控違反蘋果大樓租用契約，被裁定欺詐罪，法院上週判黎智英監禁5年9個月，黃偉強監禁21個月。黎智英另被判處罰款港幣200萬元。

新聞來源：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。