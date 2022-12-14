NCC公布大規模量測：基地台電磁波比微波爐安全，全台布建5G微型基地台還需2萬座以上

NCC公布大規模量測，基地台電磁波比微波爐安全

（中央社）基地台電磁波總讓民眾心慌慌，NCC為了消除國人疑慮，首度委託第三方機構進行大規模量測，研究顯示，台灣4G/5G基地台電磁波量測結果最大數值比國際安全標準還要更低；研究團隊更形容，比刮鬍刀、微波爐安全。

民眾對於基地台電磁波抱持安全疑慮，幾乎每年都會傳出民眾抗爭、拆台的事件，近幾年彰化縣和美鎮柑井里、高雄市鼓山區大榮中學、宜蘭縣壯圍鄉等地都發生抗爭；不過彰化縣和美鎮柑井里基地台斷訊後，民怨四起，後來又要求再蓋回來。

國家通訊傳播委員會（NCC）考量國人對基地台電磁波的擔憂，決定針對基地台電磁波委託第三方機構進行大規模量測，希望以科學方式，驗證台灣行動寬頻基地台發射的電磁波強度，釐清民眾的安全疑慮。

雲林科技大學研究團隊於全國北、中、南、東及外島地區，抽測34站4G/5G行動寬頻基地台，參考行政院環保署所訂定「環境中射頻電磁波檢測方法（NIEA P203.92B）」進行射頻電磁波強度量測。

計畫主持人、雲林科技大學教授郭文中表示，量測結果最大數值僅為國際非游離輻射防護委員會（ICNIRP）及環保署所訂電磁波暴露參考位準值的0.039%，比家中使用的微波爐、刮鬍刀等家電用品更安全，「我們安全值非常好，請民眾放心」。

NCC委員王正嘉則在會中闡述觀念，其實離基地台愈遠、手機發射功率愈大，因為手機發射功率會更費力，如果基地台數量更多、密度更高，手機可以很快找到附近的基地台，需要放的電磁波也會少一點。

NCC官員表示，4G基地台最佳服務範圍約600公尺至1公里，5G會更小，因此一旦基地台斷訊，如果在市區，影響數千到數萬人都有可能；如今研究成果顯示基地台安全沒有疑慮，希望讓國人放心，與基地台和平共處。

NCC：5G微型基地台再拚2萬座，將與路燈紅綠燈共構

（中央社）電信業者積極布建5G網絡，國家通訊傳播委員會（NCC）預估，隨著5G愈來愈普及，業者下一步必須廣為布建5G微型基地台，粗估數量至少要2萬座以上，未來會朝微型基地台架在紅綠燈、路燈的方向執行。

NCC昨（13）日舉辦記者會，說明台灣4G/5G基地台電磁波實測結果遠低於國際安全標準，顯示基地台電磁波安全無虞，希望民眾可以放下疑慮，與基地台和平共處。

NCC委員王正嘉談起基地台建置狀況，他表示，2年前，台灣進行首波5G頻譜釋照，當時NCC為了加速5G基地台建設腳步，一方面鼓勵業者、一方面給予業者補貼，如今基地台數超過3.5萬台、電波人口涵蓋率已經超過94%。

由於全球多數電信業者提供的5G服務，都採取非獨立組網方式（Non-Standalone，NSA），也就是說，現行5G基地台多與4G共同組網。

NCC官員指出，5G基地台多與4G蓋在一起，但4G涵蓋範圍比5G還要大，隨著5G用戶愈來愈多，業者搭建5G微型基地台勢在必行，粗估至少要2萬座以上的量，才能慢慢補足原有基地台沒有涵蓋到的區域。

官員透露，過去有跟地方政府談過，未來要蓋的微型基地台「能不能透過路燈、十字路口信號桿去蓋？」後續可能會朝這個方向執行。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀