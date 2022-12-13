2022/12/13,
商業

「巨大」危機：自行車產業逆風落鏈，中低階車款庫存塞滿倉庫，延票造成市場恐慌賣壓

「巨大」危機：自行車產業逆風落鏈，中低階車款庫存塞滿倉庫，延票造成市場恐慌賣壓
Photo Credit: 中央社

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全球景氣反轉，全球知名自行車業者巨大（Giant）傳出中低價車款塞滿倉庫，而因現金流不足導致票期展延。巨大強調，在短期的整理恢復期間，將發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季。

海運塞港問題解決之後，全球經濟下行，自行車雙雄遇到上坡逆風。巨大（Giant）因市場進入淡季，中低階車款庫存攀升，而美利達關鍵零件不足，出貨不順利。單車產業整體供應鏈紊亂仍未緩解，再加上中國防疫混亂，影響全球經濟成市場矚目焦點。

巨大危機：高庫存，現金流短缺

市場預期海上塞港問題趨緩後，全球經濟會復甦，未料通貨膨脹越演越烈，各大央行啟動循環升息，景氣開始走下坡。

知名自行車品牌業者巨大12日傳出由巨大集團全球中心製造長顏清鑫的信件提及，從DEALER到WHOLESALER，乃至於租車廠皆出現高庫存、低流動的嚴峻情勢，相繼浮現現金流短缺問題。

而另一家知名自行車廠美利達（MERIDA）也傳出關鍵零組件不足，影響美利達出貨造成第3季財報庫存水位高達101億元。

面對自行車產業變化。巨大發出重大訊息指出，「面對大環境的逆風，本公司身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態。」

巨大強調，在短期的整理恢復期間，將發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季。巨大感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

事實上，巨大要求供應鏈自12月起至明（2023）年3月，將貨款票期展延45天、共體時艱。《工商時報》報導指出，由於巨大為國內自行車龍頭，票期展延是否引發同業跟進，引發市場矚目，亦庫存飆高創下1970年代以來首見。

台灣原本是全球最大自行車出口國，但是2000年中國低價競爭下，隔年出口值的排名低於中國退於第2。台灣車業的中低價車款對大的勁敵是中國，根據寶來證券分析，台灣自行車業主要市場在美歐日。

經濟部：通膨、中國政策，全球經濟前景不確定性升高

寶來證券報告指出，美國地區，自行車9成以上是從台灣及中國進口，而巨大是美國前3大品牌之一。在歐洲地區，義大利是歐盟中主要的自行車輸出國，登山車是歐洲地區自行車主力產品。對後日本則是，輕便車款為主力產品，並且主要進口自於台灣和中國。

今年早些時候，台灣自行車業的美利達和愛地雅受惠中國市場成長，分別年增暴衝逾7成、刷新單月新高紀錄，巨大則是穩定向上。未料市況急轉直下，高庫存恐引發風暴。

經濟部強調，自行車業屬於發散是供應鏈，由各家零件商製造後再回歸至品牌業者內組裝，目前高階車款沒有問題，而中階受景氣循環需求減少，低價車款則遇到低價搶市，是本次高庫存的重災戶。

針對景氣經濟部說明，2022年第3季製造業國內固定資產增購，新台幣4970億元，季減7.8%，年增0.1%，主因化學材料、金屬製品等業者擴建廠房及增購設備，加以國營事業重大建設持續進行所致。

目前終端消費需求轉弱，致半導體業者投資進程放緩，資本支出減少，抵銷部分增幅。經濟部展望未來，俄烏戰爭僵持、通膨壓力及中國持續清零政策等影響下，全球經濟前景不確定性升高，恐導致企業投資計畫轉趨保守觀望。

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核稿編輯：翁世航


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