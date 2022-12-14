為什麼藝人要賣乾麵？「理科太太的諮商筆記」正反論戰背後，被忽視「知識產權」問題

今（2022）年底，YouTuber理科太太於募資平台推出「理科太太的諮商筆記」線上課程，短短10天便集資逾300萬元，然而此舉卻引起社會上正反兩極的評價，本篇以「知識產權」為主要的切入點，討論無形資產與知識轉售等現況。

心得分享與課堂筆記

當募資課程一推出馬上受到不少的批評聲浪，多數的反對者以「心理諮商是專門的醫療行為」為主要論點進行抗議，進而在社群網站上引發精神科、諮商、甚至身心靈療法的從業人員都加入了討論。

心裡師認為募資的課程說明，遊走在灰色地帶，雖說是自身經驗的筆記，但卻附有一個自評系統，對於沒有受過專業心理諮商訓練，卻幫讀者進行「檢核」的動作，專業人士表示這樣恐會誤導真正需要進行專業諮商的民眾。

然而支持的人卻認為，一個名人分享自己的人生經驗，並提供一些「自我覺察」的建議，是一種正面能量的分享，不應該以太嚴肅的立場去看待它。

目前多數的論戰，都圍繞在課程內容的專業度上，針對線上課程是否能夠提供類似於醫療診斷的質疑，成為本次批評事件的導火線，但卻鮮少人提出，若今天這個集資課程真的很「專業」，那這些知識理科太太是從何得來的？

我們先把這個問題簡單化，想像有一個大學生去哈佛留學，然後他出了一個「哈佛筆記」的課程，把他在留學期間上課的狀況整理並錄製影片，然而他的募資介紹寫得十分籠統，既像是留學心得但又像上課的內容筆記，然後，你買了這個課程覺得實在是太超值了，雖然不太確定課程的內容到底有多哈佛，但對沒有辦法去國外留學的人來說，可以藉此貼近一下國外的求學生活，若還能真正學點東西那豈不是更好。

那我們針對課程內容來推想，首先，如果這個課程是單純的心得分享，那其實跟書店裡隨處可見的《哈佛生活300天》、《我在紐約念大學》相同（書名是我隨便取的），作者除了描述他的所見所聞，並會分享留學生活需要做的準備與注意事項，也可能附帶描述一下學校的課程大綱，並小小評論一下這課程的優劣點，這些書籍往往會被歸類在遊記或遊學心得，售價大約500元之內。

而「筆記」則感覺嚴肅的多。大家可能還記得，日前一名北一女學生在網上賣自己的會考筆記，這些內容是學生經過上課抄錄歸納整理後的重點，銷售量極佳，可以想像購買者應該都是需要考試的學生，期待能透過讀筆記快速地累積知識並取得好成績。

當時網友的反應多數是蠻正面的，對於內容的「來源」也沒有人產生質疑，雖然筆記中可能抄錄了上課老師歸納數十年的心血，但或許是因為國高中的科目，基本上是普及且公開的知識，市面上也有眾多的參考資料，所以大家忽略了這些圖啊、表啊也是知識產權的一部分，而讓這些無名的知識被販售甚至被再次轉手。

而那個去哈佛留學的大學生，如果他的筆記是上課內容的節錄，那可能狀況就完全不一樣了。首先他會面臨知識產權的問題，把有身份限定且需付費的專業內容另行轉售，雖然說大學老師不一定會介意，但在某種層面上這個行為就是剽竊。

台灣對於無形的知識產權一向不太重視，近幾年開始對圖像設計、工業產品等智慧財產加以保護，但因爲這些都算是有「形體」的物件，在專利的申請上較能有清楚的規範。

然而，流程類型的包含服務設計、課程規劃、甚至是專業的諮商對談，都其實隱含著大量的背景知識與「被設計」出來的應對技巧；當你找到一個心理師進行對談，前10分鐘是聊家裡的貓還是聊公司的同事，可能在專業人士的眼中都是不同的，而他們會依照經驗快速的在腦中進行判斷，適時地給你一個最好的回應。

我想聰明的人，可能可以從對談中找到一些蛛絲馬跡，是當我使用什麼態度或談及什麼內容，下一步可能就會有什麼樣的引導或回應，類似於常打電動的老玩家，公主出現之後一定會被擄走，被敵人打趴之後一定會去找傳說中的武器，打到最終boss他突然說我是你爸這樣。

這些老哏大家現在看會覺得好笑，但這些劇情在被設計出來的最初，也一定是經過編劇絞盡腦汁詳盡規劃的，然而專業課程與諮商並不是一個流通的娛樂故事，如果把人家的腳本偷出來賣，就不是一個產業間會樂見的事了。

藝人乾麵

前幾年參加了一場設計學術研討會，當時主辦有請一位從事數位印刷的前輩來演講，他分享了一個有趣的冷知識：為什麼有這麼多藝人品牌的乾麵？

原因是台灣有許多乾麵的代工廠，他們擁有配方、原物料、製作到管銷的資源，他們將這一系列生產的模式變成一套模板，對藝人來說，只要代言或是入股份，不需要碰觸製作與販售的層面，而廠商收取代營的成本和獲利，藝人也分到了紅利，基本上是雙贏的狀況。

當時我聽到這個小故事，覺得台灣人真是太聰明了，這真是一個「代工廠困境中的大逆襲」，然而我馬上又想到一個問題，那為什麼是乾麵？台灣有這麼多種的代工廠，為什麼不是跟藝人比較有關聯的時尚產業，或是小型家電、3C等應該也能使用這樣的模式吧？

我想到一個可能的原因，是版權。如果今天是任何具有形體的物件，它的功能與外觀都會涉及到專利，然而食物的專利則較為複雜，一般來說，會有註冊的通常是外包裝與食品的呈現形式，對於口味則較少有品牌會申請專利。