為什麼藝人要賣乾麵？「理科太太的諮商筆記」正反論戰背後，被忽視「知識產權」問題
我們想讓你知道的是
目前關於理科太太引起的爭議的論戰，多數圍繞在課程內容的專業度，但卻鮮少人提出，若這個集資課程真的很「專業」，那這些知識理科太太是從何得來的？我們先把這個問題簡單化，想像有一個大學生去哈佛留學，然後他出了一個「哈佛筆記」的課程......。
今（2022）年底，YouTuber理科太太於募資平台推出「理科太太的諮商筆記」線上課程，短短10天便集資逾300萬元，然而此舉卻引起社會上正反兩極的評價，本篇以「知識產權」為主要的切入點，討論無形資產與知識轉售等現況。
心得分享與課堂筆記
當募資課程一推出馬上受到不少的批評聲浪，多數的反對者以「心理諮商是專門的醫療行為」為主要論點進行抗議，進而在社群網站上引發精神科、諮商、甚至身心靈療法的從業人員都加入了討論。
心裡師認為募資的課程說明，遊走在灰色地帶，雖說是自身經驗的筆記，但卻附有一個自評系統，對於沒有受過專業心理諮商訓練，卻幫讀者進行「檢核」的動作，專業人士表示這樣恐會誤導真正需要進行專業諮商的民眾。
然而支持的人卻認為，一個名人分享自己的人生經驗，並提供一些「自我覺察」的建議，是一種正面能量的分享，不應該以太嚴肅的立場去看待它。
目前多數的論戰，都圍繞在課程內容的專業度上，針對線上課程是否能夠提供類似於醫療診斷的質疑，成為本次批評事件的導火線，但卻鮮少人提出，若今天這個集資課程真的很「專業」，那這些知識理科太太是從何得來的？
我們先把這個問題簡單化，想像有一個大學生去哈佛留學，然後他出了一個「哈佛筆記」的課程，把他在留學期間上課的狀況整理並錄製影片，然而他的募資介紹寫得十分籠統，既像是留學心得但又像上課的內容筆記，然後，你買了這個課程覺得實在是太超值了，雖然不太確定課程的內容到底有多哈佛，但對沒有辦法去國外留學的人來說，可以藉此貼近一下國外的求學生活，若還能真正學點東西那豈不是更好。
那我們針對課程內容來推想，首先，如果這個課程是單純的心得分享，那其實跟書店裡隨處可見的《哈佛生活300天》、《我在紐約念大學》相同（書名是我隨便取的），作者除了描述他的所見所聞，並會分享留學生活需要做的準備與注意事項，也可能附帶描述一下學校的課程大綱，並小小評論一下這課程的優劣點，這些書籍往往會被歸類在遊記或遊學心得，售價大約500元之內。
而「筆記」則感覺嚴肅的多。大家可能還記得，日前一名北一女學生在網上賣自己的會考筆記，這些內容是學生經過上課抄錄歸納整理後的重點，銷售量極佳，可以想像購買者應該都是需要考試的學生，期待能透過讀筆記快速地累積知識並取得好成績。
當時網友的反應多數是蠻正面的，對於內容的「來源」也沒有人產生質疑，雖然筆記中可能抄錄了上課老師歸納數十年的心血，但或許是因為國高中的科目，基本上是普及且公開的知識，市面上也有眾多的參考資料，所以大家忽略了這些圖啊、表啊也是知識產權的一部分，而讓這些無名的知識被販售甚至被再次轉手。
而那個去哈佛留學的大學生，如果他的筆記是上課內容的節錄，那可能狀況就完全不一樣了。首先他會面臨知識產權的問題，把有身份限定且需付費的專業內容另行轉售，雖然說大學老師不一定會介意，但在某種層面上這個行為就是剽竊。
台灣對於無形的知識產權一向不太重視，近幾年開始對圖像設計、工業產品等智慧財產加以保護，但因爲這些都算是有「形體」的物件，在專利的申請上較能有清楚的規範。
然而，流程類型的包含服務設計、課程規劃、甚至是專業的諮商對談，都其實隱含著大量的背景知識與「被設計」出來的應對技巧；當你找到一個心理師進行對談，前10分鐘是聊家裡的貓還是聊公司的同事，可能在專業人士的眼中都是不同的，而他們會依照經驗快速的在腦中進行判斷，適時地給你一個最好的回應。
我想聰明的人，可能可以從對談中找到一些蛛絲馬跡，是當我使用什麼態度或談及什麼內容，下一步可能就會有什麼樣的引導或回應，類似於常打電動的老玩家，公主出現之後一定會被擄走，被敵人打趴之後一定會去找傳說中的武器，打到最終boss他突然說我是你爸這樣。
這些老哏大家現在看會覺得好笑，但這些劇情在被設計出來的最初，也一定是經過編劇絞盡腦汁詳盡規劃的，然而專業課程與諮商並不是一個流通的娛樂故事，如果把人家的腳本偷出來賣，就不是一個產業間會樂見的事了。
藝人乾麵
前幾年參加了一場設計學術研討會，當時主辦有請一位從事數位印刷的前輩來演講，他分享了一個有趣的冷知識：為什麼有這麼多藝人品牌的乾麵？
原因是台灣有許多乾麵的代工廠，他們擁有配方、原物料、製作到管銷的資源，他們將這一系列生產的模式變成一套模板，對藝人來說，只要代言或是入股份，不需要碰觸製作與販售的層面，而廠商收取代營的成本和獲利，藝人也分到了紅利，基本上是雙贏的狀況。
當時我聽到這個小故事，覺得台灣人真是太聰明了，這真是一個「代工廠困境中的大逆襲」，然而我馬上又想到一個問題，那為什麼是乾麵？台灣有這麼多種的代工廠，為什麼不是跟藝人比較有關聯的時尚產業，或是小型家電、3C等應該也能使用這樣的模式吧？
我想到一個可能的原因，是版權。如果今天是任何具有形體的物件，它的功能與外觀都會涉及到專利，然而食物的專利則較為複雜，一般來說，會有註冊的通常是外包裝與食品的呈現形式，對於口味則較少有品牌會申請專利。
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在照顧家人之前，你最需要照顧的人是自己：伊甸基金會的老人照顧服務計畫
我們想讓你知道的是
台灣正在朝超高齡國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
李阿公今年90歲了，身體狀況原本不差，雖然有一些慢性疾病，但還能參與社區的活動。但是今年過年的時候，阿公因為免疫力低下，感染帶狀性皰疹，全身酸痛之外傷口又不容易癒合，常常要換藥，也插上了尿管。同樣高齡的太太，以及同住的兒子只能輪班24小時照顧阿公。生病將近兩個月來，全家人毫無喘息的空間。心理上的壓力，讓家庭氣氛總是低迷，而且阿公的失智症，又越來越嚴重了⋯⋯
這個故事，看起來很熟悉嗎？你的鄰居、朋友，甚至你家中，是不是就有一位阿公，需要你付出所有的心力照顧？
這份重擔，其實比你想像的更沈重
根據行政院衛福部統計，在全台灣將近80萬需要長期照顧的失能人口中，有將近半數的家庭必須長期自行承擔照顧工作，更預估在2026年，失能人口將超過100萬人。自推行長照2.0以來，即便各種資源與服務不斷布建擴展，但現在的台灣社會中，依然有許多人受到傳統觀念所綁縛，寧願自己深陷照顧重擔，不敢也不願取得援助。
上段故事中的李阿公，幸好在一家人即將瀕臨崩潰之際，衛生所的長照個管師和伊甸托老中心伸出了援手，說服阿公的家庭嘗試使用長照服務。在居服員走入這個家庭，展開服務第一天，高齡的阿嬤總算放下心中大石，感動地說：「終於能夠安心休息兩個小時。」
在專業的照顧之下，阿公的身體慢慢恢復健康，精神也越來越好，現在又可以參加他最愛的社區活動。更重要的是，阿公也開始接受伊甸據點的協助，有專業的照服員帶領著長輩們維持正常的生活作息，又開設各種延緩老化、機能復健的課程，鼓勵長輩們參加。這些安排，除了增加長輩們的活動力和自信心之外，也從心理和生理上，同時減輕了家人的負擔。
有了伊甸，李阿公全家人的心和生活，又再一次凝聚、平穩起來。
照顧者壓力大，專家建議：剛剛好就好
英國著名精神分析學家溫尼克特（D. W.Winnicott）在《父母──嬰兒關係的理論》一書中發明了一個名詞，叫做「足夠好的母親」（good-enough mother）。因為完美的母親是不存在的，過度追求成為一個完美的母親（照顧者），反而會對媽媽、孩子都產生沒有必要的壓力，影響彼此的身心健康。
因此，在照顧家人上，我們也可以試著做到「剛剛好的照顧」。剛剛好，並不是自私、也不是懶惰、不孝，只是我們不需要要求自己，為了成為一個一百分的完美照顧者，反而失去了自己。翻開社會新聞，我們可以看到許多不堪長期照顧壓力，進而輕生的社會案件。有獨力照顧長輩長達二、三十年者的青壯年，也有「老老照顧」——六、七十歲的孩子，照顧著八、九十歲的父母。在不堪壓力、看不到未來的絕望中，走向了悲劇的結局。
這一切其實都是可以避免的，只要願意敞開心房，適時地求援，接受必然的改變，除了能讓長輩獲得有尊嚴的照顧服務，自己也能擁有好品質的生活。衛福部在2020年，曾針對使用長照服務2.0的家庭照顧者做調查，發現有94.3%的使用者，表示整體生活品質有改善，92.3%表示心理和照顧的負擔降低。九成以上的滿意度，顯示出專業的支援可以帶來正向的能量，打破一人長照全家失能的困境。
僅僅只是休息一下，就能獲得全新的力量
伊甸基金會成立至今已40年，向來以「哪裡有需要、伊甸就在哪裡」的精神，為有需要的人伸出援手、爭取權益。從早療到長照，哪裡有需要，哪裡就有伊甸的身影。根據2021年的數據，台灣的新生兒僅有15萬3820人，是史上首次低於16萬，在人口持續負成長的情況下，台灣又正在從高齡化國家朝向超高齡化國家邁進，家庭中的長照需求，勢必是每一個人在未來無可避免要面對的問題。
在台灣正式成為高齡社會的這個階段，伊甸也提出了能夠同理照顧者、體貼失能者的完整老人服務內容，包括日間照顧服務、居家照顧服務、照顧者喘息服務、弱勢長者餐飲服務等，甚至將層級拉高到以社區為關照對象，提供社區關懷、社區輔具站服務等。而伊甸這些年來的努力，更獲得滿滿的迴響，每一位受到協助者的正向反饋，都是幫助伊甸持續前進、希望做得更好更多的力量。
雖然近年來，政府大力推動的長照2.0政策中，以多管齊下的方式，試圖為國民建立一個「經濟自主」、「健康生活」、及「行動無礙」的高齡友善環境，讓長者能擁有健康及尊嚴的老年生活。但是，如果我們真的來到了需要更進一步照顧的地步，不要忘記有一群專業的人，隨時準備好接住疲累的你，讓你安心，更讓你能夠在照顧家人之前，先照顧好自己。
放下對自己的要求，讓專業的伊甸，分擔你的辛苦。